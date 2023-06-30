周末好去處｜Botanic Pretti5 x J’s Bar Bistro粉紅美肌下午茶 品嘗粉紅精緻美點/送$500禮品

Botanic Pretti5為迎接夏天，特意與帝苑酒店J's Bar Bistro聯手打造Botanic Pink Afternoon Tea Set粉紅美肌下午茶，將品牌的養膚元素如雪耳及薑等，加入各種美點，再搭配清爽夏日特飲，為身心及肌膚注入能量。
在享受舌尖喜悅同時，都要好好保護脆弱的夏日肌膚，凡惠顧下午茶將獲得Pretti5 限量美肌禮品包(價值$500)，當中包括榮獲ELLE Beauty Empties 8月空瓶賞的煥光水潤睡眠修護面膜迷你裝(25g)、雙重透明質酸抗氧化精華體驗裝(2ml)兩包、煥光柔膚精華水(3ml)兩包、Pretti5收納袋及Pretti5 8折優惠券供網上購物使用。更可以即場掃描餐牌上的二維碼參加Pretti5大抽獎，有機會贏取Pretti5 煥光柔膚精華水(價值$420)。
「粉紅美肌下午茶」下午茶提供一系列美味鹹點，包括蟹肉沙律曲奇及三文魚醬法式多士等。 蟹肉沙律曲奇使用新鮮又清新的蟹肉，食材層次分明，曲奇的酥脆口感增添迷人風味。雞蛋沙律卷用特別調味的蛋黃醬製成，然後把蛋沙律捲成小塊，加上少許薰衣草花瓣作裝飾，非常精緻。
甜點包括粉紅玫瑰朱古力巨蛋、士多啤梨拿破崙、桂花雪耳奶凍、薑餅蛋糕杯，以及帝苑酒店招牌的粉紅朱古力蝴蝶酥。粉紅玫瑰朱古力巨蛋適合喜愛濃郁朱古力味道的客人，內藏令人興奮的驚喜。士多啤梨拿破崙由酥脆的酥皮和香滑吉士製成，配上新鮮的士多啤梨。桂花雪耳奶凍絲滑順口，加入了芳香的桂花和雪耳，層次豐富。
J’s Bar Bistro
地址：香港九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店2樓
下午茶供應時段: 15:00-17:30（週二至週日和公眾假期）
收費：兩位用$628
預訂電話：2733 2088