熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 十一國慶 月餅 網上熱話 香港夜繽紛 張家朗 iPhone 15 JPEX 林作 大閘蟹2023 綠色債券 福島核污水 好去處 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 逆按揭
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-09-26 18:09:55

周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港！ 逾90款必買產品+巨型bunini打卡位

分享：
周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港！ 逾90款必買產品+巨型bunini打卡位

周末好去處｜NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港！ 逾90款必買產品+巨型bunini打卡位

Bunnies們請注意！NewJeans期間限定POP-UP STORE登陸香港，發售多達90種產品，包括超可愛buniniPOWERPUFF GIRLS X NJ系列周邊，即睇地點+發售詳情！

Ad Block

必買bunini系列毛公仔

NewJeans期間限定POP-UP STORE928日登陸觀塘apm及銅鑼灣Hysan PlaceLINE FRIENDS POP-UP STORE

當中最吸引一定是bunini系列商品，將象徵NewJeans五位成員的兔子（TOKKIminini化，更驚喜出現在NewJeans MVASAP》中，隨即成為熱門話題。當中包括換衫毛公仔、校園風毛公仔服飾、毛公仔咕𠱸等，可愛度滿分，粉絲們必買！

bunini 毛公仔鎖匙扣（每個港幣$109） bunini 換衫公仔服飾（每套港幣$99） bunini 換衫毛公仔（每個港幣$179） bunini 大頭咕𠱸（每個港幣$199）

另外，NewJeans早前於第二張迷你專輯《Get Up》與飛天小女警聯乘，今次POP-UP STORE亦有多款漫畫版及THE POWERPUFF GIRLS聯乘商品，包括鎖匙扣吊飾、文具、PHOTO CARDS、手機裝飾配件、手機殼、T恤等等。

NJ x COLLER GET UP 系列 THE POWERPUFF GIRLS X NJ 系列 刺繡 COLLER STICON（每個港幣$59）、NJ x COLLER GET UP 成員名稱刺繡版 COLLER STICON（每個港幣$49）、NJ x COLLER GET UP 專輯元素刺繡版 COLLER STICON（每套港幣$99） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） 各款 NJ GET UP 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 貼紙套裝（每套港幣$69）、裝飾貼紙（每張港幣$39）） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 貼紙套裝（每套港幣$69）、裝飾貼紙（每張港幣$39）） THE POWERPUFF GIRLS X NJ 短袖 Tee 恤（每件港幣$299） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 小卡套裝 Ver 1, 2 （每套港幣$59） NJ GET UP 明信片套裝（每套港幣$69） NJ GET UP 書寫墊（每張港幣$49）

apm特設bunini夢幻打卡位 買滿$300加購限定環保袋

NewJeans IP合作商品數量有限，每人每次限購買同款NewJeans IP合作商品一件。同時，在香港LINE FRIENDS POP-UP STORE購買任何NewJeans IP合作商品滿港幣$300或以上，即可以港幣$79加購，印有漫畫版NewJeans插畫而且紮實又耐用的特大尺寸「NewJeans 2nd EP GET UPrPET 環保袋」乙個，每人每次限加購一個。數量有限，先到先得，換完即止。

Hysan Placeapm均以NewJeans 2nd EPGET UP》中的漫畫版NewJeans作為主題設計專區展示 NewJeans IP商品，讓大家可以快速集中地找到 NewJeans 商品，更可以同漫畫版的NewJeans海報打卡影相。此外，大家更可以在apm，與首次於香港亮相的5個巨型bunini打卡拍照！

NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET 環保袋

NewJeans 2nd EP 《GET UP》rPET 環保袋

NewJeans Pop-up Store

日期：928日至另行通合

地點：

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ Hysan Place

LINE FRIENDS POP-UP STORE @ apm

Klook.com
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受