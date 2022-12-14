周末好去處｜Blue Bottle Coffee Holiday Market 假日市集 多個本地品牌/爵士音樂會/限量節日產品

Blue Bottle Coffee的品牌由小社區開始，適逢灣仔店開業一週年，品牌今年聖誕特以「Sincerely, Blue Bottle」作主題，邀請過往的合作夥伴舉辦首個Blue Bottle Holiday Market，與大家一起慶祝，並帶領大家認識和欣賞自己社區的各種美好事物。

Holiday Market假日市集將於12月17至18日在灣仔店舉行，合作夥伴包括本地農民菜園農業先鋒田、純素蛋糕品牌Moono、蛋糕品牌日光工作室 Solight Studio 、陶藝工作室a minute studio、竹細工工藝師二回Yiwooo，以及專門以回收木創作的集棄場，以收集得來木材製作了市集中的所有攤位。

品牌更安排了本地爵士音樂家Alan Kwan舉行周日爵士音樂會作壓軸演出，Alan曾駐紐約學習及發展爵士樂，並參與多個國際大型音樂節，現為爵士樂結他手、作曲家及製作人。關氏曾與不同現代知名爵士樂手合作，如Dayna Stephens、Fabian Almazan、Paul Bollenback和格林美奬提名人Gene Aitken等。

Blue Bottle Coffee 假日市集｜三方聯乘限量產品

Blue Bottle Coffee亦準備了限量節日產品，包括與a minute studio和日光工作室Solight Studio 三方聯乘的Hayes Valley Espresso 可麗露連陶瓷碟禮盒，以及與二回Yiwooo 合作推出的專為咖啡而設計的兩款手工購物籃，適合作為送給家人和朋友的節日派對禮物。

手提籃有六角及八角編，前者是基礎實用的傳統編織技巧，並小作改良簡化增強作品的整體感，以六角編貫穿整個作品，帶有隨性自然的風格，以天然滕皮收尾提手位置並增加手感。後者則是穩固而堅韌的結構，適合在外出野餐/小旅程使用。四方形的設計使空間更易使用，在邊角有竹條增加穩固，而提手位置以籐皮包緊増加手感，是十分耐用的小手提籃。