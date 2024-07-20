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生活
2024-07-20 12:00:00

周末好去處｜LCX x海綿寶寶推Treasure Summer 夏威夷風情打卡位/獨家自拍站 免費換糖果+紙扇

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周末好去處｜LCX x海綿寶寶推Treasure Summer 夏威夷風情打卡位/獨家自拍站 免費換糖果+紙扇

周末好去處｜LCX x海綿寶寶推Treasure Summer 夏威夷風情打卡位/獨家自拍站 免費換糖果+紙扇

海綿寶寶fans請注意！為慶祝《海綿寶寶》系列動畫播出25周年，於LCX舉行「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動，設多個夏威夷風情打卡位，更有期間限定店當中包括多款獨家首發的海綿寶寶精品，同場更可與海綿寶寶同框合照。指定日子更可免費換領糖果及紙扇，即睇詳情！

今年是《海綿寶寶》系列動畫播出25周年的大日子，由即日至202491日推出LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動準備了多個海綿寶寶打卡位，大家可以盡情打卡！

即睇全部打卡位！

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LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer

在指定日子裡，海綿寶寶主題「休閒吧」會免費派發睇得又食得的糖果，只需讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可於指定日子內換領海綿寶寶糖果及紙扇一份。每日數量有限，先到先得，換完即止。

日期：2024720日及21日、727日及28 (星期六及日)

83日至4日、810日及11日、817日及18日、824日及25

(星期六及日)

時間：下午2時半至5時半

地點：LCX正門 (芭芭拉休閒吧附近)

免費換糖果+紙扇 免費換糖果+紙扇

搶購期間限定店精品

「酷樂好物期間限定店」出售多款獨家首發的海綿寶寶精品，保證一眾粉絲滿載而歸！

營業日期：即日至202491

營業時間：早上10 晚上10

營業地點： LCX Oasis 3Xplus對出）

即睇必買商品

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海綿寶寶自拍站

期間限定店內更設有海綿寶寶自拍站，讓大家可以與海綿寶寶及派大星等角色同框合照，為這個夏日派對留下難忘的回憶！

相紙：HK$60一套 / HK$100兩套 / HK$140三套

日期： 即日至202491

時間：早上10 晚上10

地點：SNAPIO自拍亭  (LCX Oasis 3 期間限定店內)

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消費換領海綿寶寶獨家禮品 免費換領紙扇

LCX消費滿指定金額，即可換領各式精緻可愛又實用的精品！每日換領名額有限，換完即止。此外，在指定日子到LCX，並讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可免費領取海綿寶寶紙扇！

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寶寶海綿 海綿寶寶星形紙扇 海綿寶寶摺疊購物袋 海綿寶寶便攜杯