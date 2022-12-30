周末好去處｜5間人氣環球食肆進駐MegaBox 限時優惠低至8折/$1單點優惠/消費回贈率逾12%

臨近年尾，當然要和親友食餐好慶祝。MegaBox最近引入5間全新食肆，包括曾榮獲《米芝蓮指南》推介及一星級榮譽的著名傳統中菜館的「新斗記」、設有全港最新全自助清酒機的「欅居酒屋」、親子餐廳首選新幹線主題的「隼」、充滿東南亞風菜式的「米泰」，以及以日式燒肉為主打的「一燒肉」。5間全新食肆更有新店限時優惠，而為了回饋顧客，MegaBox亦同步推出「快閃節慶午餐優惠」，回贈率高逾12%，絕對是又食又拎！ MegaBox 5 間人氣環球食肆｜曾榮獲《米芝蓮指南》著名傳統中菜館的「新斗記」 新斗記主打地道風味的懷舊菜及海鮮，以用料靚、水準高打響名堂，過往曾為米芝蓮推介餐廳及米芝蓮一星餐，不少名人亦是其座上客。招牌菜包括火山石即燒乳豬、脆皮即燒金牌燒鵝皇、手工蝦籽柚皮、豉油皇鮮肥鵝腸及懷舊蝦多士等等。其中火山石即燒乳豬更是鎮店之寶，選用越南乳豬，特別之處是師傅將乳豬放入燒豬爐烤至八成熟，然後放在多塊能承受500度高溫的意大利火山石上燒烤乳豬，熱力在火山石上能平均散發，令乳豬也能平均受熱。乳豬外皮香脆，有別於一般吃到的乳豬件，師傅把乳豬件一分為二，使脆皮及燒肉完美分離，再利用精妙刀功把中間的皮下油脂片去，只餘下薄薄的一層乳豬皮鋪在墊底的乳豬肉之上。先一試其原味，入口極為香脆，卻不帶油膩感，可說是輕盈健康的新派吃法，另上的調味有砂糖及乳豬醬，可按個人喜好隨意沾上。墊底的乳豬肉嫩滑中帶點鹹香，沾少許乳豬醬同吃，味道更為香濃。

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜全新泰國菜品牌「米泰」 全新泰國菜品牌「米泰」菜式大多色彩鮮艷，為鼓勵大家與親朋好友一同品嚐同一滋味，米泰餐牌備有多道「分享」菜式，例如「泰皇咖喱蟹」以自家秘製黃咖喱配搭原隻肉蟹，咖喱與椰汁的香味能突出蟹肉鮮香，隨菜式附有丹麥酥，以丹麥酥蘸點黃咖喱進食，麵包吸收了黃咖喱，為酥香的麵包添上一份惹味；而「泰香酥鴨」以高溫把肉汁瞬間鎖住，同時使外皮變得酥脆，內層鴨肉則軟嫩多汁，鹹香甘腴。跟配 3 款自家調製的醬汁，包括提升菜式香氣的秘製乾蔥油、香甜濃稠的秘製甜醬油及香辣惹味的自製蝦膏辣椒醬。

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜「欅居酒屋」設全港最新全自助清酒機 欅居酒屋特設多組日本進口專業炭爐，並選用和歌山備長炭炭火串燒，絕不含化學成份，以最高可達攝氏千度的高溫來燒烤，比傳統木炭火力更均勻，能由內至外保留食物的鮮味及肉汁，同時亦更能帶出炭香風味。欅居酒屋亦嚴格揀選日本食材，大力推介本店的燒鳥類（雞肉），選用來自日本愛知縣農場的錦爽雞，以「美味清爽的雞肉」命名，牧場走地放養使其脂肪較少，肉質爽脆多汁，十分適用於高溫炭燒。燒鳥有多款不同部位，除了常見的雞翼、雞肉外，更有雞皮、雞尾等罕有部位選擇。串燒現設有開幕限定優惠，串燒類一律買3串送1串。除串燒外，欅居酒屋同時供應刺身、一品料理、一夜干等居酒屋必吃食品。 欅居酒屋的另一賣點，是設有全港最新的全自助清酒機，供應18款不同的日本酒，開幕限定優惠可以$188購買無限時清酒放題（原價$288），可一次過品嚐18款不同級別和不同風味的清酒，包括多款較高級別的純米大吟釀、梅酒、燒酎亦可無限暢飲，包含最大眾化的日本生啤，合共19款酒品選擇，應有盡有。全自助清酒機只需要使用手機自動化下單，透過掃碼揀選心水清酒便能馬上出酒，操作簡易方便，同時亦有唎酒師配菜建議和資訊內容，提供嶄新有趣的用餐體驗。

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜親子用餐首選 新幹線主題「隼」 「隼」是東北新幹線運行的特別急行列車及北海道新幹線班次的名稱，更是這兩條新幹線當中，行車時間最快的列車。餐廳以「隼」的名稱及特色為靈感，為環境注入新幹線元素，以全電子化自動化新幹線列車軌道，及日本新幹線列車外型將食物輸送到顧客面前，為各大小朋友的用餐體驗帶來新鮮感。 餐廳選擇多元化，有逾100款食物以供選擇。當中有設計健康又玩味十足的列車兒童餐及多款定套餐，大部分食材由日本直送，集合多重鮮味於列車壽司。現消費滿指定金額可獲印花一個，儲滿指定數量即可換領限量禮物一款，將美好回憶帶回家！

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜性價比高 主打一人燒肉的「一燒肉」 專為忙碌又追求品質的客人提供日式燒肉定食，餐廳裝潢以和風原木色設計，讓大家可以輕便快捷享用日本、澳洲及美國高品質的烤肉。另外有多款日式串燒配搭。無論是獨行俠或與三五好友聚餐，都必定適合。「一燒肉」提供多款燒肉套餐，套餐由$88起，CP值十分高。 單點必試澳洲內裙邊，內裙邊是牛腹近橫隔膜的位置，肉味非常濃郁，大概稍微燒至五成熟，充滿肉汁，十分有口感。另外兩款安格斯西冷薄燒及巨人黑安格斯都同樣出色，前者軟嫩多汁，後者口感扎實。

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜新食肆開幕限時優惠

MegaBox 5間人氣環球食肆｜新食肆開幕限時優惠

MegaBox 5 間人氣環球食肆｜快閃節慶午餐優惠 午市時段惠顧指定食肆電子消費滿指定金額，即可換領豐富禮品，回贈率最高可逾12%，讓您享盡滋味美饌！ 日期：即日至1月13日 (星期一至五，公眾假期除外) 時間：12:00nn–3:00pm 地點：禮品換領 / Mega Club 專櫃 @ G (每日數量有限，換完即止) 午餐消費金額 禮品 $200 IKEA KAFFEREP 朱古力夾心餅 $400 熊小館現金券 $50