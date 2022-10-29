周末好去處｜Aesop酷兒文學圖書館來港 中環店變身圖書館贈書 支持LGBTQIA+族群

Queer(酷兒)文化近年愈來愈備受重視與正視，這個詞彙包容了同性戀、雙性戀、跨性別等，也帶有社會弱勢或少數之意，Aesop深信酷兒故事具有帶來變革的力量，協助人們拓闊視野、建立自我。今年更將「酷兒文學圖書館」首次帶到香港，集結本地、亞洲以至世界各地的LGBTQIA+作家與盟友的作品，不論是Aesop的忠實顧客，或正好路過而被活動吸引的有緣人，每位踏進店舖的訪客皆可挑選一本喜愛的書籍並免費帶回家，以不同角度了解與探索Queer一族。

「酷兒文學圖書館」於世界各地主要城市，包括紐約、倫敦、東京及台北舉行，在各地帶來迥響及討論，活動首次移師香港舉行，為響應Pride彩虹驕傲，品牌以「A Story Shared, A New Chapter Carved」為主題，展現人們可以如何透過藝術、音樂或是文學層面分享酷兒故事，從而令酷兒群體的聲音得到更多關注。

Aesop歌賦街店將以一系列主題精選好書取代店內產品陳列，並由Aesop團隊與新興獨立作者及藝術家平台Ztoryteller，挑選45本橫跨小說、非小說及詩集等不同類別的作品，包括《以你的名字呼喚我》、《在世界的盡頭找到我》、《白漬》、《藍色是骨頭的顏色》、《蓉蓉》及《海水停在你背上癢的地方》等。每位訪客都可在圖書館裡面挑選一本喜愛的酷兒文學書籍，同時挑選一款喜愛的Aesop香水，店員會噴在書本裡，讓大家有多一重觀感享受。

免費提供《酷兒城市地圖》

除此之外，品牌亦會在活動期間免費提供的《酷兒城市地圖》，當中收藏Aesop團隊推薦的多個香港及澳門LGBTQIA+酷兒友好地點及體驗，同時也準備了Aesop Radiomatique精選音樂播放清單《Music for Self-Affirmation》，旨在獻給不論處於自我肯定或懷疑時刻的每一位。這次Aesop更特別邀請3位香港本地酷兒作家，包括方迦南、林三維、盧妤作訪談分享，稍後將在aesop.com上發布。

Aesop「酷兒文學圖書館」將由即日至10月31日，在Aesop歌賦街店舉行。及後於11月1日至20日，繼續在Aesop歌賦街、Aesop 希慎廣場、Aesop又一城概念店，呈獻迷你版的酷兒文學圖書館，延續傳遞不同聲音的價值。