周末好去處｜IKEA生活展登陸K11 Art Mall Gareth.T主題睡房/贏熊仔小廢包/小熊鯊鯊鮮奶咖啡

IKEA一連兩星期在尖沙咀K11 Art Mall舉行「有限空間、無限可能」生活展，設有有四大特色空間，盡顯品牌不同收納方案和靈感，其中睡房更以新生代創作歌手Gareth.T（湯令山）真實的睡房作為藍本，讓一眾樂迷感受Gareth.T風格的音樂主題空間。經典SKÅDIS更洞洞板搖身一變成Plinko彈珠遊戲，有機會贏得限量迷你熊仔袋；展期內逢周五、周末及公眾假期，只需在生活展參與拍照打卡，即可免費獲得IKEA小熊或鯊鯊圖案鮮奶咖啡，打卡一流！

Gareth.T 風格音樂主題睡房

IKEA首度與新生代唱作歌手Gareth.T（湯令山）合作，以其真實睡房作藍本，打造音樂主題睡房。房間牆身用上EKET和METOD貯物櫃，跟不同尺寸、款式的音響拼湊組合而成，還有可以給Gareth擺放眼鏡同時用作展示的空間。Gareth在寫歌時，總喜歡同一種風格的歌寫3首，又或者一首歌以不同的樂器演奏，碰撞出更好的音樂效果。IKEA善用牆身空間，掛起Gareth常用樂器，創作時更順手方便。

為打造更充足的工作和貯物空間，特地用上VITVAL高架床框，床下放置KALLAX層架組合和MALM 書檯連拉出式面板，為Gareth提供額外的工作空間，不用時將拉出式面板推入即可，創作得更隨心。門後和書檯下用上備有滾輪設計的IVAR松木貯物箱，提供更多貯物空間，收納樂譜和音樂珍藏時更彈性靈活。