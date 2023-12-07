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生活
2023-12-07 18:20:00

周末好去處｜LA MER「奇蹟夢工場」期間限定店 品嚐米芝蓮大廚甜點/永生聖誕樹工作坊/換領奇蹟聖誕襪及擴香陶瓷

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周末好去處｜LA MER「奇蹟夢工場」期間限定店 品嚐米芝蓮大廚甜點/永生聖誕樹工作坊/換領奇蹟聖誕襪及擴香陶瓷

周末好去處｜LA MER「奇蹟夢工場」期間限定店 品嚐米芝蓮大廚甜點/永生聖誕樹工作坊/換領奇蹟聖誕襪及擴香陶瓷

聖誕節將至，La Mer由即日至1217日，在尖沙咀1881打造聖誕期間限定店「Atelier of Wonder奇蹟夢工場」，以夢幻的體驗迎接佳節的來臨。現場除了有多個打卡位，更有由米芝蓮星級大廚Vicky Lau，以La Mer經典產品為靈感，設計多款精緻甜點。大家更可以參與一系列工作坊，製作永生聖誕樹及流體畫聖誕球，把節日回憶永久保存。

LA MER「奇蹟夢工場」期間限定店

LA MER「奇蹟夢工場」期間限定店

任務一：聖誕許願樹

打開La Mer奇蹟夢工場的大門，巨型的聖誕許願樹就在眼前，聳立在夢工場的聖誕許願樹，其精巧造型由La Mer的經典禮物盒層疊而成，象徵節日的華麗、喜悅與饋贈的精神，讓你許下美麗的願望。

聖誕許願樹

聖誕許願樹

任務二：分享動人時刻

與聖誕許願樹拍照後，上傳照片到個人Instagram ，並加上指定標籤及追蹤@LaMerHKOfficial，便可前往下一個任務！

任務三：夢想輸送帶

來到奇蹟夢工場的核心地帶——「夢想輸送帶」，美侖美奐的禮物盒和趣緻的La Mer禮物專員猶如被施展魔法般閃閃發光和轉動，將La Mer的秘密世界呈現於大家的眼前。只需正確解答有關La Mer奇蹟背後的秘密，挑戰成功即可換領La Mer奢華擴香陶瓷乙份，每人限額一次。

夢想輸送帶 La Mer今年推出多款聖誕禮物套裝。 La Mer今年推出多款聖誕禮物套裝。 La Mer今年推出多款聖誕禮物套裝。 La Mer今年推出聖誕倒數月曆。

任務四：節日貴賓室

在「節日貴賓室」見證真正的奢華節日體驗，La Mer Expert將為你提供肌膚諮詢、分享護膚心得，並披露在節日締造明亮動人肌膚的秘訣。沉醉於專屬你的醉人體驗，為肌膚以至身心注入迷人光采。完成體驗即可換領「奇蹟聖誕襪」（內含奢華體驗裝）乙份，每人限額一次。

任務五：夢工場咖啡店

來到Merry Morsel Café夢工場咖啡店，米芝蓮星級大廚Vicky LauLa Mer經典產品為靈感設計了多款精緻甜點，讓大家從味蕾感受La Mer的神奇魔法。另備有多款精心設計的La Mer特飲，與甜品組成完美配搭，度過悠閒寫意的時光。

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米芝蓮星級大廚Vicky Lau以La Mer經典產品為靈感設計了多款精緻甜點，讓你從味蕾感受La Mer的神奇魔法。

米芝蓮星級大廚Vicky Lau以La Mer經典產品為靈感設計了多款精緻甜點，讓你從味蕾感受La Mer的神奇魔法。

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工作坊製作節日小禮物

在節日魔法工作室，顧客可以參與我們精心設計的工作坊，與藝術家們一起投入創作的樂趣，製作節日小禮物。

流體畫聖誕球工作坊

製作獨一無二的流體畫聖誕掛飾，將你喜愛的酒精墨水顏色加到聖誕球之中，讓墨水的自然流動形成獨特的療愈圖案，完成後即可為家中的聖誕樹增添藝術氣息。

永生聖誕樹工作坊

從多種天然花材中設計專屬的迷你聖誕樹，發揮無限創意，集環保與美觀於一身，將花之美態和祝福永久保存，無論用作點綴家居或饋贈好友均同樣適合。

永生聖誕樹工作坊

永生聖誕樹工作坊

La Mer奇蹟夢工場

日期：即日至1217

時間：星期日至四11:00am - 9:00pm ；星期五、六11:00am - 10:00pm

地點：尖沙咀1881 House 1

La Mer奇蹟夢工場登記連結

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