周末好去處｜AXA BetterMe Weekend嘉年華免費入場任玩 大量攤位遊戲/攜手利物浦足球學校/瑜伽班 免費穿梭巴士到現場

AXA BetterMe Weekend再次歸來，在10月19日至20日在西九文化區安盛x竹翠公園舉行 AXA BetterMe Weekend 大型社區嘉年華，免費入場，毋須事先登記。嘉年華圍繞三大主題，設置各種攤位遊戲及豐富活動，期望讓大眾關注身心健康。屆時，港鐵九龍站會有免費往返穿梭巴士，歡迎不同一家大細到場參加，度過開心週末。

「AXA BetterMe Weekend」往年相片（圖片取自AXA facebook）

為響應世界精神健康日，在今個星期六日下午12時30分至7時30分西九文化區安盛 x竹翠公園舉辦「 AXA BetterMe Weekend」活動，嘉年華圍繞「精神健康」、「體能健康」和「身心健康與綠色生活」三大主題舉辦一系列豐富活動，包括趣味攤位、舞台表演、免費工作坊如瑜伽、手工藝製作及射擊遊戲等。

現場更設巨型充氣城堡，最適合小朋友放電。AXA與利物浦國際足球學校（香港）攜手舉辦「我係利物浦球星大挑戰」，讓小朋友有機會參與足球訓練體驗環節。此外，大人細路還可探索「開心泡泡屋」，捕捉各個精彩瞬間，留下難忘回憶。 到訪者有機會獲得餐飲及免費泊車券，及有機會贏取豐富獎品，包括機票、旅遊禮品卡、運動產品、飲品和餐飲禮券及其他禮品。 AXA BetterMe Weekend 嘉年華詳情: 日期:10月19日至20日 時間:下午12時30分至7時30分，期間港鐵九龍站會有免費往返穿梭巴士。 免費入場，毋須預先登記