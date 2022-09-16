周末好去處｜Cole Haan聯乘stain+推期間限定咖啡店 環保咖啡渣扎染工作坊+打卡免費換購物券

為慶祝Cole Haan ØriginalGrand鞋款十週年，與stain+聯手打造期間限定概念咖啡店—OG 10th Café。邀請本地藝術家皮忠為咖啡店創作壁畫，同步推出期間限定環保咖啡渣扎染工作坊，在外牆面前打卡更可免費換Latte及Cole Haan購物券！

周末好去處｜太空主題外牆 期間限定黑白冷熱飲 以鞋款的啟發靈感｢太空｣為主題並繪畫巨型標誌性的ØriginalGrand鞋履，凸顯突破性的蛻變。今次邀請本地藝術家皮忠為期間限定咖啡店創作壁畫，將店內亦陳列太空主題裝置。OG 10th Café更特別構思了採用竹炭製作的Moon Walk Latte期間限定冷熱飲，黑白色調意味著無限的想像空間，味道帶點沙沙的口感，香氣柔和不苦澀，令人彷彿瞬間置身於寧靜而神秘的太空漫遊。

店內展示ØriginalGrand系列家族及最新十週年秋冬款式，包括男裝款式的ØriginalGrand Longwing Neoprene牛津鞋、ØriginalGrand Longwing牛津鞋，女裝款式的ØriginalGrand翼紋牛津鞋，以及男女裝ØriginalGrand Kiltie便鞋。此一系列鞋款均採用品牌最新專利的蒲公英橡膠鞋底，以實踐持續提供更環保產品的承諾。 即睇 最新十週年秋冬鞋款！

周末好去處｜外牆打卡免費換領 Latte+Cole Haan 購物券 由2022年9月9日至10月9日，於OG 10th Café外牆壁畫打卡上載Instagram，並標誌@colehaan.hk及#colehaanhk #10YearsofDefyingConvention #ØriginalGrand #OG10thCafe，即可免費換領期間限定Moon Walk Latte及Cole Haan HK$500購物現金券一張。換領時需向在場店員出示已上載之IG照片，IG帳號需設定為公開，每個賬號只可換領優惠一次。咖啡及禮品數量有限，送完即止。

周末好去處｜十週年限定環保咖啡渣扎染工作坊 在2022年9月17日至10月2日期間的週末，Cole Haan將於OG 10th Café舉辦環保咖啡渣扎染工作坊，製作出個人化的扎染鞋袋，以響應品牌可持續發展理念。參加者更可享用期間限定Moon Walk Latte，體驗置身太空的感覺。參加者需在9月份內，於Cole Haan指定專門店購物滿淨價HK$1,800，即可獲贈2人同行名額一個；或於OG 10th Café支付每位HK$300預約名額，預約費可於Cole Haan指定專門店及網店全數換購貨品，6歲以下小童免費參加。 日期：2022年9月17、18、24、25日、10月1、2日 (共6日)

時間：3:00pm - 4:30pm

地點：上環太平山街2-4號太昌樓地下A號舖 Stain+

Walk-in費用：每位HK$300

十週年限定環保咖啡渣扎染工作坊