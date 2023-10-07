周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

法國嬌蘭(Guerlain)的Orchidée Imperiale御庭蘭花系列，自2006年面世以來，一直帶來多款高效抗衰老的產品。品牌的研究人員今年成功研發兩種獨家全新萃取：orchid oleo-concentrate和 orchid water，並推出「極緻全效修護豐盈乳霜」和「濃粹精華盈露」兩位新成員，前者的豐盈質地正好迎來秋冬季節，而後者則是加入了精華的爽膚水，令減齡不可少的皮膚10層重要皮層再生，從而保存、改善和延長12種重要青春跡象。為讓公眾感受蘭花力量，Guerlain特意於由即日至10月15日，於ifc設置御庭蘭花至臻再生美妍期間限定店。

要滿足乾性皮膚的脂質不足問題，豐盈乳霜加入3種結構與皮脂相似的成分，加上生存蛋白質HIF及長壽酶PHD3 ，能調節細胞呼吸，對抗缺氧，再度活化細胞生命，同時刺激皮膚基本成分的合成，重新啟動其長壽功能，帶給肌膚抗衰老功效及即時滋養作用。

濃粹精華盈露 打通表皮層

我們平日經常聽到表皮，但原來表皮一點也不「表面」：它由10層重要細胞層構成，對維持皮膚平衡起關鍵作用。每層都有錯綜複雜的水合脂質系統，水和脂質分子在這個系統內，通過水平和垂直流動循環不息。在表皮層中，這些流動輸送所有重要分子，維持細胞能量，保持肌膚年輕。隨著老化，水油之間的微妙平衡被打亂，引發缺水、細胞的活力和再生放緩，皮膚生態系統之間的互動也慢下來，削弱皮膚細胞的長壽和功能。

濃粹精華盈露以新成分 orchid water刺激水分流動，促進水分子的生產、捕捉，以及把水分子再分發到不同表皮層，並以orchid oleo-concentrate激發脂質流動，加速細胞間的脂質穩固合成機制，令肌膚重拾對活力和年輕細胞。