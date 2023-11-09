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生活
2023-11-09 18:00:00

周末好去處｜M+開幕兩周年 本周日限定開放標準門票展覽 仲有免費節目！

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周末好去處｜M+開幕兩周年 本周日限定開放標準門票展覽 仲有免費節目！

周末好去處｜M+開幕兩周年 本周日限定開放標準門票展覽 仲有免費節目！

M+將於20231112日（本周日）迎來開幕兩周年。為慶祝兩周年並答謝大眾的鼎力支持，它們將於20231112日（本周日）兩周年當天提供特別免費入場安排，並呈獻免費公眾節目。

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M+20231112日的開放時間為10:0018:00，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在16:00「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。

M+贊助人、會員以及持票或準備現場購票參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館專屬空間。

M+於本周日限定開放標準門票展覽。 宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母

20231112特別安排

門票*

詳情

開放時間

地點

入口

出口

標準門票

20231112日免費）

訪客可免費參觀以下展廳，毋須提前預約：

  • B2層的潛空間及展演空間
  • 2樓的希克展廳、東展廳、南展廳及匣子
  • 地下的地下大堂展廳

10:0018:00

M+ B2層、地下及2

藝術廣場入口

B1層、地下及3樓天台花園

「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽

（包括參觀標準門票的所有展廳）#

 

正價門票：港幣140

特惠門票*：港幣70

持特別展覽門票的訪客可於20231112日到訪M+會館

10:0018:00

M+會館開放時間為10:0019:00

M+ B2層、地下、2樓及11M+會館

藝術公園入口 （注意：欲購買特別展覽門票的訪客亦可使用藝術公園入口進入M+

M+會員、贊助人及專屬參觀禮券持有人

M+會員、贊助人及專屬參觀禮券持有人，可於20231112日的M+專屬參觀時段（09:0010:00）到訪M+展廳。同日M+會員和贊助人可如常參觀M+標準門票包括的展廳

09:0018:00M+會館開放時間為10:0019:00

 

M+ B2層、地下2樓及11M+會館

藝術公園入口

^M+會館設有最低消費，每名顧客為港幣50元。
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