周末好去處︱Levi's邀請150位香港人 展出他們與501的故事

1873年5月20日，是牛仔褲品牌Levi's取得專利權的日子，今年更亦是經典型號501牛仔褲誕生150周年，香港Levi's將由今日起至本月28日，於大南街藝術展場Parallel Space，舉辦《150位香港的501原創傳奇》展覽，展出150位香港人與他們501的故事。

50個美藝人與他們的501故事 當中50個的501愛好者，包括有樂隊葛文輝、MC仁、Rubberband、KOLOR、黃溢豪、CHANKA陳嘉、Jason Kui、JB、The Hertz、Dorothy Lau、IPYI、麻利、Lousy 等音樂人、藝術家、饒舌歌手、時裝達人、古著達人、養牛達人、舞蹈員、設計師、學生，以至來自各行各業尋常大眾，Levi's邀請大眾來探索501對他們的象徵意義，與及這條世上第一條牛仔褲如何跨越150年且持續引領時尚的歷史。