周末好去處｜10大啤酒節活動+工作坊 自釀蜂蜜酒/品酒工作坊/啤酒節派對

踏入10月，是德國慕尼黑一年一度的德國啤酒節，不少餐廳都趁著這個節日推出各種啤酒節活動及工作坊。以下為大家介紹城中十大啤酒節活動，大家可以自釀啤酒及參觀啤酒廠，更可參與啤酒節派對！

啤酒節｜ 香港城釀工作坊 STUDIO ：自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團 香港城釀嘅釀酒師將親身教授蜂蜜酒整個釀製方法及技巧，帶你即場選取喜歡的材料，親手釀製一支獨一無二的手工蜂蜜酒與朋友甜蜜分享。 課程加碼安排參觀釀酒廠，除了名探索蜂蜜酒及手工啤背後釀造過程，更可品嚐發酵缸直出新鮮成品及2-3款不同風格的蜂蜜酒及精釀啤酒。 【限量搶—買一送一】自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團 KKday 快閃優惠：HK$370/2位，人均HK$185/位 (原價: HK$740/2位) 【低至 7 折】自釀蜂蜜酒工作坊 + 釀酒廠導賞團 KKday 快閃優惠：HK$259/位 (原價: HK$370/位)

啤酒節｜ 德國啤酒節派對 Oktoberfest 2022 銅鑼灣將舉辦德國啤酒節派對，可享用多款全新特製的德國Fushion菜式及暢飲少爺啤酒，當然少不了一連串好玩的傳統啤酒節遊戲。分2人、4人及6人套票，其中包括入場門票、少爺Festbier、德國啤酒節限定菜式及少爺啤酒杯。 【 KKday 獨家套票優惠】德國啤酒節門票 2人門票 - HK$700/組，人均HK$350/位

4人門票 - HK$1,400/組，人均HK$350/位

6人門票 - HK$2,100/組，人均HK$350/位 活動日期：2022年10月22日及10月23日 活動時間：12:00-17:00 及 18:00-23:00 地址：Second Draft - H01, Fashion Walk, 9 Kingston St, Causeway Bay

啤酒節｜ 堅尼地城 GRAIN 本地手工啤品牌 Gweilo 自釀手工啤酒工作坊 位於堅尼地城新海旁附近、充滿創意與活力的GRAIN，除了擁有寬敞用餐環境，同時設有Gweilo Brewlab釀酒區，是本港暫時唯一擁有手工啤釀酒廠的餐廳。今次它們舉行1.5小時工作坊，由Gweilo釀酒師講解手工啤酒基本知識、起源歷史及各種啤酒風格及味道等，- 每位參加者均可品嚐五款Gweilo特色手工啤酒，每位更可享HK$200餐膳消費額享用小食。 【 10 月快閃–買三送一】 GRAIN 自釀手工啤酒工作坊 買三送一（週六限定） KKday 優惠：HK$1,584/4位，人均HK$396/位 (已包括加一服務費) 活動日期：2022年10月18日至11月30日（逢星期六，10月22日除外） 活動時段：13:00/ 15:00/ 17:00 【低至 85 折】 GRAIN 自釀手工啤酒工作坊（逢週二至週日） KKday 優惠：HK$449/位 (已包括加一服務費) 活動日期：2022年10月18日至11月30日 活動時段：15:00 地址：西環堅尼地城新海旁3-5號五福大廈地下1號舖

啤酒節｜ 堅尼地城 GRAIN Oktoberfest 德國啤酒節 除了自釀手工啤酒工作坊，GRAIN更一連兩天舉辦Oktoberfest啤酒節，讓一眾啤酒迷以另類方式享受德國風情。套餐美食包括海鹽蝴蝶麵包配啤酒芝士、德國薯餅配鱈魚子及煙燻三文魚、德國薄餅配法式酸忌廉、啤酒漬煙火腿配薯仔沙律、酸椰菜、烤蘋果、芥末醬及自家製德國咖喱烤香腸等。4位起預訂，每位額外可獲贈Vienna啤酒或氣泡酒乙杯。 Oktoberfest 德國啤酒節餐廳套餐 KKday優惠: HK$539/位 (已包括加一服務費) 活動日期及時間：2022年10月21日晚上7時及10月22日下午5時 地址：西環堅尼地城新海旁3-5號五福大廈

