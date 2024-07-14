周末好去處｜ARTE M HONG KONG全新主題 攝影比賽贏首爾機票/買一送一優惠

ARTE M HONG KONG(ARTE M)沉浸式數碼藝術美術館是知名的韓國「ARTE MUSEUM」首個海外展館，在迎接兩週年之際， ARTE M由即日起引入全新的主題展區，以「Eternal Nature」超越時空的永恆自然為主題，運用高科技數碼藝術和令人驚嘆的想像力，將四季晝夜、雲、海、花、林化成絢麗壯闊的超現實景象，打造出多媒體藝術與靈性自然結合。ARTE M更推出以新主題為靈感的限時粗紗編織袋工作坊和DIY壓花相框工作坊，及於即日至8月31日舉辦「永恆自然，永恆時刻2.0」相片及短片創作比賽，有機會贏取首爾雙人來回機票，所有投票人士亦可得到ARTE M門券買一送一優惠！

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全球首個海外展館 ARTE MUSEUM由韓國數碼設計公司d’strict成立，d’strict早於2011年設立世上首個的4D新媒體及數碼藝術體驗館之一，近年的展示於紐約時代廣場超大型公共數碼藝術作品《Whale #2》更成為全球洗版式焦點。d’strict於韓國成立ARTE MUSEUM藝術館， 2022年於香港成立首間韓國境外的展館ARTE M HONG KONG，以超現實景象的新媒體數碼沉浸藝術裝置，以「Eternal Nature」（超越時空的永恆自然）為主題為觀眾帶來四季、晝夜、生命循環等不一樣的體驗，以藝術拉近人類與大自然的距離。

紫藤花海中的鋼琴

全新數碼藝術作品 細說大自然故事 ARTE M由即日起為「Eternal Nature」展覽的四個主題帶來多個全新數碼沉浸式作品。館內以不同區域劃分各個主題，包括「FLOWER ZONE」、「FOREST ZONE」、「BEACH CLOUD」及貫穿韓國、杜拜等全球多個ARTE MUSEUM及ARTE M藝術館的「WHALE ZONE」，以嶄新多媒體技術，配合來自韓國調香師特製的香氣，為觀眾帶來多感官的豐富層次藝術體驗。是次的全新展品就包括兩個全港首展的《牡丹圖》、《雲．彩》，為香港這個城市中設下一個可以讓想像力隨花海、海浪飛舞的空間，讓觀眾參觀及拍照的同時欣賞自然之美。

限定工作坊 製作粗紗流浪風格編織袋及 DIY 壓花相框 ARTE M HONG KONG重視參觀者的現場體驗，特設兩個呼應展覽主題的工作坊：在「粗紗流浪風格編織袋DIY工作坊」中，大家可親手製作獨特而時尚的編織袋，顏色以FOREST ZONE四位森林精靈為靈感，在富有經驗的職員指導下，輕鬆掌握編織技巧。而「DIY壓花相框工作坊」則呼應FLOWER ZONE的作品，將綻放生命力的繁花的最美一刻捕捉。由選擇乾燥花材到設計佈局，為家中製作出別具個人特色的收藏品。價錢及報名詳情可參閱ARTE M HONG KONG的網站及社交媒體帳號。