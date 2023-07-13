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2023-07-13 18:23:12

周末好去處｜CHANEL CODES COULEUR期間限定店 率先入手9色化妝掃套裝/雙面鏡/美甲銼

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周末好去處｜CHANEL CODES COULEUR期間限定店 率先入手9色化妝掃套裝/雙面鏡/美甲銼

周末好去處｜CHANEL CODES COULEUR期間限定店 率先入手9色化妝掃套裝/雙面鏡/美甲銼

CHANEL早前租下銅鑼灣黃金地段京華中心兩層舖位，成為一時熱話，品牌由明日(714)起在該處開設2層高的CHANEL CODES COULEUR期間限定店，現場設有多個色彩斑斕的巨型打卡位及互動小遊戲，已登記的客人可以率先購買最新推出的CODES COULEUR限量系列，包括化妝掃套裝雙面彩妝鏡及美甲銼，9款色彩包裝，絕對會令女生立即入手！現場更有化妝師及美甲師，為大家即場定制個人妝容，以化妝教學傳授化妝貼士，更提供美甲服務！

Chanel新推出CODES COULEUR限量系列。

Chanel新推出CODES COULEUR限量系列。

全新推出的CODES COULEUR限量系列，一改以往的型格黑色包裝，並換上9種不同色彩，包括155 ROUGE NOIR143 DIVA121PREMIERE DAME129 OVNI131 CAVALIER SEUL147 INCENDIAIRE127 FUGUEUSE111 VALLERINA135 IMMORTELLE，如果有選擇困難症的話，真的要早點揀定想買的顏色。

系列包括化妝掃套裝，內有N°110胭脂掃、N°200雙頭眼影掃及N°101粉底掃（適用於粉底液及粉餅），非常實用；另有美甲銼及雙面美妝鏡，價錢分別為 $280$360，讓一眾女生無痛入手！根據現場消息指，今個系列數量不多，部分顏色可能很快賣光，所以想買的女生記得快點登記入場掃貨了！

美甲銼 $280 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 雙面美妝鏡 $360 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。 化妝掃套裝($1,410)包括N°110 胭脂掃、N°200 雙頭眼影掃及N°101 粉底掃（適用於粉底液及粉餅）。
現場有多個巨型打卡位，以CODES COULEUR限量系列的色彩為主題。 除了CODES COULEUR限量系列，多款色彩的美甲油同樣令人出現選擇困難症。 現場有多個巨型打卡位，以CODES COULEUR限量系列的色彩為主題。 現場展出多款Chanel的經典唇膏，更可即場拍照，找出最適合自己的命定唇色。

CHANEL CODES COULEUR限定店

日期：2023714日至812

時間：11:00 21:00 (星期日 )；

           11:00 22:15 (星期五 )

地點：香港銅鑼灣渣甸街5-19號京華中心

登記連結：https://bit.ly/44mBMVm

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