啤酒節｜ 百味村德國啤酒節 香港嘉里酒店餐廳百味村坐落於紅磡海濱，今年「百味村德國啤酒節」強勢回歸！大家可在3小時內暢飲順滑啤酒，包括：1664 Blanc、Carlsberg Smooth Draught、Erdinger Weissbier、Erdinger Dunke。以及品嚐一系列另人垂涎的德國經典美食。逢星期五及星期六設有「舉啤酒杯大賽」及幸運輪抽獎環節，凡購買無限暢飲套票或啤酒組合套票即可換領有關遊戲券一張。 百味村德國啤酒節 2022 ｜無限暢飲套票 KKday優惠: HK$300/位 活動日期：2022年10月1日至10月31日（逢星期五及六） 活動時間：星期五 - 17:00 至 19:00；星期六–14:00 至 21:00 遊戲時間：星期五 - 17:00 至 19:00；星期六–16:00 至 20:00 地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號1樓

啤酒節｜ TAP – The Ale Project 星期日下午 2 小時任飲優惠 旺角餐廳TAP – The Ale Project推出兩小時任飲優惠，一次過可無限暢飲接近20款精選生啤、紅白酒、Cider蘋果酒、少爺啤HIGHERTHAN highball雞尾酒系列及一系列非酒精飲料。更有KKday獨家小食一份（雞翼/薯條/蝦三選一）。 【 KKday 獨家優惠】 TAP-The Ale Project 星期日下午 2 小時任飲優惠 KKday優惠: HK$300/位 活動日期：2022年10月23日至12月25日（逢星期日） 活動時間：12:00-19:00 （活動其間任何2小時） 地址：旺角黑布街19號地舖

啤酒節｜ Deadman Brewery 參觀本地手工啤釀酒廠 +4 小時試飲手工啤酒環節 參觀Deadman Brewery的啤酒廠，了解手工啤酒的生產過程，產品特色及品嚐半製成品。行程包括參觀手工啤釀酒廠＋4小時試飲手工啤酒環節。KKday獨家送每位參加者Deadman精美玻璃杯一隻，更可以8折優惠價HK$150加購精美手工啤酒套裝。 參觀本地手工啤釀酒廠 + 4 小時試飲手工啤酒環節 KKday優惠：HK$350/位 體驗日期：逢星期五 體驗時段：18:00 – 22:00 （約4小時） 地址：香港新蒲崗七寶街7號利中工業大廈2B

啤酒節｜ 香港城釀工作坊 STUDIO 精釀啤酒品酒班 & 釀酒廠導賞團 位於荃灣的香港城釀工作坊STUDIO推出精釀啤酒品酒班及釀酒廠導賞團。工作坊包括啤酒基本分類、品酒技巧、杯具選用、倒酒方式、酒標解讀、職人分享、搭餐技巧和挑選啤酒秘訣。更可參觀釀酒廠，導賞整個釀造過程，品嚐發酵缸直出嘅新鮮成品，以及6-8款不同風格的精釀啤酒及蜂蜜酒。 精釀啤酒品酒班 + 釀酒廠導賞團 KKday優惠：HK$370/位 （2位起預訂） 體驗日期：逢每月第二個星期六 體驗時段：17:00-19:00（約2小時） 地址：荃灣橫龍街14-22號德士古道工業中心B座3樓6室

啤酒節｜ 香港城釀工作坊 STUDIO 自釀啤酒入門工作坊 + 釀酒廠導賞團 除了品酒班外，它們亦有舉辦自釀啤酒入門工作坊。大家將親手釀製2公升(約6支裝) 有個人風格的手工啤酒。使用YCH 最新啤酒花Cryo Pop Original Blend，釀製果香濃郁的IPA，味道與別不同。期間亦會講解釀酒基礎知識及全過程示範；以及參觀釀酒廠，導賞整個釀造過程，品嚐發酵缸直出嘅新鮮成品及4-6款不同風格的精釀啤酒及蜂蜜酒。 【低至 82 折】釀啤酒入門工作坊 + 釀酒廠導賞團 KKday優惠：2人同行 HK$1,800/組 ，人均HK$900/位（原價HK$2,200/組） 4人同行 HK$2,800/組 ，人均HK$700/位（原價HK$3,400/組）