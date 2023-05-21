周末好去處︱MegaBox寵物嘉年華 與毛孩Speed Dating領養活動

作為九龍區最大寵物友善商場的MegaBox，將於5月26至6月30日，舉行《MegaBox家品節暨寵物嘉年華》，為一眾狗奴與毛孩，網羅全港各式各樣的家居用品及寵物產品，更推出低至$1起或一折限量貨品，供顧客一站式搶購毛孩及主人所需。現場還有狗奴與毛孩Speed Dating領養活動。

狗奴可與毛孩到MegaBox L4及L5的戶外樂園放電或開餐。

本周五至日，《寵物嘉年華》獲得香港最大獸醫集團Pet Space支持，為毛孩及主人帶來一個繽紛開心的嘉年華。其中重點節目就是「尋找毛孩Speed Dating」領養活動，毛孩將親身到場，進行一場人類與動物之「相睇」活動，看到合眼緣的毛孩，可即申請將牠們帶回家，成為終生的「伴侶」，以後互相扶持。這個別具意義的活動，可令被人遺棄的毛孩，重新有機會得到被愛，主人也會找到一位新的心靈伴侣。

嘉年華將舉行毛孩speed dating領養活動，為毛孩尋找終生伴侶。

消費$100可換嘉年華入場券 MegaBox顧客只須消費滿$100，即可換取「嘉年華 Fun Pass」1張，內含攤位遊戲券兩張、即影即有相片券，以及總值超過$600的商戶優惠券。持券者可參加MegaBox L5中庭設置的攤位遊戲，眼明手快的主人，可贏取豐富的寵物用品給毛孩享用，包括每日送出兩個特別大獎——MORRIS 最新款、未於市場推出的主子床(每張價值約$3,000)。此外，還有各式各樣寵物用品、食品及商場家品商戶優惠券，等各位來選購及獲取。