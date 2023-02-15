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2023-02-15 17:25:56

周末好去處｜OOHA登陸太古城 推期間限定「OOHAppy LAND」 3大打卡位/$1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

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周末好去處｜OOHA登陸太古城 推期間限定「OOHAPPY LAND」 3大打卡位/$1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

周末好去處｜OOHA登陸太古城 推期間限定「OOHAPPY LAND」 3大打卡位/$1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

神徒們請注意！適逢OOHA推出一周年，代言人教主Anson Lo盧瀚霆於太古城出席慶祝活動。太古城中心亦同步推出期間限定「OOHAppy LAND」，設多個互動打卡位，更可以$1試飲OOHA，及換領Anson Lo明信片。

3大互動打卡裝置 Anson Lo一齊打卡比心心

為了回饋粉絲們一整年來的支持，OOHA由即日起至2023228日，於太古城中庭2樓設置期間限定「OOHAppy LAND」，以遊樂場為主題，有多個特色打卡位，其中包括3個兩米高的互動大型投影牆，分別播放三段不同短片，可以同Anson Lo「背靠背」、「Cheers」或「砌心心」。場內亦設有一系列Anson Lo宣傳硬照，大家可以與三條高三米柱身、兩個一比一人形企牌，以及一個逾兩米高的特色牆；更有亦有設置過三關、搖搖板、配對等遊戲小站，絕對是粉絲必到打卡位！

OOHA由即日起至2023年2月28日，特別於太古城中心中庭打造「OOHAppy Land」。(林俊源攝) OOHA由即日起至2023年2月28日，特別於太古城中心中庭打造「OOHAppy Land」。 大家可以瘋狂與教主Anson Lo影相。 Anson Lo互動大型投影牆 (林俊源攝) 場內設有三個兩米高的Anson Lo互動大型投影牆。 更有兩米高特色牆，粉絲必打卡！ 大家可以瘋狂與教主Anson Lo影相。 扭蛋扭出OOHA® x Anson Lo限量版便利貼（名額：500） 現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml迷你罐OOHA。

4大獨家禮遇 $1試飲OOHA/免費換Anson Lo明信片

除了打卡裝置及擺設，「OOHAppy Land」現場亦籌備了一系列禮遇予各位支持者：

1. 送「OOHAppy LandPostcard （名額：5,000

登記全新「可口可樂」會員獎賞計劃Coke+後，即可輕鬆獲得一張「OOHAppy Land」明信片，更可即場打卡！（每個帳戶限換一次）

2. $1購買OOHA迷你罐（名額：10,000

現場可用八達通以慶生價$1購買一罐200ml迷你罐OOHA®，即場體驗「0感彈起」！（每人限買一次）

3. OOHA x Anson Lo限量版便利貼扭蛋（名額：500

於太古城APITA超級市場購買兩排6罐迷你罐裝OOHA®產品（任何口味），可憑當日有效收據並於活動時間內，在「OOHAppy Land」以扭蛋機扭蛋一次，抽出OOHA x Anson Lo限量版便利貼一個。便利貼一共六款，隨機抽出。（每人限抽一次）

4. 有機會獲得Anson Lo簽名版OOHA禮盒或OOHA禮品包

於「OOHAppy Land」活動舉辦期間，只要於 Instagram 發佈現場打卡照片（StoryPost形式均可參與，需設定賬戶為公開），並 tag @ooha.hk及兩位朋友，內容「最驚喜」的粉絲，將有機會獲得Anson Lo簽名版OOHA™禮盒一個（每周選出一位，總名額共兩位），或OOHA™禮品包（包括OOHA™襪一雙及OOHA™手提袋一個，每周選出五位，總名額共十位）。詳情請密切留意OOHA®社交媒體！

OOHA® x Anson Lo限量版便利貼（名額：500） 「OOHAppy Land」 Postcard （名額：5,000） Anson Lo簽名版OOHA禮盒 OOHA禮品包 OOHA禮品包 OOHA禮品包

全城銷售點送出OOHA®驚喜禮品

OOHA®的一周年慶祝企劃並不只「OOHAppy Land」，歡樂氣氛將感染全城，天天都有驚喜！由即日起至2023年3月9日，於全港不同的銷售點購買OOHA®汽水滿指定條件後，馬上送你OOHA® 禮品，精美又實用。禮品換領詳情如下：

銷售點

換領時段

換領方法

禮品

7-Eleven 

2023年2月15日至2月28日

購買3支500毫升OOHA®（任何口味）

OOHA™ x Anson Lo黃色便利貼一個（隨機）

 

OK及Vango便利店

2023年2月16日至3月1日

OOHA™ x Anson Lo粉紅色便利貼一個（隨機）

 

百佳超級市場

2023年2月24日至3月9日

購買總值$49的OOHA®產品（任何口味）

 

OOHA™毛巾一條（黃色）

惠康超級市場、大生生活超市、味之戀人、Daily Manson

OOHA™毛巾一條（粉紅色）

 除此之外，於2023年2月至3月期間，OOHA®亦會在全港各地進行驚喜試飲，於街頭或商業區派發OOHA®產品，為大家打氣！緊隨還有各項全新大型宣傳活動，繼續由Anson Lo帶領大家，保持好奇心去發現與尋覓，隨時會遇上專屬於你的驚喜與趣味！更多詳情請密切留意OOHA®社交平台。

即睇Anson Lo活動照片！

盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝) 盧瀚霆現身太古城，為其代言飲品OOHA出席一周年活動。 (林俊源攝)
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