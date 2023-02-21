周末好去處｜RIMOWA期間限定展覽 展示古董行李箱/即場影護照相

RIMOWA自1898年於德國成立以來，打造不少經典行李箱。品牌最近於中環置地廣塲舉行期間限定展覽，回顧品牌過去及展望將來的創意發展，更請來林家謙、劍擊運動員江旻憓、導演及美術指導文念中合作，為品牌拍攝企劃影片。

「INGENIEURSKUNST SEIT 1898」展覽首站於上海亮相後，第二站隨即進駐香港。展覽除了帶大家重遊品牌創立以來的歷史，更特別打造出一道行李輸送帶，展示品牌自1947年以來的典藏作品，包括標誌的鋁製金屬行李箱。