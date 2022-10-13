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2022-10-13 19:07:19

周末好去處｜CLARINS水油平衡宇宙限定店 荷里活XR特技打卡/贏星空Glamping/星際工作坊

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周末好去處｜CLARINS水油平衡宇宙限定店 荷里活XR特技打卡/贏星空Glamping/星際工作坊

周末好去處｜CLARINS水油平衡宇宙限定店 荷里活XR特技打卡/贏星空Glamping/星際工作坊

CLARINS DOUBLE SERUM 水油平衡宇宙｣ 期間限定體驗館登陸海港城，日前品牌誠邀過百位嘉賓及傳媒到場，率先登上水油平衡航天艙及試玩XR荷里活特技太空漫步，包括藝人林嘉欣Karena、李佳芯Ali、劉沛蘅Hillary、吳海昕Sofiee、歌手陳毅燊 Ansonbean、吳啟洋 Phoebus及雲浩影Cloud等。期間限定體驗館由即日起至1023日開放，入場費用全免，網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，更可獲｢賦活雙精華明眸修護體驗裝｣ (價值$186)

Ali

星際之旅體驗館設有兩大重點互動區和打卡位，包括DOUBLE SERUM水油平衡航天艙及宇宙太空漫步體驗，另有Why Not Both!? 2:1 完美親膚奧秘、「水+油」雙重修護力測試台、植物萃取解碼、水油平衡美肌咨詢、星際工作坊等體驗區。  

打卡位 1DOUBLE SERUM水油平衡航天艙

場內最注目是DOUBLE SERUM水油平衡航天艙。呈香檳金色星球體的航天艙充滿科幻未來感，而艙內及四側則種滿綠葉植物，打造成水油平衡宇宙之中的一個小綠洲。航天艙內設有互動區，透過小遊戲讓大家更了解水油合一的神奇護膚功效。

林嘉欣 sofiee phoebus ansonbean

打卡位 2：最新延展實境XR特技—宇宙太空漫步體驗

另一主打互動區將源於荷里活電影的虛擬拍攝科技帶到現場，這個最新延展實境XR特技裝置，創造出廣闊無邊的沉浸式震撼體驗。

活動期間，參加者於XR宇宙太空漫步體驗，並根據指示把短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將可得到豐富禮品：頭獎可獲得價值$4,420Glamping大獎或其他多達2,000份豐富獎品。                       

1名：星園豪華星空Glamping–兩日一夜 (價值$4,420)

2-5名：$1,000海港城購物現金劵

6名以上：指定CLARINS產品(價值$521)

星際工作坊

期間限定體驗館更於指定日期及時間特設星際工作坊，讓您減壓療癒之餘，盡情一展手藝，製作出專屬於的星球系手作製品。

工作坊報名辦法：須預先於網址 https://bit.ly/3RiXbrx 登記報名

 

苔玉星球盆栽工作坊(課程價值$450)：於水油平衡宇宙之中創造屬於您的小綠洲,享受親自培植苔玉星球的樂趣。

工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)

日期及時間：詳情請參閱登記網址

每節需時：1小時

戳戳繡宇宙茶墊工作坊(課程價值$450)：放鬆治癒地隨心創作這宇宙茶墊，細味濃茶時更舒心寫意。

工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)

日期及時間：詳情請參閱登記網址

每節需時：1小時

星球小夜燈工作坊(課程價值$450)：以幻變水彩繪製出只屬於您的發光小星球,於水油平衡宇宙的星際中照耀出獨一無二的光芒。

工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)

日期及時間：詳情請參閱登記網址

每節需時：1小時(逾時不候)

DOUBLE SERUM 水油平衡限定套裝優惠：

賦活雙精華50ml套裝 $950（價值$1,269–25%off） ．賦活雙精華 50ml ．植萃保濕爽膚露 50ml ．植萃柔滑潔面乳 50ml 賦活明眸雙精華套裝 $1,650（價值$2,719–39%off） ．賦活雙精華 50ml ．賦活精華眼霜2In1 20ml ．煥顏緊緻修護精華水 50ml ．植萃紓緩爽膚露 50ml ．V輪廓緊緻精華 10ml ．植萃柔滑潔面乳 50ml 賦活全效亮眼套裝 $1,650（價值$2,719–39%off） ．賦活雙精華 50ml ．提拉撫紋全效眼霜 15ml ．煥顏緊緻修護精華水 50ml ．植萃紓緩爽膚露 50ml ．V輪廓緊緻精華 10ml ．植萃柔滑潔面乳 50ml

CLARINS DOUBLE SERUM 水油平衡宇宙｣ 期間限定體驗館 

地點：海港城海運大廈入口大堂

日期：即日至1023 

開放時間：10am-9pm

登記方法：https://bit.ly/3RiXbrx

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