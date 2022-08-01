周末好去處｜9GAG「Memeland」登陸時代廣場 NFT打卡位/元宇宙互動遊戲/照相館/限定精品

二次創作惡搞圖片（MEME）已成為我們生活最佳歡樂調劑，9GAG率先帶領迷因粉絲進軍元宇宙！於即日起至2022年9月25日期間與銅鑼灣時代廣場舉辦全球首個「Memeland」數碼互動遊樂園1廣場將設巨型NFT牆，展出30多款「Memeland」NFT系列1更可優先預購Memeland限定精品，並設有自拍照相館，讓你製作專屬MEME圖！展覽配以元宇宙AiR遊戲，立即集齊獎勵卡，贏取獨家寶藏！

巨型 NFT/MEME 展示牆 必玩「港產元宇宙」 AiR 遊戲 會場設有一幅3米高、8米闊的巨型NFT展示牆，大家可以飽覽30多款「Memeland」系列NFT。9GAG還特別為今次展覽和多個品牌推出限量聯乘作品，包括與Refinable NFT平台及Art4Rise合作推出的NFT；為AlipayHK和foodpanda創作搞笑MEME圖；並推出以MTR Metaverse為主題的特色設計圖等。當中Refinable更提供其獨家NFT空投活動，現場打卡並掃描其展示架的二維碼回答指定問題，即有機會獲得 Refinable 的Captain Finn NFT，限量20張。 在巨型NFT展示牆後是一幅巨形的電子屏幕，展示着「Memeland」和「YOU THE REAL MVP」NFT動畫圖和由9GAG粉絲所製作的一系列fan art，有平面插畫、定格動畫及3D造型蛋糕。場內由9GAG與一眾聯乘單位以「破碎之海」和「Memeland」為主題所建起的多個元宇宙AiR遊戲區、產品展示區、自拍照相館和巨型打卡區，均貫徹主題。當中最矚目必屬3米高、3米闊的金色巨型立體「Memeland」海盜船，把「Memeland」的出海任務由線上完美複製到線下。

另設有互動遊戲專區：foodpanda的「Create your own Mo Sor Wai Mixian」與譚仔三哥米線、花斑茶社和齊柏林熱狗合作，玩家須在指定時間內，製作出指定份量和配料的「無所謂」米線，便可為船長們補充能量。 大家更可率先遊Nex全球首發的「Starri」音樂遊戲體驗版，以獨特玩法跟隨熱門廣東歌曲的節奏隨心而動；另設有AR體感遊戲「Party Fowl」，超過二十款迷你派對小遊戲隨時候命，全方位挑戰船長的反應速度和音感。 參加者除了可在場內的電子屏幕參與遊戲外，亦可掃描遊戲區二維碼，在個人手提電話上參加。大家只需完成會場遊戲區，並尋找分佈時代廣場各層的二維碼（兩個購物地點和兩個餐飲地點），儲齊一套10張獎勵卡，即可換領限量版貼紙及高達$250時代廣場Happy Rewards購物及美食優惠券。

首推 Memeland 限定服飾 + 照相館 另外，9GAG亦將首次推出多款「Memeland」角色服飾包括T恤和衛衣，當中部分的T恤設計是聯乘Make T-shirt Together共同推出，並由本地藝術家 Bao Ho設計，展示像素藝術風格。所有服飾精品將於場內作公開預售，準買家可於現場優先以「Memeland」指定付款方式AlipayHK消費，把它們帶回家。 除此之外，現場亦設有9GAG x Tiny自動售賣機，大家可以自助形式購買多款全新推出的限定精品，包括iPhone電話殻、AirPods保護殻、水杯、童裝T恤、Totebag、鎖匙扣等等。同場更設有9GAG「Memeland」Snapio照相館，提供六款全新相框設計，包括以MTR為靈感的特別版相框。只需港幣$60即可製作出專屬MEME圖。