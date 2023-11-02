周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE推第二彈商品 11月3日開賣

NewJeans期間限定POP-UP STORE於9月登陸香港，發售多達90種產品，包括超可愛bunini及POWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊。LINE FRIENDS POP-UP STORE現宣佈第二波商品將於11月3日（星期五）抵港正式發售！即睇地點+發售詳情！
第二波商品將推出還原度極高的舞台服裝，每個bunini都擁有屬於自己的設計服飾，加上頭帶和蝴蝶結，活力滿分！第二波商品更推出bunini公仔筆及bunini公仔卡套鎖匙扣，從毛茸茸觸感開展初秋，在日常生活中感受軟萌力量。
第二波商品中，NewJeans標誌性的「TOKKI」亦現身，漫畫般精靈的雙眼配上靈動表情，更有可愛兔耳朵作亮點，推出一系列商品包括頸枕、眼罩、公仔造型迷你袋及一系列刺繡布 STICON。繼上一波商品中推出了服飾系列大受歡迎後，第二波商品加碼推出THE POWERPUFF GIRLS x NJ棒球帽，黑色棒球帽配上色彩鮮明的圖案展現截然不同的可愛度。
必買bunini系列毛公仔
NewJeans期間限定POP-UP STORE於9月28日登陸觀塘apm及銅鑼灣Hysan Place的LINE FRIENDS POP-UP STORE。
當中最吸引一定是bunini系列商品，將象徵NewJeans五位成員的兔子（TOKKI）minini化，更驚喜出現在NewJeans MV《ASAP》中，隨即成為熱門話題。當中包括換衫毛公仔、校園風毛公仔服飾、毛公仔咕𠱸等，可愛度滿分，粉絲們必買！
另外，NewJeans早前於第二張迷你專輯《Get Up》與飛天小女警聯乘，今次POP-UP STORE亦有多款漫畫版及THE POWERPUFF GIRLS聯乘商品，包括鎖匙扣吊飾、文具、PHOTO CARDS、手機裝飾配件、手機殼、T恤等等。
apm特設bunini夢幻打卡位 買滿$300加購限定環保袋
NewJeans IP合作商品數量有限，每人每次限購買同款NewJeans IP合作商品一件。同時，在香港LINE FRIENDS POP-UP STORE購買任何NewJeans IP合作商品滿港幣$300或以上，即可以港幣$79加購，印有漫畫版NewJeans插畫而且紮實又耐用的特大尺寸「NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET 環保袋」乙個，每人每次限加購一個。數量有限，先到先得，換完即止。
Hysan Place及apm均以NewJeans 2nd EP《GET UP》中的漫畫版NewJeans作為主題設計專區展示 NewJeans IP商品，讓大家可以快速集中地找到 NewJeans 商品，更可以同漫畫版的NewJeans海報打卡影相。此外，大家更可以在apm，與首次於香港亮相的5個巨型bunini打卡拍照！
NewJeans Pop-up Store
日期：9月28日至另行通知
地點：
LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place
LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm