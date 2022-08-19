周末好去處｜8大Tufting工作坊推薦 無限時/自訂圖案/毛線牆打卡位

香港近期流行起一股Tufting熱潮，不少人都在社交平台分享自己拿著絨槍，在畫布上釘入毛線，自製出獨一無二的毛毛地毯！以下為大家介紹8大Tufting工作坊，當中全部工作坊都可以自訂圖案，部分更無限時任整，即使是零基礎新手都可以輕鬆整到！
甚麼是Tufting？
Tufting譯為「簇絨」，利用簇絨槍與毛線，透過手動或電動的方式，以戳刺動作將毛線穿入畫布，然後再使用剪刀修剪。其中在Tufting的過程中，當毛線穿入畫布的時候，會發出獨特的聲音，令人感到治癒之餘，更可以令大家放下雜念，非常解壓！
Tufting工作坊｜EACHCARE
這間位於葵涌的Tufting工作坊非常受情侶歡迎，大家可以選擇自製不同Tufting手作，包括地氈、杯墊、人像地氈、椅墊、掛牆海報等。更有原創TUFTING BAG，大家可以先設計好圖案，再釘在麻布袋上，自製全世界獨一無二的手袋。用來送禮及自用都非常適合！工作坊有超過80款毛冷顏色，任君選擇。於預約時段內更可以任意製作，作品數量不限。
Plan A - 3小時(小畫框Small)
適合製作：地氈、杯墊、椅墊、碗墊
畫框尺寸：50x50cm
價錢：$ 680
Plan B - 4.5小時(升級中畫框Upgrade)
適合製作：大人像氈、大地氈、椅墊、掛牆海報、應援手幅
畫框尺寸： 70x70cm
價錢：$ 950
Plan C - 6小時(極尚大畫框Premium)
適合製作：巨型地氈、箍臣、巨型人像氈、巨型掛牆海報、巨型應援手幅、開業招牌
畫框尺寸：90x90cm
價錢：$ 1250
地址：葵涌葵豐街0033-0039號，華豐工業中心2期
開放時間：星期一至日，11:00am-10:00pm
Tufting工作坊｜Tufting Dept Dotted Collective
Tufting Dept Dotted Collective於中環及上環都設有分店，大家需要在3天前與工作坊確定好地毯圖案，工作坊中有老師親自指導使用地氈槍的要領及技巧，即使是新手都輕易掌握。收費為$1280/位，已包6小時製作時間、所有材料、工具租用及導師費。如二人共同製作一張地氈，收取一人之學費，同行的朋友需付每位$200額外收費，報名時只需報一位就可以。地氈需要後期製作，並於1-2星期後順豐到付送到府上。
畫框尺寸：45x45cm
價錢：$1280
地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方Staunton Room S411
營業時間：12:00 -18:00
Tufting工作坊｜HK RUG TUFTING STUDIO
工作室位於銅鑼灣，最多能同時指導三名學生，超時亦不會額外收取其他費用，一個價格包括所有材料及工具。完成品亦可以即日取走，不需要額外的等候時間及代工費用。可選擇30x30cm或70x90 cm兩款不同尺寸，作品種類包括地毯、掛畫、杯墊、坐墊等，製作時間約4-6小時。導師會在課堂中教導tufting gun的使用方法，再根據預先提供的圖案製作毛毯。它們提供免費起稿服務，最多修改三次。
尺寸：30x30cm
價錢：$900/1；$1700/2 -- $850/1；$2400/3 -- $800/1 (不設二人合作一幅作品)
尺寸：70x90cm
價錢：$1500/2 (此尺寸只限二人合作一幅作品)
Tufting工作坊｜Hygge Workshop
Hygge Workshop位觀塘，有超過90種毛線讓你選擇。有導師專業指導，由選取毛線、Tufting Gun的介紹，到機械槍的操作實作，每一步驟都細心詳細教學。在畫框內發揮你的藝術小宇宙，無論是鏡子、掛畫還是地墊，新手一樣可以做到專屬毛毯！一共有3個不同尺寸供選擇，更設6-8人包場服務，大家可以與一大班朋友一起感受Tufting樂！
尺寸：50x50cm；60x60cm；70x70cm
價錢：$680；$880；$1080
地址：觀塘開源道55號開聯工業中心A座8樓809C室
營業時間：11:00-20:00(星期一至日)
Tufting工作坊｜0.9144m
工作坊中會介紹材料、工具以及地氈槍的使用方法等等。大家可以由一塊平平無奇的布，一步一步跟着做就可以做出成品！課堂時長約6小時，包括4小時製作時間及2小時後期工序。大家亦可選擇不參與後期加工（須另加$120代工費）製作成品方面，可選擇地毯、鏡子或時鐘。如果心目中已經有一個設計圖，需於至少4天前給店舖過目，他們會因應時間及工序而作出少許更改。
地點：新蒲崗旺景工業大廈5樓A座A5室
費用：$860/份（2人合力製作價$860+$200）
**（2人或以上同行95折；以2份作品計算）
Tufting工作坊｜biulab_hk
biulab_hk工作坊位於荔枝角，最多可同時容納10位以上，更提供包場服務。一共有3款不同尺寸可供選擇，分別是15cm、20cm及25cm，用來做地氈、杯墊。除了毛毛地氈，店內還可製作流體玩具熊模型及肌理畫。如有興趣，可先向店主查詢，同樣需要提前預約及製作草稿。
尺寸：15cm；20cm；25cm
價錢：$290；$320；$380
地址：荔枝角永康街55號金百盛中心
Tufting工作坊｜QQ Tufting
對於新手來說，於指定時間要完全一整幅Tufting絕對有一定難度。QQ Tufting正正不設時限，只按照畫框尺寸收費，不限制毛線的使用量及時間。畫框尺寸分有3款，包括50 x 50、80 x 80及90 x 90cm，整個課堂時長約4-10小時不定，可選製作地毯、杯毯、坐毯、掛牆裝飾及鏡子等。
費用：$600-$1000(視乎作品大小)
地址：觀塘駱駝漆大廈一座
時間： 12:00-00:00(星期一至日)
Tufting工作坊｜cradlestudio_hk
想整Tufting又想打卡，這間店舖一次過可滿足你兩個願望！位於觀塘及荃灣西的cradlestudio_hk，可自製不同作品，分為XS-XXL6個不同套餐，包括地毯、掛氈、杯墊、小麻布袋、鏡子等。店內更設有毛毛打卡牆、落地玻璃及不同打卡位。大家可以拿著製成品，瘋狂影相打卡留念！