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2022-08-11 16:00:00

周末好去處｜Bobby Hill登陸旺角朗豪坊！ 睡房打坐打卡位+經典校園走廊+精美周邊商品

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周末好去處｜Bobby Hill登陸旺角朗豪坊！ 睡房打坐打卡位+經典校園走廊+精美周邊商品

周末好去處｜Bobby Hill登陸旺角朗豪坊！ 睡房打坐打卡位+經典校園走廊+精美周邊商品

Bobby Hill即將強勢登陸香港！由8月12日至 9月10日，美國動畫《King Of The Hill》將於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。有齊各個經典場景打卡位，大家可以神還原Bobby在房間中佛系打坐。更有多個首次曝光的Bobby精美周邊商品，非常具收藏價值！

旺角好去處｜兩大打卡熱點 神還原睡房打坐打卡位

Bobby Hill源自美國長青動畫《King Of The Hill》，早前憑藉獨特表情及打坐姿勢，配上網絡潮文：「緣份到了，自然——」，於香港掀起一股 Bobby旋風。今次Bobby將駕臨朗豪坊 L12。快閃限定店將高度還原Bobby的房間及初中校園走廊，帶大家進入Bobby的動畫世界。另外，房間內更設有1:1尺寸的打坐 Bobby模型供粉絲們打卡留念，「緣份到了，自然就可以同Bobby打個卡」！

另一打卡熱點又怎少得Bobby在初中校園走廊的經典橋段呢？無論是場景中的學校儲物櫃，抑或是深綠與淺綠相間的格仔地板，都在店內高度還原，非常IG-able！

美國動畫《King Of The Hill》將於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby初中校園走廊打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位 Bobby Hill睡房打卡位

旺角好去處｜首次曝光周邊商品 必買限量打坐造型搪膠人偶

除了打卡場景，當然少不了多款首次曝光 Bobby周邊商品。每款商品都盞鬼過癮，包括文具套裝、散紙包、T-Shirt 及衛衣、地毯、水樽，最重要當然少不了 Bobb 毛公仔及兩款還原度極高的搪膠公仔。這次快閃限定店獨家限量發售，Bobby Fans萬勿錯過！會場更設有限定優惠，凡惠顧任何產品，即可以HK$150 換購Bobby Hill造型會場限定環保袋。

即睇全部周邊商品！

Bobby Hill造型搪膠人偶(15cm, 限量150隻) HK$938 Bobby Hill造型毛公仔(23cm) HK$388 Bobby Hill打坐造型搪膠人偶(11cm, 限量150隻) HK$938 Bobby Hill造型散銀包 HK$188（大）HK$128（小） Bobby Hill造型黑色原子筆套裝HK$190 Bobby Hill造型貼紙套裝HK$88；Bobby Hill造型Memo Pad HK$38 Bobby Hill造型A4透明文件夾HK$38 Bobby Hill造型方型小手巾套裝HK$128 Bobby Hill造型地毯HK$288/HK$588；Bobby Hill造型毛毯HK$368；Bobby Hill造型水樽HK$188；Bobby Hill造型毛巾HK$98 Bobby Hill造型會場限定T-Shirt HK$350 Bobby Hill造型會場限定衛衣HK$450

《King Of The Hill》期間主題限定店

日期：2022年8月12日至 2022年9月10日
地點：香港旺角亞皆老街8號朗豪坊L12限定店
營業時間：12:00-21:00（星期一至四）
12:00-22:00（星期五至日及公眾假期）

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