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生活
2024-06-28 12:00:00

周末好去處｜「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門7月9登陸全港10大景點 同步推特展主題紀念品

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周末好去處｜「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門7月9登陸全港10大景點 同步推特展主題紀念品

周末好去處｜「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門7月9登陸全港10大景點 同步推特展主題紀念品

100%多啦A&FRIENDS」巡迴特展首站將於下月（7月）正式開展，除了帶來全球首個多啦A夢無人機匯演預熱展覽、港鐵主題列車、昂坪纜車外。於79日起，10道逾2米高、11原大尺寸的法寶「隨意門」，將現身於全港10大不同景點。另外獨家主題紀念品，更於78日率先登場。即睇詳情！

100%多啦A&FRIENDS」隨意門將於79日（星期二）至88日（星期四）期間，部分多啦A夢將搶先「衝出會場」，帶來10道逾2米高、11原大尺寸的法寶「隨意門」，召喚旅客及市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡，以及領取限量紀念品。紀念品數量有限，先到先得，送完即止。

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「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門紀念品

「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門紀念品

各個地點的「隨意門」各有特色，猶如多啦A夢帶你走進隨意門，門內更有專門為各景點而創作的插畫，猶如多啦A夢乘着本次特展，走遍全港各地，向大眾介紹香港獨特的文化魅力，發掘城中各式各樣的景點。

即睇「100%多啦A & FRIENDS」隨意門10個展示地點！

中環碼頭 中環遮打花園 中環閣麟街（近荷里活道） 香港藝術館 觀塘海濱公園 元創方 *因活動安排關係， 將於7月12日開始展示及換領紀念品 廟街（榕樹頭） 山頂凌霄閣 灣仔 「水上運動及 康樂主題區」 西九文化區 （藝術公園秘密花園）

100%多啦A & FRIENDS」隨意門詳情

日期：202479日至88*

(*PMQ元創方展示為712-88)

官方活動網站

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多啦A夢｜獨家主題紀念品 78日率先登場

為慶祝「100%多啦A&FRIENDS」巡迴特展首站於香港展岀，特展會推岀一系列獨家主題紀念品，包括全球限量300枚紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛的毛絨公仔等。紀念品系列共有逾50款不同精品，件件各有特色，老少咸宜。

紀念品將於78日（星期一）起於DDT Store網上優先發售，並於展覽713日（星期六）起展覽開放期間於現場開賣，現場更有會場限定食品岀售，為粉絲「送上甜頭」。「100%多啦A&FRIENDS」巡迴特展（香港）系列紀念品將於香港時間78日上午11時起在DDT Store網上搶先開售，訂購商品提供國際寄送，並將於79日起岀貨配送。

花瓶 $180 手機背帶套裝 $220 陶瓷碟 $180 陶瓷杯 $150 A4文件夾套裝（1套2枚） $60 藤子 F 不二雄與多啦A夢原木雕塑 限量500枚 $3,680 小夜燈 $3000 限量單行本封面原畫復刻作品（1套10枚） 限量500套 $3,000 「大雄的恐龍」原木版畫 限量300枚 $2,800 「多啦A夢與藤子 F 不二雄」原木版畫 $2,800 麻雀套裝 $1,980 「再見小樹」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 「飄浮噴霧」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 「傑克豌豆」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 「機械雪人」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 「大雄的恐龍 扉頁插圖（大全集大長篇第1期）」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 「動物套裝」紀念掛牆畫作連框 限量300枚 $980 巨型毛公仔 $880 喊喊造型毛公仔紙巾盒 $450 郵筒造型毛公仔紙巾盒 $450 摺疊收納箱 $450 旅行袋 $400 9"毛公仔 $320 「100%朋友召喚鈴」毛絨鎖匙扣 $180 「鼻子氣球」毛絨鎖匙扣 $180 「100%星光大道」毛絨鎖匙扣 $180 「迷你LED應援棒」毛絨鎖匙扣 $190 「打雪仗」毛絨鎖匙扣 $180 「變成烤蕃薯吧！」毛絨鎖匙扣 $180 頭箍（畫家造型）$150 頭箍（多啦A夢造型） $150 元祖多啦A夢肩膀毛公仔 $180 畫家造型肩膀毛公仔 $180 瑜珈墊 $320 圍裙 $320 地毯 $300 窗簾 $280 「大雄的恐龍」教練外套 $750 衛衣 $HK$580 衛衣 $HK$580 夏威夷恤衫 $480 離家出走到無人島經典漫畫款限定T 恤 （白色）, 附精選漫畫封套收藏盒 $350 T 恤 附精選漫畫封套收藏盒 $350 T 恤 附精選漫畫封套收藏盒 $350 主題紀念限定款T恤（白色）$300 小童主題紀念限定款T恤（淺藍色）/ （白色) $250

展覽現場將於K11 MUSEA收費展館門外設期間限定店；鄰近免費展區（K11 MUSEA G/F 近星光大道岀口對岀）更特設銷售處，開賣充滿氣氛感的多啦A夢造型爆谷桶及特別包裝雪糕杯！

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精選造型曲奇套裝 多啦A夢外型支裝水

100%多啦A&FRIENDS」巡迴特展（香港）系列獨家紀念品

全球首發時間：78日（星期一）上午11時（香港時間）

全球獨家發售網站：DDT Store

備註事項：

部份紀念品只限官網訂購，網購貨品僅限送貨服務，展覽現場不設自取

-網購送貨79日起出貨配送

-香港地區訂單，金額滿港幣$3,000或以上可享免運費送貨

-國際訂單，金額滿港幣$3,000或以上可運費5折（僅限指定海外地區）

-網上及現場紀念品數量有限，先到先得，售完即止

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