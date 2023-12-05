周末好去處｜Coach聖誕期間限定店 購物優惠/扭蛋機/聖誕老人派禮物 Jay Fung演繹全新系列

Coach今年聖誕節再度於銅鑼灣崇光百貨開設#COACHHOLIDAY聖誕期間限定店，店內有全新Black Capsule系列、Shine系列和其他經典手袋以及多款精品配飾，讓顧客挑選聖誕禮物贈予親朋，店內更有多個消費優惠。 Jay Fung親自示範 Coach誠邀唱作歌手馮允謙(Jay Fung)到限定店體驗及親身示範聖誕系列，Jay分別以Black Capsule系列寬版剪裁皮革騎士夾克以及經典黑灰色 Shearling大衣造型遊走於店內，演繹奢華型格及貼心暖男兩種風格，呈現不同造型可能性。

全黑膠囊系列 限定店設計採用上千枚紅、綠、黃、白4色LED燈泡打造，以霓虹光影點亮節日溫暖氣氛。Coach今年以型格經典黑色打造全新膠囊系列，為各個極受歡迎的包袋款式如 Tabby、Rogue、和包括星星、心型及 Rexy在內的 Novelty系列換上全黑新裝。所有金屬配件部份選用拋光錫合金，以同色但不同材質配襯出層次感。為配合 Black Capsule系列，更推出全黑手工製作SHEARLING小熊收藏公仔及黑色玻璃蠟燭禮盒，延續品牌經典設計外更為單品增添收藏價值。

聖誕老人派禮物 快閃店特設Santa禮物扭蛋機，凡於1樓及5樓COACH專櫃或快閃店購物，即可扭蛋1次，即可抽走精緻的袖珍版TABBY或ROGUE袋款珍藏模型。另外，單一消費淨值滿$5,000或以上，更可獲贈COACH限量版Rexy黑色帆布袋1個。數量有限，送完即止。為讓大家感受濃厚聖誕氣氛，於12月13日至15日及12月20日至21日期間，聖誕老人將於COACH店內快閃出現，與大家互動合照送上聖誕祝福，更會派出聖誕禮物。

Coach首次推出 Santa禮物扭蛋機。