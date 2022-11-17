周末好去處｜LINE FRIENDS MEETS URDU慈善活動 義賣狸貓/招財貓/達摩BROWN擺件

本地潮玩品牌URDU與LINE FRIENDS推出「LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋 – BROWN系列」潮玩擺件，深受大眾喜愛。兩者更會於本周六在尖沙咀舉辦「LINE FRIENDS MEETS URDU 善心 ⋅ 慈善活動」，特別安排5款新商品作慈善義賣，收益扣除成本後將撥捐支持東華三院社會福利服務，其中4款為全球限量香港限定的慈善別注版商品，僅限於是次慈善活動中作慈善義賣；此外又安排首300隻，以象徵吉利的狸貓、心地善良的LINE FRIENDS BROWN以及祝福的限定「狸貓BROWN」18cm擺件作慈善義賣預售。

LINE FRIENDS MEETS URDU善心 ⋅ 慈善活動

今次公開發售、帶有祝福寓意的LINE FRIENDS MEETS URDU香港限定慈善別注版限量潮玩擺件，包括全球限量各300隻的「招財貓BROWN ⋅ 善」19cm潮玩擺件及「達摩BROWN ⋅ 心」18cm 潮玩擺件；全球限量各500隻的「招財貓BROWN ⋅ 善」及「達摩BROWN ⋅ 心」7cm 潮玩擺件。與此同時，亦將同步慈善預售首300隻LINE FRIENDS MEETS URDU 福部屋 「狸貓BROWN」18cm潮玩擺件。義賣活動收益扣除成本後將撥捐支持東華三院社會福利服務。全新商品每人限買每款一隻。數量有限，售完即止。

LINE FRIENDS MEETS URDU福部屋

特別為今次慈善活動設計的別注版LINE FRIENDS MEETS URDU福部屋「招財貓BROWN ⋅ 善」及「達摩BROWN ⋅ 心」，有別於一貫明亮色彩的設計，特別採用原木色的設計令兩款慈善限定版更別樹一格，加上稀有度及慈善意義，更為之增添收藏價值。以「善」、「心」消除厄運，迎來福氣，能為收藏者帶來一番新氣象。兩款商品不單是別緻的擺設裝飾，更是讓好運翻倍的幸運小物，特別的造型設計與BROWN標誌性的療癒樣貌結合，成為集傳統與潮流於一身的藝術收藏品，將他放置在桌面上能為你每天迎來好心情。

此外也少不了首次登場的「狸貓BROWN」18cm潮玩擺件，心地善良的BROWN換上狸貓造型外衣，戴上代表著化除災難、惡運的斗笠，右手拿著表示誠信的儲金簿，左手拿著代表可以不愁三餐溫飽的酒瓶，頂著白白的大肚腩，側著頭可愛地望向前方，代替狸貓扮吉祥物向大家派發好運和福氣。擺件做工精緻細膩，BROWN帶著的眼罩加入磁吸技術，把眼罩脫下更可見到閉上眼睛的BROWN。作品將會在「LINE FRIENDS MEETS URDU 善心 ⋅慈善活動」期間展出，並於開幕日特別率先安排300隻的慈善名額作慈善義賣預售。這不單是幸運潮玩擺設物，更是結合傳統、潮流及慈善意義的藝術品，極具收藏價值。

LINE FRIENDS MEETS URDU福部屋「狸貓BROWN」首300隻作慈善預售 $980