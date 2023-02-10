周末好去處｜IKEA「宜家開檔市集」港式食品/本地文創產品/鯊鯊茶檔打卡位

行市集是不少港人的周末節目，IKEA由2月10日至3月5日，逢周六日舉辦以香港本土文化及創意為主題的「宜家開檔市集」，邀請了本地小店及非牟利機構擺設攤檔，同時更有令人垂涎三尺的港式地道小食，市集將在每周末於指定的分店進行，屆時更有各個IKEA公仔吉祥物的快閃活動，包括廣受歡迎的鯊鯊，各位鯊鯊粉絲記得不要錯過與偶像見面的機會！

本土特色小店及 NGO 每周巡迴不同分店 是次市集於4個周末、分別在銅鑼灣、沙田、荃灣及九龍灣分店舉行，IKEA特意請來本地特色小店及非牟利機構參與是次周末市集，租金更是全免，全力支持本地小店及社區團體。市集攤檔由IKEA家品搭建而成，並掛上由香港藝術家—圓DUM DUR精心設計的港式招牌，融合IKEA公仔吉祥物元素。攤檔售賣富有地道特色及港式情懷的產品，由精緻飾品、生活好物、護理產品到手作布藝繩藝。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ 紙造可能 ideasfromlife 秉承「對地球好一點，對動物好一點，對自己好一點。」的永續生活意念，紙造可能以環保耐用可水洗的紙材製作不同生活小物，如銀包、手袋及杯套等，以素手穿針引線，縫製出件件誠意作品。產品使用可天然降解的皮革紙、可回收的Tyvek物料及台灣製樹皮織紙所製作減少動物真皮，降低地球負荷，與IKEA的環保理念不謀而合。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ Workers Regain Workers Regain專注於小型設計皮具、玻璃飾物及刺繡，期望藉由手工作品分享所愛事物，造出有溫度的工藝品。

本地特色攤檔介紹 IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜順記藝造 獲香港智營設計大賞(創意設計獎)後，致力以港式食物文化融入手工皂創作。首創菠蘿油造型手工皂，其後研製多種在不同年代具代表性造型的冷製手工皂，包括蛋撻、燒賣、雞蛋仔等等。近年更擴展香薰及文創類，推出一系列以港式檸檬茶為賣點的香薰護膚產品，例如港式檸檬茶有機香水、檸檬茶大豆蠟燭及香港飲食文化圖案之日用品、懷舊餅花手袋及抱枕等。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ JK Collection 2018年度及2019年度連續兩屆成為「香港十大匠人」的香港手作設計品牌，由設計師Jade和Kan聯手創立，將花藝融入皮革作為設計及創作元素。品牌作品結合兩位的匠人精神，著重作品的手工細節，以皮革花媲美鮮花，把盛放花朵永遠留住。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ 沓 Daap6 沓(粵音：踏)，一個廣東話用詞，有眾多意思，例如寄望在外港人能"沓"回香港重聚。品牌利用布藝、繩藝技巧，製作出很多本土文化符號的飾物。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ Recycle Is Fun 檔主多年來將零食包裝紙、包裝升級改造為手提拉鏈袋、護照套、可重複使用的雨傘袋、化妝袋等實用配件。每件成品均充滿香港特色，包括「沙嗲牛肉麵」小物袋及「出前一丁」銀包，充滿香港特色。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ Sensecare Aromatherapy 由持牌IFA香薰冶療師及有機天然護膚產品調配師主理，透過天然配方，開發及人手研制出一系列天然專業肌膚、具治療性的秀髮及身體護理產品，十分適合愛好綠色生活的人士。

IKEA 「宜家開檔市集」攤檔｜ NGO 機構：女工會．綠慧工社旗下 Triple-Up 及「好梘單」 除了本地小店外，IKEA更邀請了本地非牟利機構HKWWA女工會．綠慧工社參與是次市集，向大眾推廣支持本地婦女的理念。女工會．綠慧工社旗下的Triple-Up 及「好梘單」團體結合「環保清潔、升級再造及本地車衣手作」3個概念，利用IKEA用剩的布料製作布產品，同時以本地回收廢油製生產多用途家事保廢油皂及洗手泡泡 、茶籽洗碗液等。團體期望支援家庭經濟、促進婦女參與，及推廣升級再造的環保生活理念。

必影茶檔打卡位 鯊鯊化身侍應 同場加映 IKEA 公仔吉祥物出巡 除了市集攤檔，IKEA亦準備了極具香港特色的傳統茶檔打卡位，由深受大眾喜愛的鯊鯊化身侍應招待大家，與大家合照。另外，周末的1pm至7pm，一眾可愛的IKEA公仔吉祥物將會在市集內快閃現身，跟大家合照打卡，喜歡IKEA公仔的粉絲切勿錯過。而香港IKEA餐廳由2月11日起將推出多款港式滋味主食，包括港式「鋸扒餐」、港式免治牛肉意粉配溫泉蛋、腐竹糖水、避風塘脆雞柳，以及港式奶茶新地及迷你雞蛋仔，以味蕾品嚐港式味道。