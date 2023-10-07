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生活
2023-10-07 12:00:00

周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

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周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

法國嬌蘭(Guerlain)Orchidée Imperiale御庭蘭花系列，自2006年面世以來，一直帶來多款高效抗衰老的產品。品牌的研究人員今年成功研發兩種獨家全新萃取：orchid oleo-concentrate orchid water，並推出「極緻全效修護豐盈乳霜」和「濃粹精華盈露」兩位新成員，前者的豐盈質地正好迎來秋冬季節，而後者則是加入了精華的爽膚水，令減齡不可少的皮膚10層重要皮層再生，從而保存、改善和延長12種重要青春跡象。為讓公眾感受蘭花力量，Guerlain特意於由即日至1015日，於ifc設置御庭蘭花至臻再生美妍期間限定店。

周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

周末好去處｜Guerlain御庭蘭花期間限定店 唯美蘭花打卡牆/蘭花畫工作坊

極緻全效修護豐盈乳霜 針對乾性皮膚

脂質天然存在於皮膚內，組成稠密的結構層，形成細胞間黏固劑。但隨着年齡增長， 肌膚屏障變弱，必需脂肪酸含量減少近40%，尤其是在乾性皮膚，更會加快衰老機制。

要滿足乾性皮膚的脂質不足問題，豐盈乳霜加入3種結構與皮脂相似的成分，加上生存蛋白質HIF及長壽酶PHD3 ，能調節細胞呼吸，對抗缺氧，再度活化細胞生命，同時刺激皮膚基本成分的合成，重新啟動其長壽功能，帶給肌膚抗衰老功效及即時滋養作用。

御庭蘭花極緻全效修護豐盈乳霜 $4,250/50ml、補充裝 $3,600/50ml 御庭蘭花極緻全效修護豐盈乳霜 $4,250/50ml、補充裝 $3,600/50ml

濃粹精華盈露 打通表皮層

我們平日經常聽到表皮，但原來表皮一點也不「表面」：它由10層重要細胞層構成，對維持皮膚平衡起關鍵作用。每層都有錯綜複雜的水合脂質系統，水和脂質分子在這個系統內，通過水平和垂直流動循環不息。在表皮層中，這些流動輸送所有重要分子，維持細胞能量，保持肌膚年輕。隨著老化，水油之間的微妙平衡被打亂，引發缺水、細胞的活力和再生放緩，皮膚生態系統之間的互動也慢下來，削弱皮膚細胞的長壽和功能。

濃粹精華盈露以新成分 orchid water刺激水分流動，促進水分子的生產、捕捉，以及把水分子再分發到不同表皮層，並以orchid oleo-concentrate激發脂質流動，加速細胞間的脂質穩固合成機制，令肌膚重拾對活力和年輕細胞。

御庭蘭花濃粹精華盈露 $1,650/140ml 御庭蘭花濃粹精華盈露 $1,650/140ml

Guerlain御庭蘭花至臻再生美妍期間限定店

為讓公眾一起感受非同凡響的蘭花力量，Guerlain特意於由即日至1015日，於中環國際金融中心商場設置御庭蘭花至臻再生美妍期間限定店，讓大家可以探究這奇花不可思議的長壽力和體驗蘭花科學的奧秘。

Guerlain御庭蘭花期間限定店設有唯美蘭花打卡牆。 Guerlain御庭蘭花期間限定店設有唯美蘭花打卡牆。 Guerlain御庭蘭花期間限定店設有唯美蘭花打卡牆。

限定店除了有唯美蘭花打卡牆外，參加者亦可以預約費$300，參加御庭蘭花至臻美藝工作坊，以水墨方式打造屬於您的尊貴蘭花畫作，完成後預約費可全數兌換產品。

活動期間更有L'Art & La Matière藝術沙龍系列於期間限定店驚喜發售，包括9月新推出的全新藝術沙龍淡香精「Tobacco Honey煙草蜂蜜」，為期間限定店增添一份藝術氣息。

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御庭蘭花至臻美藝工作坊

御庭蘭花至臻美藝工作坊

Guerlain御庭蘭花期間限定店

日期：2023930日至1015

時間：上午10時至晚上9

地點：中環國際金融中心商場1樓中庭

網上預約：https://guerlainorchideeimperiale.com/

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