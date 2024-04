周末好去處｜ifc身心靈探索體驗工作坊

由4月12日至28日,ifc商場將與不同商戶攜手合作,策劃 “life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms” 主題活動,帶領大家展開一系列「身心靈探索體驗」,為身、心、靈各方面注滿活力,在繁囂都市中亦能夠找到平靜的瞬間,重新聚焦內在,與身邊的人建立更深層次的連繫,發掘全方位的健康美麗人生。

「身心靈探索體驗」 — 探索生活的美好與活力

只要放慢節奏細味生活,就會發現純粹的喜悅就在身邊。ifc商場將聯同眾品牌商戶舉辦一系列不同主題的「身心靈探索體驗」,讓大眾免費參與。由咖啡沖調、香氛調配、美酒品嚐,到多項運動體驗等,務求為大家帶來全面的身心舒展,一同探索生活中新事物、新體驗,讓身、心得到平衡,尋回屬於自己的安定。完成體驗後,參加者將獲得驚喜小禮物或額外獨家禮遇。所有體驗活動均於即日起開始接受報名,額滿即止。