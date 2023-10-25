周末好去處｜M+慶祝開幕兩周年 11月12日免費開放/免費放映節目及公眾活動

西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於11月12(星期日)迎來開幕兩周年。M+自2021年開館以來，深受本地、大中華地區以及國際訪客支持，至今已接待逾450萬人次參觀。為慶祝開幕兩周年的里程碑並答謝大眾支持，M+宣布於11月12日兩周年當天，提供特別免費入場安排，更有一系列免費公眾節目，包括免費開放「幻想遊樂園」，以及多個放映節目。
M+於2023年11月12日的開放時間為10:00至18:00，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在16:00「截龍」，以確保入場訪客有足夠時間參觀。
M+贊助人、會員以及持票或準備現場購票參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館專屬空間。
M+亦提供多個免費活動，例如「幻想遊樂園」供訪客即場參加，場地放滿形狀不一的大型組件，參加者可以隨意移動。此活動鼓勵小朋友在安全的環境下，運用手眼協調的能力，自主玩樂。大人與小朋友可盡情發揮創意，拼湊出不同的遊樂裝置。免費放映節目包括《中國內地： 經典重溫》，涵蓋1950年代至1980年代以水墨、木偶、剪紙和傳統手繪四種形 創作的動畫佳作，一窺中國經典動畫的卓越成就；而《日本：實驗與革新》，放映五部1970年代至1990年代的短片，呈現日本動畫步入全盛期前的開拓與創新精神。
館方預計當日會有大量訪客參觀，建議訪客攜帶輕便隨身物品，而所有大於30厘米 x 42厘米x 10厘米的背包及行李必須寄存在收費儲物櫃或衣帽間。另外，當日M+所有餐廳和商店均會如常開放，而B1層亦會如常免費開放，惟訪客不能經該層前往M+地下或B2層。