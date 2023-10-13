周末好去處｜IKEA生活展登陸K11 Art Mall Gareth.T主題睡房/贏熊仔小廢包/小熊鯊鯊鮮奶咖啡

IKEA一連兩星期在尖沙咀K11 Art Mall舉行「有限空間、無限可能」生活展，設有有四大特色空間，盡顯品牌不同收納方案和靈感，其中睡房更以新生代創作歌手Gareth.T（湯令山）真實的睡房作為藍本，讓一眾樂迷感受Gareth.T風格的音樂主題空間。經典SKÅDIS更洞洞板搖身一變成Plinko彈珠遊戲，有機會贏得限量迷你熊仔袋；展期內逢周五、周末及公眾假期，只需在生活展參與拍照打卡，即可免費獲得IKEA小熊或鯊鯊圖案鮮奶咖啡，打卡一流！
Gareth.T 風格音樂主題睡房
IKEA首度與新生代唱作歌手Gareth.T（湯令山）合作，以其真實睡房作藍本，打造音樂主題睡房。房間牆身用上EKET和METOD貯物櫃，跟不同尺寸、款式的音響拼湊組合而成，還有可以給Gareth擺放眼鏡同時用作展示的空間。Gareth在寫歌時，總喜歡同一種風格的歌寫3首，又或者一首歌以不同的樂器演奏，碰撞出更好的音樂效果。IKEA善用牆身空間，掛起Gareth常用樂器，創作時更順手方便。
為打造更充足的工作和貯物空間，特地用上VITVAL高架床框，床下放置KALLAX層架組合和MALM 書檯連拉出式面板，為Gareth提供額外的工作空間，不用時將拉出式面板推入即可，創作得更隨心。門後和書檯下用上備有滾輪設計的IVAR松木貯物箱，提供更多貯物空間，收納樂譜和音樂珍藏時更彈性靈活。
SKÅDIS洞洞板化身巨型Plinko彈珠遊戲 贏取驚喜禮物
SKÅDIS洞洞板在IKEA收納好物中長期位居三甲，無論放在廚房收納廚具或睡房收藏飾品都同樣適合。今次生活展將為人熟悉的洞洞板收納組合成SKÅDIS版 Plinko小遊戲，參與遊戲即有機會贏得限量手機背帶套裝乙個，以及購物滿$200送迷你熊仔袋兌換券和$20 IKEA傢俬家飾優惠券。數量有限，送完即止。
鯊鯊或小熊鮮奶咖啡
凡於10月13日至15日及10月20日至25日期間，在IKEA生活展拍照打卡並上載到社交媒體，即可在來到是次「有限空間、無限可能」生活展領取IKEA鯊鯊或小熊圖案的印刷鮮奶咖啡乙杯，數量有限，送完即止，一眾粉絲鯊鯊或小熊萬勿錯過。
IKEA「有限空間、無限可能」生活展
日期：即日至10月25日
時間：上午11時至下午9時（13/10開放時間為下午5時至9時）
地址：尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 地下中庭及Piazza露天廣場