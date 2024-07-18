周末好去處｜MegaBox X LINE FRIENDS辦「Mega Sports Carnival」 13呎巨形充氣滑梯+7大運動挑戰站

LINE FRIENDS登陸MegaBox！由7月5日至9月1日，MegaBox將於商場5樓中庭舉辦「Mega Sports Carnival」。設有13呎巨形充氣滑梯、7大運動挑戰站及打卡位，更設有期間限定店，發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品。即睇詳情！

由即日起至9月1日，MegaBox 舉辦「Mega Sports Carnival」，場內設有7大運動挑戰站及打卡位，大家可以挑戰電子運動遊戲，更可以跟他們打卡。 而5樓亦設有「LINE FRIENDS POP-UP STORE @MegaBox」期間限定店，發售多款 LINE FRIENDS精品和首次曝光香港限定新品，包括有毛公仔、文具、毛公仔鎖匙扣、手機殼等，LINE FRIENDS粉絲一定不能錯過！ 日期 : 7月5日至9月1日 時間：11:00am - 9:00pm 地點：5樓 展覽廳 即睇 LINE FRIENDS meets MegaBox 「 Mega Sports Carnival 」打卡位

LINE FRIENDS meets Snapio 自拍亭 @MegaBox 即影即有 此外，喜歡玩自拍亭的大家絕對不能錯過同層的LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox，更有首次以活動主題造型曝光的全新LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭專屬相框。 日期 : 7月5日至9月1日 時間：10:00am - 10:00pm 地點：5樓 近PHI COFFEE & PANCAKE

LINE FRIENDS meets Snapio自拍亭@MegaBox即影即有

期間限定「 LINE FRIENDS 巨型充氣遊樂場」 憑消費免費換領門票 免費成為Mega Club會員只需於食肆商戶消費滿HK$150或以上，或任何商戶消費滿HK$300或以上，即可換領1張「LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場」門票，另外，會員可於MegaBox App以1,000 Mega Point預留門票玩巨形充氣滑梯。每日名額有限，換完即止。 日期：7月5日至9月1日 活動時間： 1:00pm–7:00pm（星期一至五，公眾假期除外；每節12分鐘） 1:00pm–8:00pm（星期六、日及公眾假期；每節8分鐘） 活動地點：5樓中庭 換領地點：5樓近PHI COFFEE & PANCAKE 換領時間： 12:30pm–6:30pm （星期一至五，公眾假期除外） 12:30am–7:30pm （星期六、日及公眾假期）

LINE FRIENDS巨型充氣遊樂場