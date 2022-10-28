周末好去處｜點滴是生命X南豐辦世界廁所日展覽 2大打卡位+廁所障礙賽 籌款助建家用洗手間

每年的11月19日為世界廁所日，根據聯合國最新數字，現時全球仍有36億人缺乏安全管理的衛生設施，而當中4.94億人仍在露天如廁。「點滴是生命」由即日至11月13日首次聯同南豐集團，於將軍澳廣場舉行全港首個以廁所為題的展覽。屆時場內將架設多個冒險路線及玩味打卡位，大家可以邊玩邊了解全球衛生危機。

展覽中亦特意設置多個極具玩味的大型廁所裝置，包括巨型廁紙裝置及透明洗手間模型。大家可走進透明洗手間進行「無影櫈大挑戰」，體驗缺乏安全洗手間的村民，必須在眾目睽睽下如廁的尷尬。而巨型廁紙則印有多個與廁所有關的潮語，如「廁所位」、「屎break」等，大家可以與心水潮語打卡，趣味十足！

小朋友亦可參與由「點滴是生命」設置的障礙關卡，並與故事主人翁 Sokhem 妹妹一同體驗農村的無廁生活。途中需要越過不同障礙，並且透過問答遊戲認識全球衛生議題。完成後，更可獲得紀念貼紙！

集合力量 + 創意 為柬埔寨村民籌建洗手間

「點滴是生命」自2017年起，一直致力在東南亞籌建衛生設施及推行衛生教育項目，大家亦可以為柬埔寨農村家用洗手間項目出一分力！

•捐款港幣$50：捐贈者更可以為洗手間的外牆壁畫其中一格填上喜歡的顏色！「點滴是生命」會集合大家的設計送到柬埔寨農村，在當地的家用洗手間貼上大家的畫作。

• 捐助港幣$3,500：可以為一個柬埔寨家庭興建家用洗手間，並可為設施自訂命名作為紀念。約六個月後，捐贈者可收到實體及電子版完成報告，包括項目完成照片及項目的GPS定位。

南豐集團亦推出全新「NF Touch南豐會員計劃」，於展覽期間大家只需實踐健康及綠色生活任務，例如透過手機紀錄每日步行8千步、睡眠7小時或自攜咖啡杯等，便即可獲取「NF種籽」。會員可將累積的NF種籽轉換成愛心善行，南豐集團便會將相關種籽分享給「點滴是生命」，為柬埔寨村民提供家用濾水器。只要分享320 NF種籽，便有一人可以獲得潔淨食水。