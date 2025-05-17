周末好去處｜FOOD&STYLE x 東立漫遊祭 2米高安妮亞打卡位+日本直送及本地動漫精品

各位漫畫迷注意！由即日起至5月28日，屯門市廣場帶來全港最大型的漫畫盛會《FOOD&STYLE x 東立漫遊祭》，活動集結多部人氣漫畫作品，全港最大的漫畫展示區，其中更有風靡全球的《SPY×FAMILY》作亮點，現場設有巨型吹氣安妮亞及彭德打卡位，並有多款日本直送及本地的動漫精品及漫畫，粉絲們不要錯過！

東立香港帶來多款日本超人氣漫畫書籍，包括戰鬥陀螺X、坂本日常、火鳳燎原、蠟筆小新、我們這一家、天竺鼠車車、小狸貓和小狐狸、櫻桃小丸子、庫洛魔法使、工作細胞、排球少年!!、火影忍者、交響情人夢等，由經典作品到當紅新作一應俱全，不用飛到日本也能將熱門周邊帶回家。

《 SPY × FAMILY 》日本直送及本地精品登場 東立香港帶來多款日本超人氣漫畫書籍，包括戰鬥陀螺X、坂本日常、火鳳燎原、蠟筆小新、我們這一家、天竺鼠車車、小狸貓和小狐狸、櫻桃小丸子、庫洛魔法使、工作細胞、排球少年!!、火影忍者、交響情人夢等，由經典作品到當紅新作一應俱全，不用飛到日本也能將熱門周邊帶回家。期間限定店更搜羅多款精美產品，兼具實用及可愛造型的精選好物融入生活，感受佛傑、約兒、安妮亞及彭德一家的魅力！

現場還設有一系列可愛卡通精品，包括姆明一族、史努比、燦子，無論是居家布置、辦公室小物，還是隨身配件，以萌度爆表的卡通周邊為日常增添童趣與溫暖。

FOOD&STYLE x 東立漫遊祭 日期：即日至5月28日 地點：屯門市廣場一樓大堂