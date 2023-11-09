周末好去處｜M+開幕兩周年 本周日限定開放標準門票展覽 仲有免費節目！

M+將於2023年11月12日（本周日）迎來開幕兩周年。為慶祝兩周年並答謝大眾的鼎力支持，它們將於2023年11月12日（本周日）兩周年當天提供特別免費入場安排，並呈獻免費公眾節目。
M+於2023年11月12日的開放時間為10:00至18:00，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和節目，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在16:00「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。
M+贊助人、會員以及持票或準備現場購票參觀「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館專屬空間。
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2023年11月12日特別安排
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門票*
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詳情
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開放時間
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地點
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入口
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出口
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標準門票
（2023年11月12日免費）
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訪客可免費參觀以下展廳，毋須提前預約：
- B2層的潛空間及展演空間
- 2樓的希克展廳、東展廳、南展廳及匣子
- 地下的地下大堂展廳
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10:00至18:00
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M+ B2層、地下及2樓
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藝術廣場入口
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B1層、地下及3樓天台花園
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「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」特別展覽
（包括參觀標準門票的所有展廳）#
正價門票：港幣140元
特惠門票*：港幣70元
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持特別展覽門票的訪客可於2023年11月12日到訪M+會館
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10:00至18:00
（M+會館開放時間為10:00至19:00）
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M+ B2層、地下、2樓及11樓M+會館
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藝術公園入口 （注意：欲購買特別展覽門票的訪客亦可使用藝術公園入口進入M+）
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M+會員、贊助人及專屬參觀禮券持有人
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M+會員、贊助人及專屬參觀禮券持有人，可於2023年11月12日的M+專屬參觀時段（09:00至10:00）到訪M+展廳。同日M+會員和贊助人可如常參觀M+標準門票包括的展廳
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09:00至18:00（M+會館開放時間為10:00至19:00）
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M+ B2層、地下2樓及11樓M+會館
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藝術公園入口