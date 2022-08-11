周末好去處｜Bobby Hill登陸旺角朗豪坊！ 睡房打坐打卡位+經典校園走廊+精美周邊商品

Bobby Hill即將強勢登陸香港！由8月12日至 9月10日，美國動畫《King Of The Hill》將於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。有齊各個經典場景打卡位，大家可以神還原Bobby在房間中佛系打坐。更有多個首次曝光的Bobby精美周邊商品，非常具收藏價值！
旺角好去處｜兩大打卡熱點 神還原睡房打坐打卡位
Bobby Hill源自美國長青動畫《King Of The Hill》，早前憑藉獨特表情及打坐姿勢，配上網絡潮文：「緣份到了，自然——」，於香港掀起一股 Bobby旋風。今次Bobby將駕臨朗豪坊 L12。快閃限定店將高度還原Bobby的房間及初中校園走廊，帶大家進入Bobby的動畫世界。另外，房間內更設有1:1尺寸的打坐 Bobby模型供粉絲們打卡留念，「緣份到了，自然就可以同Bobby打個卡」！
另一打卡熱點又怎少得Bobby在初中校園走廊的經典橋段呢？無論是場景中的學校儲物櫃，抑或是深綠與淺綠相間的格仔地板，都在店內高度還原，非常IG-able！
旺角好去處｜首次曝光周邊商品 必買限量打坐造型搪膠人偶
除了打卡場景，當然少不了多款首次曝光 Bobby周邊商品。每款商品都盞鬼過癮，包括文具套裝、散紙包、T-Shirt 及衛衣、地毯、水樽，最重要當然少不了 Bobb 毛公仔及兩款還原度極高的搪膠公仔。這次快閃限定店獨家限量發售，Bobby Fans萬勿錯過！會場更設有限定優惠，凡惠顧任何產品，即可以HK$150 換購Bobby Hill造型會場限定環保袋。
即睇全部周邊商品！
《King Of The Hill》期間主題限定店
日期：2022年8月12日至 2022年9月10日
地點：香港旺角亞皆老街8號朗豪坊L12限定店
營業時間：12:00-21:00（星期一至四）
12:00-22:00（星期五至日及公眾假期）