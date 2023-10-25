周末好去處｜M+慶祝開幕兩周年 11月12日免費開放/免費放映節目及公眾活動

西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，將於11月12(星期日)迎來開幕兩周年。M+自2021年開館以來，深受本地、大中華地區以及國際訪客支持，至今已接待逾450萬人次參觀。為慶祝開幕兩周年的里程碑並答謝大眾支持，M+宣布於11月12日兩周年當天，提供特別免費入場安排，更有一系列免費公眾節目，包括免費開放「幻想遊樂園」，以及多個放映節目。

M+於2023年11月12日的開放時間為10:00至18:00，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在16:00「截龍」，以確保入場訪客有足夠時間參觀。

M+贊助人、會員以及持票或準備現場購票參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館專屬空間。