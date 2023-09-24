周末好去處｜LCX「港式嚟場 HK Signature」 結合舊式x現代香港元素

LCX「港式嚟場 HK Signature」 結合舊式x現代香港元素

香港中西文化薈萃，經過多年融匯，演化變成我們獨有的本地特色。由即日起至10月23日，LCX誠邀大家親臨「港式嚟場HK Signature」期間限定活動，一同「嚟場港式」體驗，欣賞香港Signature。是次活動有多個打卡位、期間限定店及工作坊等，均以50至70年代的香港涼茶鋪、中醫藥舖及特色街景為設計藍本，混合舊式及現代元素，如白鴿英語、廣東話同音異字、 新世代用語等，令整個懷舊場景不失玩味。

八個知名本地品牌 多款高質「香港製造」產品 活動更邀請到「五味雜陳Ｍagnolia Lab」、「緻月Two Moons Distillery」、「閣樓釀造 Mezzanine Makers」、「Mindful Sparks」、「月榥Lunaqua」、「山浪Mt Waves」、「BeCandle」及「美樂士多」八個知名本地品牌合作，為大家帶來多款高質「香港製造」產品，包括結合傳統草本植物及西方精釀技術的浸泡酒、手工杜松子酒、月榥風味酒、湯力水、氣泡茶、得獎手工港式奶茶、充滿西貢特色的香薰蠟燭及經典涼果小食，而品牌更會輪流於周末為大家舉辦工作坊！

頗得館 Product Shop 打造舊式中醫館氛圍 回憶起舊式中醫館，大家都一定會記得掌櫃背後的大型百子櫃，百個細小抽屜卻可以組合 出無限款藥方。「頗得館」承中醫館設計概念，放置了百子櫃、藥材及草藥等裝飾元素，門楣上更有寫上「禾日水巷」（香港）的經典T字路牌，讓大家可以盡情打卡！同時，頗得館附近擺放了數個氣味瓶，讓顧客可以體驗「BeCandle」的香薰氣味。

高合乎醺吧 Go Have Fun Bar Shopping 試飲最「合皮」！ 「高合乎醺吧」是一間中西文化融合的酒吧，復古花紋的牆身及地板，配以懷舊枱燈及酒瓶等擺設，讓顧客彷如置身於70年代的酒吧。顧客可因應自己的身心狀況，從「高合乎醺吧」的迷你百子櫃揀選處方箋，並完成指定的打卡要求，免費試飲是日精選飲品，試飲的紙杯以傳統「萬壽無疆」設計為概念，印有「港式嚟 場」主題字眼，別具玩味又IGable！ 除了處方箋小遊戲，「高合乎醺吧」還出售8個本地品牌的產品，包括「五味雜陳 Ｍagnolia Lab」、「緻月Two Moons Distillery」、「閣樓釀造Mezzanine Makers」、 「Mindful Sparks」、「月榥Lunaqua」、「山浪Mt Waves」、「BeCandle」及「美樂 士多」，讓大家一嚐香港製造的風味；更特設本地利口酒品牌「五味雜陳」的調酒活動及 試飲區，大家可以「甜、酸、苦、辣、鹹」五種味道自行調配適合個人口味的特色酒品， 超級「合皮」（Happy）！

舊港街角 勞力港式畫作搭配舊街元素 LCX特意邀請本地著名藝術家勞力@Rickubic，展出6幅別具香港特色的作品，其中一幅作 品更是他專門為LCX「港式嚟場」活動而創作的全新作品，以調酒師和尖沙咀海港城點題，突顯「港式嚟場」活動結合地標的獨特之處！另外兩幅畫作則運用了AR科技，觀眾更可以下載「Artivive」應用程式，在手機上以全新的視覺效果欣賞指定畫作中的城市景象。而場 景包括以勞力的名字所命名的「由域路By Rick Lo」及尖沙咀「廣東道Canton Road」T字路牌，更以尖沙咀著名地標「天星碼頭」及「海運大廈」為題，整個場景搭配了舊式路牌和招牌等設計元素，讓大家能夠從藝術的角度感受尖沙咀的舊港街角。

良拎秘坊 Learning Workshop 周末大師班 五、六十年代，涼茶鋪盛行，碗碗「苦口良藥」為打工仔、勞動階層提供基本保健調理飲品；後期設置點唱機、收音機和電視機後，更成為大家聚會消遣的地點，只須少量花費就可以享受一天，讓大家有個聚腳的好地方！而今次LCX的「良拎秘坊」（Learning Workshop）正是以涼茶舖作為背景，每逢周末由不同本地品牌舉辦工作坊，讓大家與好友一同「良拎」，學習各式各樣優質產品的秘方，完成後還可以將成品帶回家！

打卡送禮多重賞！消費即送「勞力 x LCX 手機掛繩連夾片」 機不離手，怎能好好品嚐特色飲品、試聞香薰和參加工作坊呢？由即日起，大家只要於LCX 即日消費滿指定金額即可免費換領以勞力作品作為主題的手機掛繩連夾片。空出雙手，盡情投入活動，感受HK Signature吧。禮品數量有限，先到先得，受推廣條款約束。

勞力 x LCX手機掛繩連夾片

免費換領「買好．食好賞」通行證 即日起至10月31日，讚好LCX指定帳號，即可於顧客服務部免費換領「買好．食好賞」通 行證乙張，在推廣期內於指定商戶可享有購物及餐飲優惠。受推廣條款約束。