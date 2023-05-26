周末好去處︱Levi's邀請150位香港人 展出他們與501的故事

1873年5月20日，是牛仔褲品牌Levi's取得專利權的日子，今年更亦是經典型號501牛仔褲誕生150周年，香港Levi's將由今日起至本月28日，於大南街藝術展場Parallel Space，舉辦《150位香港的501原創傳奇》展覽，展出150位香港人與他們501的故事。
50個美藝人與他們的501故事
當中50個的501愛好者，包括有樂隊葛文輝、MC仁、Rubberband、KOLOR、黃溢豪、CHANKA陳嘉、Jason Kui、JB、The Hertz、Dorothy Lau、IPYI、麻利、Lousy 等音樂人、藝術家、饒舌歌手、時裝達人、古著達人、養牛達人、舞蹈員、設計師、學生，以至來自各行各業尋常大眾，Levi's邀請大眾來探索501對他們的象徵意義，與及這條世上第一條牛仔褲如何跨越150年且持續引領時尚的歷史。
以牛仔布打造的裝置展
此外，展覽亦會展出多件501歷史珍品及以501創作藝術品，包括MC Yan別具意義的珍藏501牛仔褲、古董牛仔褲收藏家Gary極具收藏價值的1874年Levi's工褲碎塊、古着收藏家Chi Wan結集不同年份501改造的牛仔褲、專欄作家Kenny從古董市場搜購回來的30至50年代的Levi's刊物及明信片、知專設計學院學生創意改造的501牛仔褲、設計師 Sonic Lam 以牛仔布升級再造創作的牛仔藝術品、Zoie Lam創作的立體501 150藝術裝置、ABAX升級再造牛仔橫幅以及設計師Horace Tsui 以葛民輝頭象創造的牛仔藝術品等，見證這條經典牛仔褲的過去、現在及未來無限的可能性。