周末好去處｜Pinkoi hohobuy微型市集回歸 首度登陸西九戲曲中心/逾70個品牌輪流進駐

Pinkoi.com的hohobuy mini mart微型市集闊別3年再度回歸，將於5月27日至5月28日期間，聯同西九文化區戲曲中心合作，首次開放場地舉辦市集活動；一連兩日超過70個港澳特色設計品牌輪流現場進駐，提供現場似顏繪等互動體驗，及販售一系列創意設計物品包括限量福袋、甜點食品、搞怪文青小物、家居飾品、服裝衣飾、設計手袋、插畫精品、美妝保養等；線上 Pinkoi Summer #hohobuy mini mart亦會於5月27日至5月29日同日開市。

Pinkoi.com的hohobuy mini mart微型市集闊別3年再度回歸

Pinkoi的hohobuy mini mart有別於一貫Pinkoi大型市集，並加入台灣「跳蚤市集」的概念，希望以輕鬆的形式進行，讓設計師與顧客們一起分享美好時光。是次hohobuy更邀來擅長以速畫記錄香港日常的本地插畫師Charlotte「Moving Drawing」即場畫似顏繪，並與Still Ceramics 白瓷土手作陶瓷，製作聯乘陶藝產品。 而本地插畫師木順風「OH You Made My Day」將現身為毛孩們畫製寵物繪馬。現場更首次邀來本地人氣手工 Bagel 品牌 「Brickery Bread」帶來 Pinkoi #hohobuy 限定口味及香港品牌「閣樓釀造」帶來多款自家製汽水；多個站上人氣品牌如「ilovemyselfself」、「一句制作」、「815a.m」等更帶來首次發佈新品、限量優惠出清品和#hohobuy獨家優惠，驚喜滿滿，讓大家在周末好好尋寶。不過要留意，由於場地限制，寵物未能進入活動現場(服務犬除外)。

#hohobuy 兩日必逛品牌精選 Brickery.Bread ｜ Bagel(5 月 27 及 28 日 ) Brickery.Bread 的Bagel使用本地食材，每天新鮮製作，每一口充滿無油低糖低鹽健康無負擔。#hohobuy限定有更多口味供應，與好友一同分享食物帶來的喜悅樂趣。

LAZY DUO TATTOO ｜文青紋身貼紙 (5 月 27 日 ) LAZY DUO創作超過200款原創設計及像真度高的紋身貼紙；台灣製造並獲得國際認可的化妝品級別皮膚安全和防敏測試認證，可維持3 - 7天，使用效果真實自然，大人和小孩都可安心使用。

永利紙料實驗室｜澳門手工香薰 (5 月 27 日 ) 始創1942澳門品牌永利紙料老店首次出展香港線下市集，第三代傳人以創新手法，把傳統祭祀用品轉型為更貼近新一代人生活的創意商品，保留傳統工藝並販售具有澳門風味的 Made in Macau手工香薰，讓大眾見證澳門文化的實力。

Charlotte @ Moving Drawing ｜ Moving Drawing X Still Ceramics 白瓷土手作陶瓷 (5 月 28 日 ) 擅長以速畫記錄香港日常的本地插畫師 Charlotte (Moving Drawing) 將即席為入場人士畫似顏繪，同時也帶來承載著本地文字工作者、陶藝家、攝影者、商家與Moving Drawing 的聯承陶藝產品，每個作品都是獨一無二的詩集和畫作。

Blind by JW ｜ Weaveasy 編織袋 (5 月 28 日 ) Blind by JW 的兩位設計師有著不同的文化背景，卻對時裝擁抱著共同的理念及熱情，締造出求同存異的中西文化新品味。透過手繪的印花及由不同文化觸發的設計靈感，混合各種物料及素材帶來創建自己的編織袋，客人可以選擇不同色帶，為自己設計一個屬於自己風格的編織袋。

其他參與品牌：

Pinkoi Summer #hohobuy 限定 4 款特別版扣針 為感謝Pinkoi粉絲長期支持，現場特別準備4款「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針換領；扣針造型圍繞佈滿現場的 #hohobuy 紙箱、P coins 招財貓、Pinkoi 購物紙袋及 Pinkoi文青手帳，讓大家能即時把可愛的扣針扣在包包、衣領上打卡。現場購物凡滿$380 ，憑即日單據即可獲得「Pinkoi Summer #hohobuy」限定扣針乙個。(每天限量派發150 個，款式隨機發送，先到先得，送完即止。) 是次 #hohobuy mini mart首次設立Pinkoi中央收銀處，提倡100% Cashless交易模式，中央收銀處將支援多種電子支付平台，包括Pinkoi Pay、信用卡、QR code (Alipay、WeChat pay) 支付，同時歡迎使用 Tap & Go、Alipay HK 費券支付。

Pinkoi Summer #hohobuy 限定4款特別版扣針