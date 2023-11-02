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生活
2023-11-02 11:30:00

周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE推第二彈商品 11月3日開賣

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周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE推第二彈商品 11月3日開賣

周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE推第二彈商品 11月3日開賣

NewJeans期間限定POP-UP STORE9月登陸香港，發售多達90種產品，包括超可愛buniniPOWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊。LINE FRIENDS POP-UP STORE現宣佈第二波商品將於113日（星期五）抵港正式發售！即睇地點+發售詳情！

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第二波商品將推出還原度極高的舞台服裝，每個bunini都擁有屬於自己的設計服飾，加上頭帶和蝴蝶結，活力滿分！第二波商品更推出bunini公仔筆及bunini公仔卡套鎖匙扣，從毛茸茸觸感開展初秋，在日常生活中感受軟萌力量。

第二波商品中，NewJeans標誌性的「TOKKI」亦現身，漫畫般精靈的雙眼配上靈動表情，更有可愛兔耳朵作亮點，推出一系列商品包括頸枕、眼罩、公仔造型迷你袋及一系列刺繡布 STICON。繼上一波商品中推出了服飾系列大受歡迎後，第二波商品加碼推出THE POWERPUFF GIRLS x NJ棒球帽，黑色棒球帽配上色彩鮮明的圖案展現截然不同的可愛度。

bunini換衫公仔服飾_Stage Outfit（每套港幣$99） bunini公仔卡套鎖匙扣（每個港幣$99） TOKKI x COLLER 刺繡布 STICON （每個港幣$49） bunini公仔筆（每支港幣$99） TOKKI頸枕 （每個港幣$189）； TOKKI公仔造型迷你袋（每個港幣$129）； TOKKI眼罩 （每個港幣$99） COLLER多用途袋（每個港幣$139） iPhone 13/13PRO/14/14PRO COLLER手機殼（每個港幣$139） THE POWERPUFF GIRLS x NJ卡套鎖匙扣（每個港幣$39） THE POWERPUFF GIRLS x NJ卡套鎖匙扣（每個港幣$39） THE POWERPUFF GIRLS x NJ卡套鎖匙扣（每個港幣$39） THE POWERPUFF GIRLS x NJ棒球帽（每頂港幣$299） THE POWERPUFF GIRLS x NJ棒球帽（每頂港幣$299）

必買bunini系列毛公仔

NewJeans期間限定POP-UP STORE928日登陸觀塘apm及銅鑼灣Hysan PlaceLINE FRIENDS POP-UP STORE

當中最吸引一定是bunini系列商品，將象徵NewJeans五位成員的兔子（TOKKIminini化，更驚喜出現在NewJeans MVASAP》中，隨即成為熱門話題。當中包括換衫毛公仔、校園風毛公仔服飾、毛公仔咕𠱸等，可愛度滿分，粉絲們必買！

bunini 毛公仔鎖匙扣（每個港幣$109） bunini 換衫公仔服飾（每套港幣$99） bunini 換衫毛公仔（每個港幣$179） bunini 大頭咕𠱸（每個港幣$199）

另外，NewJeans早前於第二張迷你專輯《Get Up》與飛天小女警聯乘，今次POP-UP STORE亦有多款漫畫版及THE POWERPUFF GIRLS聯乘商品，包括鎖匙扣吊飾、文具、PHOTO CARDS、手機裝飾配件、手機殼、T恤等等。

NJ x COLLER GET UP 系列 THE POWERPUFF GIRLS X NJ 系列 刺繡 COLLER STICON（每個港幣$59）、NJ x COLLER GET UP 成員名稱刺繡版 COLLER STICON（每個港幣$49）、NJ x COLLER GET UP 專輯元素刺繡版 COLLER STICON（每套港幣$99） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 貼紙套裝（每套港幣$69）、裝飾貼紙（每張港幣$39）） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 貼紙套裝（每套港幣$69）、裝飾貼紙（每張港幣$39）） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 明信片套裝（每套港幣$69） NJ GET UP 書寫墊（每張港幣$49）

apm特設bunini夢幻打卡位 買滿$300加購限定環保袋

NewJeans IP合作商品數量有限，每人每次限購買同款NewJeans IP合作商品一件。同時，在香港LINE FRIENDS POP-UP STORE購買任何NewJeans IP合作商品滿港幣$300或以上，即可以港幣$79加購，印有漫畫版NewJeans插畫而且紮實又耐用的特大尺寸「NewJeans 2nd EP GET UPrPET 環保袋」乙個，每人每次限加購一個。數量有限，先到先得，換完即止。

Hysan Placeapm均以NewJeans 2nd EPGET UP》中的漫畫版NewJeans作為主題設計專區展示 NewJeans IP商品，讓大家可以快速集中地找到 NewJeans 商品，更可以同漫畫版的NewJeans海報打卡影相。此外，大家更可以在apm，與首次於香港亮相的5個巨型bunini打卡拍照！

NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET 環保袋 LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm店 LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm店

NewJeans Pop-up Store

日期：928日至另行通知

地點：

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

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