周末好去處｜Botanic Pretti5 x J’s Bar Bistro粉紅美肌下午茶 品嘗粉紅精緻美點/送$500禮品

Botanic Pretti5為迎接夏天，特意與帝苑酒店J's Bar Bistro聯手打造Botanic Pink Afternoon Tea Set粉紅美肌下午茶，將品牌的養膚元素如雪耳及薑等，加入各種美點，再搭配清爽夏日特飲，為身心及肌膚注入能量。

在享受舌尖喜悅同時，都要好好保護脆弱的夏日肌膚，凡惠顧下午茶將獲得Pretti5 限量美肌禮品包(價值$500)，當中包括榮獲ELLE Beauty Empties 8月空瓶賞的煥光水潤睡眠修護面膜迷你裝(25g)、雙重透明質酸抗氧化精華體驗裝(2ml)兩包、煥光柔膚精華水(3ml)兩包、Pretti5收納袋及Pretti5 8折優惠券供網上購物使用。更可以即場掃描餐牌上的二維碼參加Pretti5大抽獎，有機會贏取Pretti5 煥光柔膚精華水(價值$420)。