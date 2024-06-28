周末好去處｜「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門7月9登陸全港10大景點 同步推特展主題紀念品

「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站將於下月（7月）正式開展，除了帶來全球首個多啦A夢無人機匯演預熱展覽、港鐵主題列車、昂坪纜車外。於7月9日起，10道逾2米高、1：1原大尺寸的法寶「隨意門」，將現身於全港10大不同景點。另外獨家主題紀念品，更於7月8日率先登場。即睇詳情！

「100%多啦A夢&FRIENDS」隨意門將於7月9日（星期二）至8月8日（星期四）期間，部分多啦A夢將搶先「衝出會場」，帶來10道逾2米高、1：1原大尺寸的法寶「隨意門」，召喚旅客及市民遊走香港鬧市和旅遊熱點，找尋粉紅門框蹤影打卡，以及領取限量紀念品。紀念品數量有限，先到先得，送完即止。

各個地點的「隨意門」各有特色，猶如多啦A夢帶你走進隨意門，門內更有專門為各景點而創作的插畫，猶如多啦A夢乘着本次特展，走遍全港各地，向大眾介紹香港獨特的文化魅力，發掘城中各式各樣的景點。 即睇「 100% 多啦 A 夢 & FRIENDS 」隨意門 10 個展示地點！

「 100% 多啦 A 夢 & FRIENDS 」隨意門詳情 日期：2024年7月9日至8月8日* (*PMQ元創方展示為7月12日-8月8日) 官方活動網站

多啦 A 夢｜獨家主題紀念品 7 月 8 日率先登場 為慶祝「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展首站於香港展岀，特展會推岀一系列獨家主題紀念品，包括全球限量300枚紀念畫作、全球限量500枚原木雕塑、怪趣可愛的毛絨公仔等。紀念品系列共有逾50款不同精品，件件各有特色，老少咸宜。 紀念品將於7月8日（星期一）起於DDT Store網上優先發售，並於展覽7月13日（星期六）起展覽開放期間於現場開賣，現場更有會場限定食品岀售，為粉絲「送上甜頭」。「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港）系列紀念品將於香港時間7月8日上午11時起在DDT Store網上搶先開售，訂購商品提供國際寄送，並將於7月9日起岀貨配送。

展覽現場將於K11 MUSEA收費展館門外設期間限定店；鄰近免費展區（K11 MUSEA G/F 近星光大道岀口對岀）更特設銷售處，開賣充滿氣氛感的多啦A夢造型爆谷桶及特別包裝雪糕杯！