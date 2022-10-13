周末好去處｜CLARINS水油平衡宇宙限定店 荷里活XR特技打卡/贏星空Glamping/星際工作坊

｢CLARINS DOUBLE SERUM 水油平衡宇宙｣ 期間限定體驗館登陸海港城，日前品牌誠邀過百位嘉賓及傳媒到場，率先登上水油平衡航天艙及試玩XR荷里活特技太空漫步，包括藝人林嘉欣Karena、李佳芯Ali、劉沛蘅Hillary、吳海昕Sofiee、歌手陳毅燊 Ansonbean、吳啟洋 Phoebus及雲浩影Cloud等。期間限定體驗館由即日起至10月23日開放，入場費用全免，網上登記並到場完成各項遊戲/體驗後，更可獲｢賦活雙精華明眸修護體驗裝｣ (價值$186)。
星際之旅體驗館設有兩大重點互動區和打卡位，包括DOUBLE SERUM水油平衡航天艙及宇宙太空漫步體驗，另有Why Not Both!? 2:1 完美親膚奧秘、「水+油」雙重修護力測試台、植物萃取解碼、水油平衡美肌咨詢、星際工作坊等體驗區。
打卡位 1：DOUBLE SERUM水油平衡航天艙
場內最注目是DOUBLE SERUM水油平衡航天艙。呈香檳金色星球體的航天艙充滿科幻未來感，而艙內及四側則種滿綠葉植物，打造成水油平衡宇宙之中的一個小綠洲。航天艙內設有互動區，透過小遊戲讓大家更了解水油合一的神奇護膚功效。
打卡位 2：最新延展實境XR特技—宇宙太空漫步體驗
另一主打互動區將源於荷里活電影的虛擬拍攝科技帶到現場，這個最新延展實境XR特技裝置，創造出廣闊無邊的沉浸式震撼體驗。
活動期間，參加者於XR宇宙太空漫步體驗，並根據指示把短片連同指定hashtag上載於個人社交平台(需設定為公開帳號)，最具創意的參加者將可得到豐富禮品：頭獎可獲得價值$4,420的Glamping大獎或其他多達2,000份豐富獎品。
第1名：星園豪華星空Glamping–兩日一夜 (價值$4,420)
第2-5名：$1,000海港城購物現金劵
第6名以上：指定CLARINS產品(價值$521)
星際工作坊
期間限定體驗館更於指定日期及時間特設星際工作坊，讓您減壓療癒之餘，盡情一展手藝，製作出專屬於的星球系手作製品。
工作坊報名辦法：須預先於網址 https://bit.ly/3RiXbrx 登記報名
苔玉星球盆栽工作坊(課程價值$450)：於水油平衡宇宙之中創造屬於您的小綠洲,享受親自培植苔玉星球的樂趣。
工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)
日期及時間：詳情請參閱登記網址
每節需時：1小時
戳戳繡宇宙茶墊工作坊(課程價值$450)：放鬆治癒地隨心創作這宇宙茶墊，細味濃茶時更舒心寫意。
工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)
日期及時間：詳情請參閱登記網址
每節需時：1小時
星球小夜燈工作坊(課程價值$450)：以幻變水彩繪製出只屬於您的發光小星球,於水油平衡宇宙的星際中照耀出獨一無二的光芒。
工作坊費用：$100(可全數換購CLARINS正價產品)
日期及時間：詳情請參閱登記網址
每節需時：1小時(逾時不候)