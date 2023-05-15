周末好去處｜K11 MUSEA Coffee Journey 周末市集Pop-up/沖泡拉花技巧/鑑賞品味工作坊

K11 MUSEA由5月15日至6月4日首辦的Coffee Journey，為咖啡愛好者提供學習和享受的機會，由初學者、中級到高級鑑賞家統統被照顧周到。活動包括全方位體驗課程、周末市集Pop-up、咖啡鑑賞至飲品創作比賽，應有盡有，是咖啡狂熱者不能錯過的好去處。

週末市集Pop-up包括19個期間限定攤位，另有超過50個品牌將於各個週末輪流登場，呈現各種品味好物和手工釀造設備。進駐市集的品牌包括Bean Lab Limited、豆子士多DolceStore，以及曾入選亞洲50大最佳咖啡店的Winstons Coffee等。場內更有以咖啡為主題的特色美食攤檔，如本地朱古力品牌Bel-Zims Chocolatier的皇牌藍山咖啡麥脆片、EX Plum Wine 全手工醸造兼結合咖啡及梅酒的「初見。梅酒」、Butterman_bakes與Deesses Bakery帶來跟咖啡絕配的烘焙美食。同場加映生活品牌H House提供精緻咖啡用具及飾品，The White Concepts則帶來充滿咖啡香氣的香水及身體護理等由咖啡衍生而來的生活好物。週末市集Pop-up將於5月20日至6月4日，逢週六、週日及公眾假期，中午12時至晚上9時，在K11 MUSEA 6樓K11 Art & Cultural Centre舉行。

「 Weekend Coffee Market 」週末市集 Pop-up

地點：K11 MUSEA 6樓，K11 Art & Cultural Centre

日期：2023年5月20日至6月4日，逢週六、週日及公眾假期

時間：中午12時至晚上9時

Coffee Corner 沖泡拉花技巧 / 鑑賞品味工作坊

週末市集Pop-up旁邊的Coffee Corner，策劃15個咖啡體驗課程，從咖啡沖泡拉花技巧、鑑賞品味工作坊，到香港首個Oatly 咖啡比賽，無論你是咖啡新手還是鑑賞家，均適合報名參加。這裡將舉辦由獲獎咖啡師和行內專業人士主持的工作坊，工作坊主辦單位包括Another Shot!、Gokan Lounge、Ukiyo和WPM等，涵蓋課程包括拉花藝術、咖啡烘焙、咖啡鑑賞和沖泡、AeroPress技巧工作坊以及手沖咖啡比賽大師班。

多位曾參與Hong Kong Aeropress Championship、香港咖啡師大賽和沖煮比賽的頂級咖啡大師，以至CQI Q Arabica Grader 國際咖啡品質鑑定師，亦會擔任部分工作坊的導師，專為想提升個人技術到更高水平的咖啡愛好者而設。

此外，Coffeeder（啡聞）和Oatly將會共同合辦香港首個以Oatly Oat Drink Tea Master（茶飲大師燕麥奶）為主題的特色咖啡比賽，讓咖啡師或調酒師利用Oatly Oat Drink Tea Master創造一款獨特的無酒精飲料，勝出者將可獲得在Artisan Lounge擔任客席咖啡師的機會， K11 MUSEA Gift Card 及其他豐富獎品。