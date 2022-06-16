周末好去處｜Mike導新開室內攀石場 本月新增兒童課程 + 新手體驗日

疫情令大家更注重衛生與健康，不少人都勤力運動強身健體。臨近將軍澳海濱長廊的Ocean PopWalk海天晉滙商場，最近招徠格仔導演「Mike導」有份創辦的「Kizuna Climbing Gym」室內抱石場、山系單車主題「Café Peloton」，以及佔地7,000平方呎的「The Champ Fitness」24小時全海景健身旗艦店。抱石場更新增兒童教學班，即使沒有運動底子的新手或小朋友也可以試玩。

「Kizuna Climbing Gym」由熱愛抱石運動的電視綜藝節目導演「Mike導」劉諾衡，聯同幾位志同道合的年輕抱石朋友創辦，而「Kizuna」即「絆」，意指人與人之間的連繫或情誼，他們希望建立一個地方，讓大家一齊攀石「煲線」(鑽研抱石路線)、一齊挑戰自己、互相切磋磨練，於是數人便膽粗粗投資，把興趣變為事業，破格「Mike導」認為：「嘗試非常重要！有時不斷嘗試同一路線仍無法完成，當你灰心時，最終發現原來有能力做得到，那份成功感實在難以形容，得到的正能量是無極限的，套用於現在創業路上也是一樣。」

石牆路線每 3 星期更換 增加新鮮感

新興的抱石運動講求身體協調和平衡，運用到全身肌肉，可以單人參與，也可和友人切磋鑽研拆解路線，是項全身運動。「Kizuna Climbing Gym」佔地3,800平方呎，擁多幅約4米高的石牆，牆下有軟墊，玩家不需使用繩索輔助，不需要保護員，只需一對攀岩鞋及一個攀岩粉袋保持雙手乾爽，就可以開始活動。

場內設有各種不同難度的攀爬路線，以顏色石頭作區別，由起點至最高的完攀點，過程中只能觸及相同顏色的石頭。路線分為零至四共5個級別，「零」為入門級「Easy Peasy」的V0和V1，「四」則為極高難度「Freaking Crazy」的V8+，石牆路線會每3星期更換，增加新鮮感。有別坊間木系色調，Kizuna以日系灰、白和黑為主色調，落地大玻璃設計，訓練抱石玩家無懼途人的注目禮，勇於挑戰自己努力往上爬。