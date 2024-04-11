周末好去處｜ifc身心靈探索體驗工作坊

由4月12日至28日，ifc商場將與不同商戶攜手合作，策劃 “life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms” 主題活動，帶領大家展開一系列「身心靈探索體驗」，為身、心、靈各方面注滿活力，在繁囂都市中亦能夠找到平靜的瞬間，重新聚焦內在，與身邊的人建立更深層次的連繫，發掘全方位的健康美麗人生。
「身心靈探索體驗」— 探索生活的美好與活力
只要放慢節奏細味生活，就會發現純粹的喜悅就在身邊。ifc商場將聯同眾品牌商戶舉辦一系列不同主題的「身心靈探索體驗」，讓大眾免費參與。由咖啡沖調、香氛調配、美酒品嚐，到多項運動體驗等，務求為大家帶來全面的身心舒展，一同探索生活中新事物、新體驗，讓身、心得到平衡，尋回屬於自己的安定。完成體驗後，參加者將獲得驚喜小禮物或額外獨家禮遇。所有體驗活動均於即日起開始接受報名，額滿即止。
Nespresso咖啡工作坊
一起發掘製作牛奶咖啡食譜的藝術！體驗悠閒咖啡時刻，學習奶泡技巧及製作牛奶咖啡的工藝。完美掌握咖啡沖調技巧，品嚐Nespresso咖啡食譜的滋味。完成工作坊後，參加者將獲得驚喜小禮物乙份，提升您的咖啡體驗。
日期：2024年4月15日 (星期一)
地點：Nespresso Boutique ifc (1058A號舖)
時間：12:00-12:30、15:30-16:00及18:30-19:00 (每節半小時)
名額：每節6名
1. PURE Fitness基礎器械普拉提(Reformer Pilates)體驗課程*
在PURE Fitness位於ifc商埸的無敵海景健身中心，以特別設計的Reformer機器，達至全身均衡鍛煉的效果。透過Reformer Pilates不同的動作，增強核心肌群的力量，提升身體的柔軟度和平衡性，有助預防傷患及加速身體修復，適合任何程度人仕。
星級導師：Christophe Blanc
日期：2024年4月18日 (星期四)
地點：PURE Fitness (3082B號舖)
時間：13:30-14:15及 17:00-17:45 (每節45分鐘)
名額：每節9名
2. PURE Fitness高強度BODYCOMBAT™體驗課程*
挑戰您的極限，將汗水化為動力！BODYCOMBAT™靈感源於武術，並結合了拳擊、跆拳道、太極及泰拳等多種技藝。透過各種拳擊和踢腿動作，燃燒卡路里同時提升心肺功能。無需任何身體接觸或裝備，輕鬆運動，塑造更強健的自己！
星級導師：Ferdinand Mendoza
日期：2024年4月25日 (星期四)
地點：PURE Fitness（3082B號舖）
時間：13:15-14:00（每節45分鐘）
名額：每節45名
3. PURE Fitness綜合舞蹈體驗課程*
舞動身心，盡情享受一場跳動的音樂派對吧！課程融合了各種舞蹈風格及音樂種類，舞步簡單易學，無需任何跳舞經驗也可盡情享受，放鬆身心。
星級導師：Ray Santos Diaz
日期：2024年4月25日 (星期四)
地點：PURE Fitness (3082B號舖)
時間：17:30-18:15 (每節45分鐘)
名額：每節45名
每名參加者完成以上任何一個PURE Fitness體驗課程後，可獲得：
- PURE Fitness ifc商埸10天通行證
- 45分鐘私人訓練課程
- 由PURE營養師提供的營養探索課程
- 器械普拉提課程優惠
*以上PURE Fitness體驗課程只限於非PURE持卡人參加。
EX NIHILO香氛探索工作坊
親身體驗創造獨特香氣的藝術，探索不同的氣味，感受香氛的魅力！由EX NIHILO專業香水顧問帶領您走進一趟香氣之旅，體驗由品牌獨家Osmologue ©科技調配的個人化香氛工作坊。完成工作坊後，參加者將獲得EX NIHILO 10周年環保袋乙個及精美香水體驗裝乙份。
日期：2024年4月20日 (星期六)
地點：EX NIHILO ifc Boutique (2027號舖)
時間：14:30-15:30、16:00-17:00、17:30-18:30及19:00-20:00 (每節1小時)
名額：每節2名
lululemon跑步及瑜伽綜合體驗
與lululemon一起踏上身心健康之路！體驗將結合運動、大自然和瑜伽，讓您重新連結大自然和內心，在忙碌的生活中找到內心的寧靜。「Hyrunners 跑會」將帶領一眾參加者暢跑3公里，享受跑步的樂趣，同時欣賞香港的迷人景緻。熱汗過後，lululemon品牌大使劉天明將帶領瑜伽環節，於ifc 商埸四樓平台花園，放下生活中的煩瑣，聆聽自己內心。一起尋找您的下一個可能，一起踏上感受更好的旅程。完成體驗後，參加者將獲得ifc商埸精美禮物包乙份及lululemon特別準備的驚喜禮品。
跑步合作單位：Hyrunners跑會
lululemon品牌大使：劉天明
日期：2024年4月21日 (星期日)
地點：中環海濱及ifc商埸四樓空平台花園
時間：9:00-11:00 (每節2小時)
名額：每節30名
Liquid Gold氈酒品賞之旅
展開一場非同凡響的氈酒品賞之旅，細味KI NO BI(季之美)氈酒系列高雅且香醇的獨特口感，品味KI NO TEA茶的香氣，體驗KI NO BI SEI(勢)的精湛工藝。一同探索具有日本風味特色的手工氈酒藝術之美，引領味蕾得到全新的昇華。
日期：2024年4月26日 (星期五)
地點：Liquid Gold (2001B號舖)
時間：17:00-19:00
無需登記，先到先得