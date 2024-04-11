周末好去處｜ifc身心靈探索體驗工作坊

由4月12日至28日，ifc商場將與不同商戶攜手合作，策劃 “life is beautiful: Unleash Your Inner Blossoms” 主題活動，帶領大家展開一系列「身心靈探索體驗」，為身、心、靈各方面注滿活力，在繁囂都市中亦能夠找到平靜的瞬間，重新聚焦內在，與身邊的人建立更深層次的連繫，發掘全方位的健康美麗人生。 「身心靈探索體驗」 — 探索生活的美好與活力 只要放慢節奏細味生活，就會發現純粹的喜悅就在身邊。ifc商場將聯同眾品牌商戶舉辦一系列不同主題的「身心靈探索體驗」，讓大眾免費參與。由咖啡沖調、香氛調配、美酒品嚐，到多項運動體驗等，務求為大家帶來全面的身心舒展，一同探索生活中新事物、新體驗，讓身、心得到平衡，尋回屬於自己的安定。完成體驗後，參加者將獲得驚喜小禮物或額外獨家禮遇。所有體驗活動均於即日起開始接受報名，額滿即止。

Nespresso 咖啡工作坊 一起發掘製作牛奶咖啡食譜的藝術！體驗悠閒咖啡時刻，學習奶泡技巧及製作牛奶咖啡的工藝。完美掌握咖啡沖調技巧，品嚐Nespresso咖啡食譜的滋味。完成工作坊後，參加者將獲得驚喜小禮物乙份，提升您的咖啡體驗。 日期：2024年4月15日 (星期一) 地點：Nespresso Boutique ifc (1058A號舖) 時間：12:00-12:30、15:30-16:00及18:30-19:00 (每節半小時) 名額：每節6名 報名參加

Nespresso咖啡工作坊

Nespresso咖啡工作坊

1. PURE Fitness 基礎 器械普拉提 (Reformer Pilates) 體驗課程 * 在PURE Fitness位於ifc商埸的無敵海景健身中心，以特別設計的Reformer機器，達至全身均衡鍛煉的效果。透過Reformer Pilates不同的動作，增強核心肌群的力量，提升身體的柔軟度和平衡性，有助預防傷患及加速身體修復，適合任何程度人仕。 星級導師：Christophe Blanc 日期：2024年4月18日 (星期四) 地點：PURE Fitness (3082B號舖) 時間：13:30-14:15及 17:00-17:45 (每節45分鐘) 名額：每節9名 報名參加

PURE Fitness基礎器械普拉提 (Reformer Pilates) 體驗課程

2. PURE Fitness 高強度 BODYCOMBAT™ 體驗課程 * 挑戰您的極限，將汗水化為動力！BODYCOMBAT™靈感源於武術，並結合了拳擊、跆拳道、太極及泰拳等多種技藝。透過各種拳擊和踢腿動作，燃燒卡路里同時提升心肺功能。無需任何身體接觸或裝備，輕鬆運動，塑造更強健的自己！ 星級導師：Ferdinand Mendoza 日期：2024年4月25日 (星期四) 地點：PURE Fitness（3082B號舖） 時間：13:15-14:00（每節45分鐘） 名額：每節45名 報名參加

3. PURE Fitness 綜合舞蹈體驗課程 * 舞動身心，盡情享受一場跳動的音樂派對吧！課程融合了各種舞蹈風格及音樂種類，舞步簡單易學，無需任何跳舞經驗也可盡情享受，放鬆身心。 星級導師：Ray Santos Diaz 日期：2024年4月25日 (星期四) 地點：PURE Fitness (3082B號舖) 時間：17:30-18:15 (每節45分鐘) 名額：每節45名 報名參加 每名參加者完成以上任何一個PURE Fitness體驗課程後，可獲得： PURE Fitness ifc 商埸 10 天通行證

45 分鐘私人訓練課程

由 PURE 營養師提供的營養探索課程

器械普拉提課程優惠 *以上PURE Fitness體驗課程只限於非PURE持卡人參加。

PURE Fitness United Dance綜合舞蹈體驗課程

EX NIHILO 香氛探索工作坊 親身體驗創造獨特香氣的藝術，探索不同的氣味，感受香氛的魅力！由EX NIHILO專業香水顧問帶領您走進一趟香氣之旅，體驗由品牌獨家Osmologue ©科技調配的個人化香氛工作坊。完成工作坊後，參加者將獲得EX NIHILO 10周年環保袋乙個及精美香水體驗裝乙份。 日期：2024年4月20日 (星期六) 地點：EX NIHILO ifc Boutique (2027號舖) 時間：14:30-15:30、16:00-17:00、17:30-18:30及19:00-20:00 (每節1小時) 名額：每節2名 報名參加

EX NIHILO香氛探索工作坊

lululemon 跑步 及瑜伽綜合體驗 與lululemon一起踏上身心健康之路！體驗將結合運動、大自然和瑜伽，讓您重新連結大自然和內心，在忙碌的生活中找到內心的寧靜。「Hyrunners 跑會」將帶領一眾參加者暢跑3公里，享受跑步的樂趣，同時欣賞香港的迷人景緻。熱汗過後，lululemon品牌大使劉天明將帶領瑜伽環節，於ifc 商埸四樓平台花園，放下生活中的煩瑣，聆聽自己內心。一起尋找您的下一個可能，一起踏上感受更好的旅程。完成體驗後，參加者將獲得ifc商埸精美禮物包乙份及lululemon特別準備的驚喜禮品。 跑步合作單位：Hyrunners跑會 lululemon品牌大使：劉天明 日期：2024年4月21日 (星期日) 地點：中環海濱及ifc商埸四樓空平台花園 時間：9:00-11:00 (每節2小時) 名額：每節30名 報名參加