周末好去處｜OOHA登陸太古城 推期間限定「OOHAppy LAND」 3大打卡位/$1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

神徒們請注意！適逢OOHA推出一周年，代言人教主Anson Lo盧瀚霆於太古城出席慶祝活動。太古城中心亦同步推出期間限定「OOHAppy LAND」，設多個互動打卡位，更可以$1試飲OOHA，及換領Anson Lo明信片。
3大互動打卡裝置 同Anson Lo一齊打卡比心心
為了回饋粉絲們一整年來的支持，OOHA由即日起至2023年2月28日，於太古城中庭2樓設置期間限定「OOHAppy LAND」，以遊樂場為主題，有多個特色打卡位，其中包括3個兩米高的互動大型投影牆，分別播放三段不同短片，可以同Anson Lo「背靠背」、「Cheers」或「砌心心」。場內亦設有一系列Anson Lo宣傳硬照，大家可以與三條高三米柱身、兩個一比一人形企牌，以及一個逾兩米高的特色牆；更有亦有設置過三關、搖搖板、配對等遊戲小站，絕對是粉絲必到打卡位！
4大獨家禮遇 $1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片
除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者：
1. 送「OOHAppy Land」Postcard （名額：5,000）
登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+後，即可輕鬆獲得一張「OOHAppy Land」明信片，更可即場打卡！（每個帳戶限換一次）
2. $1購買OOHA迷你罐（名額：10,000）
現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml迷你罐OOHA®，即場體驗「0感彈起」！（每人限買一次）
3. OOHA x Anson Lo限量版便利貼扭蛋（名額：500）
於太古城APITA超級市場購買兩排6罐迷你罐裝OOHA®產品（任何口味），可憑當日有效收據並於活動時間內，在「OOHAppy Land」以扭蛋機扭蛋一次，抽出OOHA™ x Anson Lo限量版便利貼一個。便利貼一共六款，隨機抽出。（每人限抽一次）
4. 有機會獲得Anson Lo簽名版OOHA禮盒或OOHA禮品包
於「OOHAppy Land」活動舉辦期間，只要於 Instagram 發佈現場打卡照片（Story或Post形式均可參與，需設定賬戶為公開），並 tag @ooha.hk及兩位朋友，內容「最驚喜」的粉絲，將有機會獲得Anson Lo簽名版OOHA™禮盒一個（每周選出一位，總名額共兩位），或OOHA™禮品包（包括OOHA™襪一雙及OOHA™手提袋一個，每周選出五位，總名額共十位）。詳情請密切留意OOHA®社交媒體！
全城銷售點送出OOHA®驚喜禮品
OOHA®的一周年慶祝企劃並不只「OOHAppy Land」，歡樂氣氛將感染全城，天天都有驚喜！由即日起至2023年3月9日，於全港不同的銷售點購買OOHA®汽水滿指定條件後，馬上送你OOHA® 禮品，精美又實用。禮品換領詳情如下：
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銷售點
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換領時段
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換領方法
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禮品
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7-Eleven
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2023年2月15日至2月28日
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購買3支500毫升OOHA®（任何口味）
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OOHA™ x Anson Lo黃色便利貼一個（隨機）
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OK及Vango便利店
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2023年2月16日至3月1日
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OOHA™ x Anson Lo粉紅色便利貼一個（隨機）
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百佳超級市場
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2023年2月24日至3月9日
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購買總值$49的OOHA®產品（任何口味）
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OOHA™毛巾一條（黃色）
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惠康超級市場、大生生活超市、味之戀人、Daily Manson
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OOHA™毛巾一條（粉紅色）
除此之外，於2023年2月至3月期間，OOHA®亦會在全港各地進行驚喜試飲，於街頭或商業區派發OOHA®產品，為大家打氣！緊隨還有各項全新大型宣傳活動，繼續由Anson Lo帶領大家，保持好奇心去發現與尋覓，隨時會遇上專屬於你的驚喜與趣味！更多詳情請密切留意OOHA®社交平台。