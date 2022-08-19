周末好去處｜8大Tufting工作坊推薦 無限時/自訂圖案/毛線牆打卡位

香港近期流行起一股Tufting熱潮，不少人都在社交平台分享自己拿著絨槍，在畫布上釘入毛線，自製出獨一無二的毛毛地毯！以下為大家介紹8大Tufting工作坊，當中全部工作坊都可以自訂圖案，部分更無限時任整，即使是零基礎新手都可以輕鬆整到！

甚麼是 Tufting ？ Tufting譯為「簇絨」，利用簇絨槍與毛線，透過手動或電動的方式，以戳刺動作將毛線穿入畫布，然後再使用剪刀修剪。其中在Tufting的過程中，當毛線穿入畫布的時候，會發出獨特的聲音，令人感到治癒之餘，更可以令大家放下雜念，非常解壓！

工作坊｜ EACHCARE Tufting 這間位於葵涌的Tufting工作坊非常受情侶歡迎，大家可以選擇自製不同Tufting手作，包括地氈、杯墊、人像地氈、椅墊、掛牆海報等。更有原創TUFTING BAG，大家可以先設計好圖案，再釘在麻布袋上，自製全世界獨一無二的手袋。用來送禮及自用都非常適合！工作坊有超過80款毛冷顏色，任君選擇。於預約時段內更可以任意製作，作品數量不限。 Plan A - 3 小時 ( 小畫框 Small) 適合製作：地氈、杯墊、椅墊、碗墊

畫框尺寸：50x50cm

價錢：$ 680 Plan B - 4.5 小時 ( 升級中畫框 Upgrade) 適合製作：大人像氈、大地氈、椅墊、掛牆海報、應援手幅

畫框尺寸： 70x70cm

價錢：$ 950 Plan C - 6 小時 ( 極尚大畫框 Premium) 適合製作：巨型地氈、箍臣、巨型人像氈、巨型掛牆海報、巨型應援手幅、開業招牌

畫框尺寸：90x90cm

價錢：$ 1250 地址：葵涌葵豐街0033-0039號，華豐工業中心2期 開放時間：星期一至日，11:00am-10:00pm

工作坊｜ Tufting Dept Dotted Collective Tufting Tufting Dept Dotted Collective於中環及上環都設有分店，大家需要在3天前與工作坊確定好地毯圖案，工作坊中有老師親自指導使用地氈槍的要領及技巧，即使是新手都輕易掌握。收費為$1280/位，已包6小時製作時間、所有材料、工具租用及導師費。如二人共同製作一張地氈，收取一人之學費，同行的朋友需付每位$200額外收費，報名時只需報一位就可以。地氈需要後期製作，並於1-2星期後順豐到付送到府上。 畫框尺寸：45x45cm

價錢：$1280

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方Staunton Room S411

營業時間：12:00 -18:00

工作坊｜ HK RUG TUFTING STUDIO Tufting 工作室位於銅鑼灣，最多能同時指導三名學生，超時亦不會額外收取其他費用，一個價格包括所有材料及工具。完成品亦可以即日取走，不需要額外的等候時間及代工費用。可選擇30x30cm或70x90 cm兩款不同尺寸，作品種類包括地毯、掛畫、杯墊、坐墊等，製作時間約4-6小時。導師會在課堂中教導tufting gun的使用方法，再根據預先提供的圖案製作毛毯。它們提供免費起稿服務，最多修改三次。 尺寸：30x30cm

價錢：$900/1；$1700/2 -- $850/1；$2400/3 -- $800/1 (不設二人合作一幅作品) 尺寸：70x90cm

價錢：$1500/2 (此尺寸只限二人合作一幅作品)

工作坊｜ Hygge Workshop Tufting Hygge Workshop位觀塘，有超過90種毛線讓你選擇。有導師專業指導，由選取毛線、Tufting Gun的介紹，到機械槍的操作實作，每一步驟都細心詳細教學。在畫框內發揮你的藝術小宇宙，無論是鏡子、掛畫還是地墊，新手一樣可以做到專屬毛毯！一共有3個不同尺寸供選擇，更設6-8人包場服務，大家可以與一大班朋友一起感受Tufting樂！ 尺寸：50x50cm；60x60cm；70x70cm

價錢：$680；$880；$1080

地址：觀塘開源道55號開聯工業中心A座8樓809C室

營業時間：11:00-20:00(星期一至日)