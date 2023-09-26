周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港！ 逾90款必買產品+巨型bunini打卡位

Bunnies們請注意！NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港，發售多達90種產品，包括超可愛bunini及POWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊，即睇地點+發售詳情！

當中最吸引一定是bunini系列商品，將象徵NewJeans五位成員的兔子（TOKKI）minini化，更驚喜出現在NewJeans MV《ASAP》中，隨即成為熱門話題。當中包括換衫毛公仔、校園風毛公仔服飾、毛公仔咕𠱸等，可愛度滿分，粉絲們必買！

另外，NewJeans早前於第二張迷你專輯《Get Up》與飛天小女警聯乘，今次POP-UP STORE亦有多款漫畫版及THE POWERPUFF GIRLS聯乘商品，包括鎖匙扣吊飾、文具、PHOTO CARDS、手機裝飾配件、手機殼、T恤等等。

apm 特設 bunini 夢幻打卡位 買滿 $300 加購限定環保袋

NewJeans IP合作商品數量有限，每人每次限購買同款NewJeans IP合作商品一件。同時，在香港LINE FRIENDS POP-UP STORE購買任何NewJeans IP合作商品滿港幣$300或以上，即可以港幣$79加購，印有漫畫版NewJeans插畫而且紮實又耐用的特大尺寸「NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET 環保袋」乙個，每人每次限加購一個。數量有限，先到先得，換完即止。

Hysan Place及apm均以NewJeans 2nd EP《GET UP》中的漫畫版NewJeans作為主題設計專區展示 NewJeans IP商品，讓大家可以快速集中地找到 NewJeans 商品，更可以同漫畫版的NewJeans海報打卡影相。此外，大家更可以在apm，與首次於香港亮相的5個巨型bunini打卡拍照！