周末好去處｜Bobby Hill登陸旺角朗豪坊！ 睡房打坐打卡位+經典校園走廊+精美周邊商品

Bobby Hill即將強勢登陸香港！由8月12日至 9月10日，美國動畫《King Of The Hill》將於朗豪坊L12舉辦主題快閃限定店。有齊各個經典場景打卡位，大家可以神還原Bobby在房間中佛系打坐。更有多個首次曝光的Bobby精美周邊商品，非常具收藏價值！

旺角好去處｜兩大打卡熱點 神還原睡房打坐打卡位

Bobby Hill源自美國長青動畫《King Of The Hill》，早前憑藉獨特表情及打坐姿勢，配上網絡潮文：「緣份到了，自然——」，於香港掀起一股 Bobby旋風。今次Bobby將駕臨朗豪坊 L12。快閃限定店將高度還原Bobby的房間及初中校園走廊，帶大家進入Bobby的動畫世界。另外，房間內更設有1:1尺寸的打坐 Bobby模型供粉絲們打卡留念，「緣份到了，自然就可以同Bobby打個卡」！

另一打卡熱點又怎少得Bobby在初中校園走廊的經典橋段呢？無論是場景中的學校儲物櫃，抑或是深綠與淺綠相間的格仔地板，都在店內高度還原，非常IG-able！