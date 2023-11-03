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2023-11-03 13:48:12

周末好去處｜Fullhouse World 滿屋世界 X Tiny微影 必買本地積木產品 「香港情懷」樂園主題活動＋小食

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周末好去處｜Fullhouse World 滿屋世界 X Tiny微影 必買本地積木產品 「香港情懷」樂園主題活動＋小食

周末好去處｜Fullhouse World 滿屋世界 X Tiny微影 必買本地積木產品 「香港情懷」樂園主題活動＋小食

Fullhouse World 滿屋世界 與TINY 微影將聯手打造期間限定 <<Hong Kong Machine 香港重機 X KalosBlocks 佳樂專積木產品系列>> 場地主題活動，場內不單有賣以中巴、電車和的士為設計的本地積木產品，亦有重機版 「香港交通工具」 裝置可以打卡影相，以及舉行「香港情懷」樂園主題活動和供應特色小食，節目內容豐富，香港玩具迷今個周末必去！

Fullhouse World 滿屋世界 X Tiny微影

由 2023 年 11 月 1 日起至 12 月 17 日，Fullhouse World 滿屋世界 座落於樂富廣場三樓的 「100FUN 樂滿紛」將推出一系列 <<Hong Kong Machine 香港重機 X Kalos Blocks 佳樂專積木產品系列>> 相關主題的限定產品、場地裝置、樂園活動及配套小食，而萬眾期待的 <<Hong Kong Machine 香港重機 X Kalos Blocks 佳樂專積木產品系列>> 第一彈 – 巴士重機，電車重機及的士重機 ，將於 2023 年 11月 4 日下午起開始公開發售。
在活動期間將有不少大型擺設進場，讓玩具迷打卡留念。當中最引人注目的為由 Kalos Blocks Workshop 以超過 35000 粒積木打造的香港重機巨型巴士積木擺件，超過 1.4 米的大型模型，重機內部都可以進入影相。同時，場內亦設有多幅大型重機版「香港交通工具」 及 FULLHOUSEWORLD 旗下 IP - FUNMILY 主題打卡牆及各款積木展品供各位參觀打卡。

「香港情懷」樂園主題活動＋小食

「100FUN 樂滿紛」為慶祝四週年，特意推出一系列相關香港交通工具主題的園區小遊戲 (小小任務)及場內有獎快閃遊戲，嘉年華區內的夾公仔機亦會換上相關新禮品；小食區則會推出特式配套，當中包括 經典紅豆冰、美祿 Oreo 恐龍等懷舊飲品，亦有不少茶餐廳內已絕跡的黑牛；雞蛋仔小食方面則有奶醬及阿華田煉奶，雪糕紅豆等經典口味，香港情懷滿分。

《100Fun 樂滿紛》X《Tiny 微影》期間限定主題活動活動日期： 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 17 日
舉行地點： 100 FUN 樂滿紛
地址:九龍橫頭磡聯合道 198 號樂富廣場 B 區 3205-3208 號鋪

「香港情懷」樂園主題活動和供應特色小食
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