周末好去處｜10大人氣下午茶優惠合集 中、日、泰、英、意式都有！ 最平人均$185

周末與另一半或閨密相約一起品嚐下午茶，讓自己好好放鬆，也是不錯的選擇！以下為大家整理近期10大人氣餐廳的優惠下午茶，有齊中、日、泰、英、意式，最平人均只需$185，性價比超高！

下午茶優惠｜ 張公館「尊貴點心下午茶」套餐 張公館設於銅鑼灣V POINT的29樓高層，推出尊貴點心下午茶套餐。鹹點總共有10款，當中包括清新鮮甜「薄荷滴漏蕃茄凍湯，「魚子醬燻蛋」，「日式燒鰻魚件」，鬆脆「洋蔥炒鴨絲配黃金芝麻包」配以張公館招牌傳統點心：張公館蝦餃皇，小籠包等。甜點共3款，賣相精緻，外層酥香配上香甜的「紫薯牡丹酥」或「芒果糯米糍」二揀一，還有趣緻可愛的「豬仔出浴奶凍」和「荔枝果凍」。 KKday 優惠： HK$398/2 位 ( 含加一服務費 ) 用餐期限：即日至9月30日

用餐時間：下午2時45分至4時45分

用餐地點：銅鑼灣登龍街18號V Point 29樓

下午茶優惠 ｜ COVA Ristorante & Caffe 經典二人下午茶套餐 COVA推出經典二人下午茶套餐，鹹點包括A3和牛熱烘三文治、海蝦凱撒沙律杯、紅菜頭醃三文魚配魚子醬、鵝肝慕絲窩夫筒；甜點則有經典意大利芝士甜品杯、迷你甜品/鮮果撻、忌廉泡芙、COVA 朱古力、鬆餅配凝脂忌廉及果醬。以上均配2杯咖啡或茶。 KKday 優惠： HK$475/2 位 ( 含加一服務費 ) 用餐期限：即日起至2022年9月30日

用餐時間：下午3時至下午5時30分

用餐地點：金鐘太古廣場店、銅鑼灣利園店 、尖沙咀海港城店 、九龍塘又一城店

下午茶優惠 ｜ Giovanni Pina 雙人下午茶套餐 Giovanni Pina抵港親自坐陣，打造全新的雙人下午茶套餐，客人可自選2款由Chef Pina匠心製作的招牌件裝蛋糕，並配有6款意大利式手工迷你撻、精緻小吃拼盤（魚子蟹肉焗布甸、香煎鵝肝脆多士、36個月巴馬火腿伴鮮無花果），加上正宗的米蘭咖啡或任選茶，讓大家身在香港，同樣品嘗到地道的意大利風味佳餚。 KKday 優惠： HK$368/2 位 ( 含加一服務費 ) 用餐期限：即日起至2022年10月31日(需要提前一天訂座)

用餐時間：下午2時30分至4時 或 下午4時至5時30分

用餐地點：中環華懋廣場分店、尖沙咀K11 Musea 分店、北角匯分店、荃灣如心廣場分店

下午茶優惠 ｜ 十里湘薈 下午茶套餐 十里湘薈推出下午茶套餐，餐包括鮮蝦牛油果沙律、蜂蜜紫薯鮮淮山、招牌菜炸雞、宇治抹茶蘿蔔絲酥、爆汁黃牛燒餅、馬卡龍、椰汁杏仁豆腐等。人均只需$185，非常抵食！ KKday 優惠 : HK$185/ 位 ( 含加一服務費 ) 用餐期限：由即日起至2022年9月30日（使用優惠券48小時前自行致電餐廳訂座） 用餐時間：

週一至週五：下午2時30分至3時30分（需於16:30前離座）

週六至週日：下午3時（需於16:30前離座） 用餐地點：尖沙咀柯士甸道西1號ELEMENTS圓方1樓火區1008號舖

下午茶優惠 ｜ VELO 意式下午茶及下午茶自助餐 VELO坐落K11 MUSEA，推出「經典意式二人下午茶」，包括多款鹹甜點，例如黑松露蘑菇撻、自家製蟹肉餅、法式馬卡龍等。大家還可以加購香檳一杯，感受微醺滋味。另有意式下午茶自助餐供選擇。 VELO 意式下午茶套票 -2 位用（原價 HK$427/2 位） KKday優惠: HK$338/2位(含加一服務費) VELO 意式下午茶自助餐（原價 HK$295/ 位） KKday優惠: HK$278 /位(含加一服務費) 用餐期限：由即日起至2022年9月30日

