周末好去處｜CLARINS水油平衡宇宙限定店 荷里活XR特技打卡/贏星空Glamping/星際工作坊

｢CLARINS DOUBLE SERUM 水油平衡宇宙｣ 期間限定體驗館登陸海港城，日前品牌誠邀過百位嘉賓及傳媒到場，率先登上水油平衡航天艙及試玩XR荷里活特技太空漫步，包括藝人林嘉欣Karena、李佳芯Ali、劉沛蘅Hillary、吳海昕Sofiee、歌手陳毅燊 Ansonbean、吳啟洋 Phoebus及雲浩影Cloud等。期間限定體驗館由即日起至10月23日開放，入場費用全免，網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，更可獲｢賦活雙精華明眸修護體驗裝｣ (價值$186)。

星際之旅體驗館設有兩大重點互動區和打卡位，包括DOUBLE SERUM水油平衡航天艙及宇宙太空漫步體驗，另有Why Not Both!? 2:1 完美親膚奧秘、「水+油」雙重修護力測試台、植物萃取解碼、水油平衡美肌咨詢、星際工作坊等體驗區。

打卡位 1 ： DOUBLE SERUM 水油平衡航天艙

場內最注目是DOUBLE SERUM水油平衡航天艙。呈香檳金色星球體的航天艙充滿科幻未來感，而艙內及四側則種滿綠葉植物，打造成水油平衡宇宙之中的一個小綠洲。航天艙內設有互動區，透過小遊戲讓大家更了解水油合一的神奇護膚功效。