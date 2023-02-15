周末好去處｜OOHA登陸太古城 推期間限定「OOHAppy LAND」 3大打卡位/$1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

神徒們請注意！適逢OOHA推出一周年，代言人教主Anson Lo盧瀚霆於太古城出席慶祝活動。太古城中心亦同步推出期間限定「OOHAppy LAND」，設多個互動打卡位，更可以$1試飲OOHA，及換領Anson Lo明信片。

為了回饋粉絲們一整年來的支持，OOHA由即日起至2023年2月28日，於太古城中庭2樓設置期間限定「OOHAppy LAND」，以遊樂場為主題，有多個特色打卡位，其中包括3個兩米高的互動大型投影牆，分別播放三段不同短片，可以同Anson Lo「背靠背」、「Cheers」或「砌心心」。場內亦設有一系列Anson Lo宣傳硬照，大家可以與三條高三米柱身、兩個一比一人形企牌，以及一個逾兩米高的特色牆；更有亦有設置過三關、搖搖板、配對等遊戲小站，絕對是粉絲必到打卡位！

3 大互動打卡裝置 同 Anson Lo 一齊打卡比心心

3 大互動打卡裝置 同 Anson Lo 一齊打卡比心心

4 大獨家 禮遇 $1 試飲 OOHA/ 免費換 Anson Lo 明信片

除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者：

1. 送「 OOHAppy Land 」 Postcard （名額： 5,000 ）

登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+後，即可輕鬆獲得一張「OOHAppy Land」明信片，更可即場打卡！（每個帳戶限換一次）

2. $1購買 OOHA 迷你罐（名額： 10,000 ）

現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml迷你罐OOHA®，即場體驗「0感彈起」！（每人限買一次）

3. OOHA x Anson Lo 限量版便利貼扭蛋（名額： 500 ）

於太古城APITA超級市場購買兩排6罐迷你罐裝OOHA®產品（任何口味），可憑當日有效收據並於活動時間內，在「OOHAppy Land」以扭蛋機扭蛋一次，抽出OOHA™ x Anson Lo限量版便利貼一個。便利貼一共六款，隨機抽出。（每人限抽一次）

4. 有機會獲得 Anson Lo 簽名版 OOHA 禮盒或 OOHA 禮品包

於「OOHAppy Land」活動舉辦期間，只要於 Instagram 發佈現場打卡照片（Story或Post形式均可參與，需設定賬戶為公開），並 tag @ooha.hk及兩位朋友，內容「最驚喜」的粉絲，將有機會獲得Anson Lo簽名版OOHA™禮盒一個（每周選出一位，總名額共兩位），或OOHA™禮品包（包括OOHA™襪一雙及OOHA™手提袋一個，每周選出五位，總名額共十位）。詳情請密切留意OOHA®社交媒體！