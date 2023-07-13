周末好去處｜CHANEL CODES COULEUR期間限定店 率先入手9色化妝掃套裝/雙面鏡/美甲銼

CHANEL早前租下銅鑼灣黃金地段京華中心兩層舖位，成為一時熱話，品牌由明日(7月14日)起在該處開設2層高的CHANEL CODES COULEUR期間限定店，現場設有多個色彩斑斕的巨型打卡位及互動小遊戲，已登記的客人可以率先購買最新推出的CODES COULEUR限量系列，包括化妝掃套裝雙面彩妝鏡及美甲銼，9款色彩包裝，絕對會令女生立即入手！現場更有化妝師及美甲師，為大家即場定制個人妝容，以化妝教學傳授化妝貼士，更提供美甲服務！

全新推出的CODES COULEUR限量系列，一改以往的型格黑色包裝，並換上9種不同色彩，包括155 ROUGE NOIR、143 DIVA、121PREMIERE DAME、129 OVNI、131 CAVALIER SEUL、147 INCENDIAIRE、127 FUGUEUSE、111 VALLERINA及135 IMMORTELLE，如果有選擇困難症的話，真的要早點揀定想買的顏色。

系列包括化妝掃套裝，內有N°110胭脂掃、N°200雙頭眼影掃及N°101粉底掃（適用於粉底液及粉餅），非常實用；另有美甲銼及雙面美妝鏡，價錢分別為 $280及$360，讓一眾女生無痛入手！根據現場消息指，今個系列數量不多，部分顏色可能很快賣光，所以想買的女生記得快點登記入場掃貨了！