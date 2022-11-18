周末好去處｜Kotex期間限定「傳奇草本仙子世界」 360度草本Reels/沉浸式草本體驗/贏大阪來回機票

女性衛生護理品牌Kotex，今季的王牌Herbal Soft系列迎來2大全新升級，包括面層升級至柔滑慕絲親膚質感，及加入蜂巢瞬吸圈，令私密肌隨時保持乾爽自在。為讓更多女生感受Kotex Herbal Soft不受「菌」擾的草本清新感覺，品牌由即日起在尖沙咀K11 Art Mall打造期間限定的「Kotex傳奇草本仙子世界」，巨大化的草本植物設計讓女生猶如化身綠茵園中的小仙子，園內3大打卡互動綠野仙區，包括「360o草本仙子Reels」、 「沉浸式草本感官體驗」及「草本仙子打卡鞦韆」，提供多重感官體驗，互動打卡。

Kotex傳奇草本仙子世界

360 ° 草本仙子 Reels 最佳短片 贏走日本大阪機票 2 張 置身360°仙境內會被各種草本植物環繞，更可即場化身草本仙子，拍攝IG Reels短片，完成後只要依照程序上載至IG，即可獲得草本抑菌安心睡熟褲試用裝乙份 (每日名額400名)。除此之外，被選中成為最搶眼「Kotex傳奇草本仙子」短片，更可贏取兩張日本大阪機票(名額1位)，機會難逢。 沉浸式草本感官體驗 放大視、嗅、聽覺 環形設計的迷觀草本世界，當探頭進入時，以視線水平細觀被植物覆蓋的仙子世界，加上耳邊傳來陣陣大自然的風聲、鳥鳴和水滴聲音，及滲透著草本香薰氣味，讓妳仿佛置身其中，沉浸於Kotex草本世界。

「草本打卡鞦韆」是另一打卡亮點 ，被巨大化植物包圍的鞦韆，充滿仙氣，化身成仙子的妳，不論是自拍，還是與同行的BFF一起在此打卡也最適合不過。 限時驚喜放送 買 Kotex 產品有機會贏取兩張大阪來回機票 由即日至11月30日，於各大超級市場、個人護理連鎖店及網上商店購買 Kotex產品單筆消費金額最高者 (以單一收據計算)，即可贏取兩張大阪來回機票 (名額1位)。參加者必須於11月30日23:59 前，把清楚印有商戶名稱、購買日期、收據編號及金額的有效收據，連同簡單個人資料 (包括姓名及聯絡電話號碼) ，以 Whatsapp 發送到5446 6508，即可參加是次活動。活動條款及細則，請參考 Kotex HK Facebook 或 Instagram 的官方資訊。