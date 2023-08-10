周末好去處｜DFS年度美妝活動 玩Jo Malone London數碼夾公仔機/Guerlain蜂蜜工作坊/唇膏轉盤遊戲

迪斐世(DFS)最近舉行年度最盛大美妝活動，與全球15個星級奢侈品牌攜手合作，帶來年度購物體驗，包括AR魔鏡、美妝工作坊、限時購物優惠，8月更會有Guerlain蜂蜜品嚐工作坊 及 美麗花卉工作坊，以及Jo Malone London 數碼夾公仔遊戲，贏取Jo Malone London產品。 DFS 美妝優惠｜ Guerlain 蜂蜜品嚐工作坊 及 美麗花卉工作坊 Guerlain及Jo Malone London兩大主打品牌，將與Burberry、Charlotte Tilbury、Clarins、Clinique、Estée Lauder、Ginz、Kiehl's、La Mer、Lancôme、L'Occitane、Sol de Janeiro和Sulwhasoo聯手，推出多項期間限定店。Guerlain更將於8月在指定DFS店鋪舉辦兩場獨家工作坊——「蜂蜜品嚐工作坊」和「美麗花卉工作坊」，展示品牌全新殿級蜂皇蜜護晚霜的功效。

DFS 美妝優惠｜ Jo Malone London 數碼夾公仔遊戲 英國生活品味品牌Jo Malone London以其獨樹一格的香水組合、沐浴、身體護理及家居奢華產品而聞名，將於DFS旗下香港T廣場廣東道店、DFS旗下澳門T廣場新濠天地店及DFS旗下澳門T廣場四季名店呈獻一個「異想天開的世界」，開設玩味十足的期間限定店。惠顧後，顧客可以在現場參與數碼夾公仔遊戲，贏取Jo Malone London產品，並享受限量版造型禮盒、鑰匙扣或磁鐵等獨家個性化服務。

DFS美妝優惠｜Jo Malone London​​​​​​​ 數碼夾公仔遊戲

DFS 美妝優惠｜專屬個性香水體驗 現場設有專屬個性香水體驗，透過現場小測試，參與者可找出與自我個性色彩匹配的香水，並獲取象徵自我氣場DNA的獨特AI藝術作品。

DFS 美妝優惠｜消費滿 $2,500 玩幸運唇膏轉盤遊戲 每周個末都有精彩的店內活動，包括周六14:00及16:00的炫目滾軸溜冰舞蹈表演，完成指定任務更可享受免費飲料。消費滿$2,500更可參與幸運唇膏轉盤遊戲，贏取精美獎品。 日期：2023年8月4至27日（逢星期五至星期日） 地點：DFS旗下香港T廣場廣東道店