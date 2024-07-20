周末好去處｜LCX x海綿寶寶推Treasure Summer 夏威夷風情打卡位/獨家自拍站 免費換糖果+紙扇

海綿寶寶fans請注意！為慶祝《海綿寶寶》系列動畫播出25周年，於LCX舉行「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動，設多個夏威夷風情打卡位，更有期間限定店當中包括多款獨家首發的海綿寶寶精品，同場更可與海綿寶寶同框合照。指定日子更可免費換領糖果及紙扇，即睇詳情！
今年是《海綿寶寶》系列動畫播出25周年的大日子，由即日至2024年9月1日推出「LCX x 海綿寶寶 Treasure Summer」活動。準備了多個海綿寶寶打卡位，大家可以盡情打卡！
即睇全部打卡位！
在指定日子裡，海綿寶寶主題「休閒吧」會免費派發睇得又食得的糖果，只需讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可於指定日子內換領海綿寶寶糖果及紙扇一份。每日數量有限，先到先得，換完即止。
日期：2024年7月20日及21日、7月27日及28日 (星期六及日)
8月3日至4日、8月10日及11日、8月17日及18日、8月24日及25日
(星期六及日)
時間：下午2時半至5時半
地點：LCX正門 (芭芭拉休閒吧附近)
搶購期間限定店精品
「酷樂好物期間限定店」出售多款獨家首發的海綿寶寶精品，保證一眾粉絲滿載而歸！
營業日期：即日至2024年9月1日
營業時間：早上10時 至 晚上10時
營業地點： LCX Oasis 3（Xplus對出）
即睇必買商品
海綿寶寶自拍站
期間限定店內更設有海綿寶寶自拍站，讓大家可以與海綿寶寶及派大星等角色同框合照，為這個夏日派對留下難忘的回憶！
相紙：HK$60一套 / HK$100兩套 / HK$140三套
日期： 即日至2024年9月1日
時間：早上10時 至 晚上10時
地點：SNAPIO自拍亭 (LCX Oasis 3 期間限定店內)
消費換領海綿寶寶獨家禮品 免費換領紙扇
在LCX消費滿指定金額，即可換領各式精緻可愛又實用的精品！每日換領名額有限，換完即止。此外，在指定日子到LCX，並讚好LCX及海綿寶寶指定社交平台帳號，即可免費領取海綿寶寶紙扇！