用餐時間：下午茶 - 星期一至星期五，下午3時至5時30分

下午茶自助餐 - 星期六至星期日，下午3時30分至5時30分

用餐地點：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 1樓103號舖

下午茶優惠 ｜ Morokok 檸檬主題雙人下午茶 Morokok推出Lemonhood檸檬主題雙人下午茶， 精緻甜點包括檸檬芒果慕絲配蜜糖啫喱、檸檬青檬馬德蓮、檸檬柚子撻等；巧手鹹點有八爪魚蕃茄沙沙酥盒、檸檬忌廉芝士蝦多士、泰式柚子三文魚子沙律等。現時購買，奉送夏日主題特飲兩杯，可選檸檬菠蘿乳酸梳打配九洲梅子汁，或任何兩杯主餐牌$35或以下飲品，或以半價換購其他飲品(Hand Drip除外)。 KKday 優惠 : HK$370 起 /2 位，送兩杯主題特飲 ( 另收加一服務費 ) 用餐期限：由即日起至2022年9月30日

用餐時間：下午3時至下午4時30分 或 下午4時30分至下午6點

用餐地點：旺角登打士街56號家樂坊801室

下午茶優惠 ｜ District 8 Aromatherapy Associates 下午茶套餐 法式餐館District 8，將首次與Aromatherapy Associates合作推出期間限定下午茶套餐，以Aromatherapy Associates多層次複方精油香氣及成份為靈感，讓大家一邊享受海風，一邊享用下午茶。 鹹點包括烤多士、煙燻三文魚撻、法式千層薯仔、牛面頰丸子、巴馬火腿法式千層酥；甜點則有紅桑子馬卡龍、椰子青檸冬甩、檸檬蛋白批、意大利芝士撻、英式鬆餅、迷你法國牛角包。飲品可選精選茗茶或咖啡。每兩位顧客可獲贈Aromatherapy Associates沐浴油體驗套裝乙份。 KKday 優惠：星期四至五： HK$528/2 位；

星期六： HK$572/2 位 ( 已包加一服務費 ) 用餐期限：由2022年9月22日起至11月19日

用餐時間：下午2時30分至下午5時

用餐地點：將軍澳唐賢街29號藍塘傲格林威治村地下10號舖

下午茶優惠 ｜ 婆婆珈琲屋 人氣昭和風富士下午茶 位於山林道的婆婆珈琲屋，以富士山為創作主題，推出人氣昭和風富士下午茶。套餐包括盛夏‧富士山特飲、沖繩海鹽‧富士山蛋糕、昭和紅日富士牛乳布丁及三文魚富士山飯團 KKday 優惠 : HK$198/ 位 ( 另收加一服務費 ) 用餐期限：由即日起至2022年9月30日

用餐時間：下午3時至下午5時

用餐地點：尖沙咀彌敦道176號The Nate 一樓全層

下午茶優惠 ｜ 茶啡酒館 I-O-N Cafe Bar 雙人 " 秋杲花果下午茶 " 套餐 位於中環街市1樓的茶啡酒館I-O-N 佔地3,000平方呎，主打「茶‧啡‧酒」類飲品。它們同樣推出雙人"秋杲花果下午茶"套餐，鹹點包括牛面頰肉栗子多士、法式松露磨菇酥皮盒、迷你蟹肉飛魚籽多士、風乾火腿配香梨；甜點則有洋甘菊蜜糖香梨蒟蒻、海鹽焦糖果仁撻、巨峰提子慕絲蛋糕、朱古力無花果蛋糕、原味及提子英式鬆餅 配奶油忌廉及士多啤梨醬。附滴漏黑咖啡及桂花蘋果伯爵茶。 KKday 優惠 : HK$482/2 位 ( 另收加一服務費) 用餐期限：由即日起至2022年10月31日

用餐時間：下午3時至下午6時

用餐地點：皇后大道中93號中環街市1樓124-125號舖