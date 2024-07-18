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2024-07-18 15:40:00

周末好去處｜MegaBox X LINE FRIENDS辦「Mega Sports Carnival」 13呎巨形充氣滑梯+7大運動挑戰站

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周末好去處｜MegaBox X LINE FRIENDS辦「Mega Sports Carnival」 13呎巨形充氣滑梯+7大運動挑戰站

周末好去處｜MegaBox X LINE FRIENDS辦「Mega Sports Carnival」 13呎巨形充氣滑梯+7大運動挑戰站

LINE FRIENDS登陸MegaBox！由75日至91日，MegaBox將於商場5樓中庭舉辦「Mega Sports Carnival」。設有13呎巨形充氣滑梯、7大運動挑戰站及打卡位，更設有期間限定店，發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品。即睇詳情！

由即日起至91日，MegaBox 舉辦「Mega Sports Carnival」，場內設有7大運動挑戰站及打卡位，大家可以挑戰電子運動遊戲，更可以跟他們打卡。

5樓亦設有「LINE FRIENDS POP-UP STORE @MegaBox」期間限定店，發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品，包括有毛公仔、文具、毛公仔鎖匙扣、手機殼，LINE FRIENDS粉絲一定不能錯過！

日期 : 75日至91

時間：11:00am - 9:00pm

地點：5 展覽廳

即睇LINE FRIENDS meets MegaBoxMega Sports Carnival」打卡位

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Mega BROWN頒獎台 勁力Boxing 擂台 LINE FRIENDS meets MegaBox「Mega Sports Carnival」大型裝置 衝線勁跑大賽 羽毛球Battle大挑戰

LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox即影即有

此外，喜歡玩自拍亭的大家絕對不能錯過同層的LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox，更有首次以活動主題造型曝光的全新LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭專屬相框。

日期 : 75日至91

時間：10:00am - 10:00pm

地點：5 PHI COFFEE & PANCAKE

LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox即影即有

LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox即影即有

期間限定「LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場」 憑消費免費換領門票

免費成為Mega Club會員只需於食肆商戶消費滿HK$150或以上，或任何商戶消費滿HK$300或以上，即可換領1張「LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場」門票，另外，會員可於MegaBox App1,000 Mega Point預留門票玩巨形充氣滑梯。每日名額有限，換完即止。

日期：75日至91

活動時間：

1:00pm7:00pm（星期一至五，公眾假期除外；每節12分鐘）

1:00pm8:00pm（星期六、日及公眾假期；每節8分鐘）

活動地點：5樓中庭

換領地點：5樓近PHI COFFEE & PANCAKE

換領時間：

12:30pm6:30pm （星期一至五，公眾假期除外）

12:30am7:30pm （星期六、日及公眾假期）

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LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場

LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場

LINE FRIENDS meets MegaBoxMega Sports Carnival」活動限定禮品換領

LINE FRIENDS運動面

LINE FRIENDS護腕1

消費額

HK$1,200或以上

HK$1,600或以上

LINE FRIENDS運動毛

LINE FRIENDS折疊露營椅

消費額

HK$2,800或以上

HK$3,800或以上 

換領日期：75日起至換完即止

換領時間：12:00nn - 10:00pm

換領地點：禮品換領 / Mega Club專櫃 @ G（禮品數量有限，換完即止）

LINE FRIENDS meets MegaBox「Mega Sports Carnival」活動限定禮品換領 LINE FRIENDS 運動毛巾 LINE FRIENDS 運動面巾 LINE FRIENDS 護腕1隻 LINE FRIENDS 折疊露營椅