周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE推第二彈商品 11月3日開賣

NewJeans期間限定POP-UP STORE於9月登陸香港，發售多達90種產品，包括超可愛bunini及POWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊。LINE FRIENDS POP-UP STORE現宣佈第二波商品將於11月3日（星期五）抵港正式發售！即睇地點+發售詳情！

第二波商品將推出還原度極高的舞台服裝，每個bunini都擁有屬於自己的設計服飾，加上頭帶和蝴蝶結，活力滿分！第二波商品更推出bunini公仔筆及bunini公仔卡套鎖匙扣，從毛茸茸觸感開展初秋，在日常生活中感受軟萌力量。

第二波商品中，NewJeans標誌性的「TOKKI」亦現身，漫畫般精靈的雙眼配上靈動表情，更有可愛兔耳朵作亮點，推出一系列商品包括頸枕、眼罩、公仔造型迷你袋及一系列刺繡布 STICON。繼上一波商品中推出了服飾系列大受歡迎後，第二波商品加碼推出THE POWERPUFF GIRLS x NJ棒球帽，黑色棒球帽配上色彩鮮明的圖案展現截然不同的可愛度。