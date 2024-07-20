周末好去處｜LCX x海綿寶寶推Treasure Summer 夏威夷風情打卡位/獨家自拍站 免費換糖果+紙扇

海綿寶寶fans請注意！為慶祝《海綿寶寶》系列動畫播出25周年，於LCX舉行「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動，設多個夏威夷風情打卡位，更有期間限定店當中包括多款獨家首發的海綿寶寶精品，同場更可與海綿寶寶同框合照。指定日子更可免費換領糖果及紙扇，即睇詳情！

今年是《海綿寶寶》系列動畫播出25周年的大日子，由即日至2024年9月1日推出「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動。準備了多個海綿寶寶打卡位，大家可以盡情打卡！

在指定日子裡，海綿寶寶主題「休閒吧」會免費派發睇得又食得的糖果，只需讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可於指定日子內換領海綿寶寶糖果及紙扇一份。每日數量有限，先到先得，換完即止。

日期：2024年7月20日及21日、7月27日及28日 (星期六及日)

8月3日至4日、8月10日及11日、8月17日及18日、8月24日及25日

(星期六及日)

時間：下午2時半至5時半

地點：LCX正門 (芭芭拉休閒吧附近)