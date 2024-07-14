周末好去處｜ARTE M HONG KONG全新主題 攝影比賽贏首爾機票/買一送一優惠

ARTE M HONG KONG(ARTE M)沉浸式數碼藝術美術館是知名的韓國「ARTE MUSEUM」首個海外展館，在迎接兩週年之際， ARTE M由即日起引入全新的主題展區，以「Eternal Nature」超越時空的永恆自然為主題，運用高科技數碼藝術和令人驚嘆的想像力，將四季晝夜、雲、海、花、林化成絢麗壯闊的超現實景象，打造出多媒體藝術與靈性自然結合。ARTE M更推出以新主題為靈感的限時粗紗編織袋工作坊和DIY壓花相框工作坊，及於即日至8月31日舉辦「永恆自然，永恆時刻2.0」相片及短片創作比賽，有機會贏取首爾雙人來回機票，所有投票人士亦可得到ARTE M門券買一送一優惠！
全球首個海外展館
ARTE MUSEUM由韓國數碼設計公司d’strict成立，d’strict早於2011年設立世上首個的4D新媒體及數碼藝術體驗館之一，近年的展示於紐約時代廣場超大型公共數碼藝術作品《Whale #2》更成為全球洗版式焦點。d’strict於韓國成立ARTE MUSEUM藝術館， 2022年於香港成立首間韓國境外的展館ARTE M HONG KONG，以超現實景象的新媒體數碼沉浸藝術裝置，以「Eternal Nature」（超越時空的永恆自然）為主題為觀眾帶來四季、晝夜、生命循環等不一樣的體驗，以藝術拉近人類與大自然的距離。
全新數碼藝術作品 細說大自然故事
ARTE M由即日起為「Eternal Nature」展覽的四個主題帶來多個全新數碼沉浸式作品。館內以不同區域劃分各個主題，包括「FLOWER ZONE」、「FOREST ZONE」、「BEACH CLOUD」及貫穿韓國、杜拜等全球多個ARTE MUSEUM及ARTE M藝術館的「WHALE ZONE」，以嶄新多媒體技術，配合來自韓國調香師特製的香氣，為觀眾帶來多感官的豐富層次藝術體驗。是次的全新展品就包括兩個全港首展的《牡丹圖》、《雲．彩》，為香港這個城市中設下一個可以讓想像力隨花海、海浪飛舞的空間，讓觀眾參觀及拍照的同時欣賞自然之美。
限定工作坊 製作粗紗流浪風格編織袋及DIY壓花相框
ARTE M HONG KONG重視參觀者的現場體驗，特設兩個呼應展覽主題的工作坊：在「粗紗流浪風格編織袋DIY工作坊」中，大家可親手製作獨特而時尚的編織袋，顏色以FOREST ZONE四位森林精靈為靈感，在富有經驗的職員指導下，輕鬆掌握編織技巧。而「DIY壓花相框工作坊」則呼應FLOWER ZONE的作品，將綻放生命力的繁花的最美一刻捕捉。由選擇乾燥花材到設計佈局，為家中製作出別具個人特色的收藏品。價錢及報名詳情可參閱ARTE M HONG KONG的網站及社交媒體帳號。
攝影比賽贏雙人來回香港至首爾機票
ARTE M HONG KONG鼓勵參觀者同時讓想像力飛翔，趁着是次新作品登場，ARTE M舉辦期間限定的「永恆自然，永恆時刻2.0」攝影比賽。比賽分為「短片組」及「相片組」兩個組別，而兩個組別的頭獎得主均可獲得香港至首爾雙人來回機票，藉此機會參觀韓國的ARTE MUSEUM。所有的得獎作品均由公眾投票和ARTE M團隊投票共同決定，投票比重各佔50%。
ARTE M Hong Kong
地址：鰂魚涌英皇道728號 K11 Atelier King’s Road HACC 2樓
營業時間：
一至五：早上11時至晚上7時（截止入場：晚上6時）
六、日及公眾假期：早上10時至晚上7時（截止入場：晚上6時）
優惠票價：
成人（12至64歲）：
$108 (原價$128)（平日）
$118(原價$148)（六、日及公眾假期）
優惠對象（小童3至11歲、學生、65歲或以上，需出示身分證明文件）：
$88(原價$98)（平日）
$98(原價$108)（六、日及公眾假期）
嬰幼兒（3歲以下）免費
官網會員獨享優惠（只限平日）:
家庭票(2成人1小童/長者)
$218(原價$354)
電話：2788 3238