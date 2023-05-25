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2023-05-25 13:30:00

周末好去處｜Pinkoi hohobuy微型市集回歸 首度登陸西九戲曲中心/逾70個品牌輪流進駐

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周末好去處｜Pinkoi hohobuy微型市集回歸 首度登陸西九戲曲中心/逾70個品牌輪流進駐

周末好去處｜Pinkoi hohobuy微型市集回歸 首度登陸西九戲曲中心/逾70個品牌輪流進駐

Pinkoi.comhohobuy mini mart微型市集闊別3年再度回歸，將於527日至528日期間，聯同西九文化區戲曲中心合作，首次開放場地舉辦市集活動；一連兩日超過70個港澳特色設計品牌輪流現場進駐，提供現場似顏繪等互動體驗，及販售一系列創意設計物品包括限量福袋、甜點食品、搞怪文青小物、家居飾品、服裝衣飾、設計手袋、插畫精品、美妝保養等；線上 Pinkoi Summer #hohobuy mini mart亦會於527日至529日同日開市。

Pinkoi.com的hohobuy mini mart微型市集闊別3年再度回歸

Pinkoi.com的hohobuy mini mart微型市集闊別3年再度回歸

Pinkoihohobuy mini mart有別於一貫Pinkoi大型市集，並加入台灣「跳蚤市集」的概念，希望以輕鬆的形式進行，讓設計師與顧客們一起分享美好時光。是次hohobuy更邀來擅長以速畫記錄香港日常的本地插畫師CharlotteMoving Drawing」即場畫似顏繪，並與Still Ceramics 白瓷土手作陶瓷，製作聯乘陶藝產品。

而本地插畫師木順風「OH You Made My Day」將現身為毛孩們畫製寵物繪馬。現場更首次邀來本地人氣手工 Bagel 品牌 Brickery Bread」帶來 Pinkoi #hohobuy 限定口味及香港品牌「閣樓釀造」帶來多款自家製汽水；多個站上人氣品牌如「ilovemyselfself」、「一句制作」、「815a.m」等更帶來首次發佈新品、限量優惠出清品和#hohobuy獨家優惠，驚喜滿滿，讓大家在周末好好尋寶。不過要留意，由於場地限制，寵物未能進入活動現場(服務犬除外)

5月27日參與品牌。 5月28日參與品牌。

#hohobuy 兩日必逛品牌精選

Brickery.BreadBagel(52728)

Brickery.Bread Bagel使用本地食材，每天新鮮製作，每一口充滿無油低糖低鹽健康無負擔。#hohobuy限定有更多口味供應，與好友一同分享食物帶來的喜悅樂趣。

Brickery.Bread Bagel - 伯爵茶芒果乾 Brickery.Bread Bagel - 荽迷專用爆荽 Brickery.Bread Bagel - 蘋果批

LAZY DUO TATTOO｜文青紋身貼紙 (527)

LAZY DUO創作超過200款原創設計及像真度高的紋身貼紙；台灣製造並獲得國際認可的化妝品級別皮膚安全和防敏測試認證，可維持3 - 7天，使用效果真實自然，大人和小孩都可安心使用。

LAZY DUO TATTOO｜文青紋身貼紙 LAZY DUO TATTOO｜文青紋身貼紙 LAZY DUO TATTOO｜文青紋身貼紙

永利紙料實驗室｜澳門手工香薰 (527)

始創1942澳門品牌永利紙料老店首次出展香港線下市集，第三代傳人以創新手法，把傳統祭祀用品轉型為更貼近新一代人生活的創意商品，保留傳統工藝並販售具有澳門風味的 Made in Macau手工香薰，讓大眾見證澳門文化的實力。

永利紙料實驗室_聖木 永利紙料實驗室_灑脫 永利紙料實驗室_觀自在

Charlotte @ Moving DrawingMoving Drawing X Still Ceramics 白瓷土手作陶瓷 (528)

擅長以速畫記錄香港日常的本地插畫師 Charlotte (Moving Drawing) 將即席為入場人士畫似顏繪，同時也帶來承載著本地文字工作者、陶藝家、攝影者、商家與Moving Drawing 的聯承陶藝產品，每個作品都是獨一無二的詩集和畫作。

Moving Drawin 白瓷土手作陶瓷 - 馬克杯 Moving Drawin 白瓷土手作陶瓷 -淺盤. Moving Drawing Moving Drawing

Blind by JWWeaveasy 編織袋 (528)

Blind by JW 的兩位設計師有著不同的文化背景，卻對時裝擁抱著共同的理念及熱情，締造出求同存異的中西文化新品味。透過手繪的印花及由不同文化觸發的設計靈感，混合各種物料及素材帶來創建自己的編織袋，客人可以選擇不同色帶，為自己設計一個屬於自己風格的編織袋。

Blind by JW_Weaveasy 迷你斜孭袋 Blind by JW_Weaveasy 迷你蓋包 Blind by JW_Weaveasy 電話袋

其他參與品牌：

815am帽子 fingerworks行李帶 ilovemyselfself nimmwoo 三色豆磁鐵 OH You Made My Day_日本繪馬祈福木掛牌 OH You Made My Day_喵喵不想努力了T恤 一句制作 小木燈

Pinkoi Summer #hohobuy 限定4款特別版扣針

為感謝Pinkoi粉絲長期支持，現場特別準備4款「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針換領；扣針造型圍繞佈滿現場的 #hohobuy 紙箱、P coins 招財貓、Pinkoi 購物紙袋及 Pinkoi文青手帳，讓大家能即時把可愛的扣針扣在包包、衣領上打卡。現場購物凡滿$380 ，憑即日單據即可獲得「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針乙個。(每天限量派發150 個，款式隨機發送，先到先得，送完即止。)

是次 #hohobuy mini mart首次設立Pinkoi中央收銀處，提倡100% Cashless交易模式，中央收銀處將支援多種電子支付平台，包括Pinkoi Pay、信用卡、QR code (AlipayWeChat pay) 支付，同時歡迎使用 Tap & GoAlipay HK 費券支付。

Pinkoi Summer #hohobuy 限定4款特別版扣針

Pinkoi Summer #hohobuy 限定4款特別版扣針

Pinkoi X FWD MAX #hohobuy 即場送無門檻 $25現金券

Pinkoi夥拍全新生活體驗平台 FWD MAX，現場只要簡單登記成為 FWD MAX 會員，即免費送出無門檻限制的Pinkoi $25現金券，可即場使用全單再減$25；現場攤檔將會即場製作造型棉花糖供 FWD MAX 會員換領。名額有限，送完即止。詳情可參閱活動網頁並立即優先登記：https://fwdmax.fwd.com.hk/#/Registration/Promotion/hohobuy25

 

Pinkoi Summer #hohobuy mini mart 活動詳情

日期：527日（六）－ 528日（日）   

時間：中午 12:00 晚上 7:00

(最後進場時間為 晚上 6:30   

地點：香港西九文化區 - 戲曲中心中庭九龍尖沙咀柯士甸道西88(柯士甸站 E 出口、佐敦站 C2 出口）   

入場：不限（視乎入場人數或需因應場地限制實施人流管制）   

門票：免費進場   

網址：https://hk.pinkoi.com/topic/PinkoiSummerHohobuy

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