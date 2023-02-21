周末好去處｜RIMOWA期間限定展覽 展示古董行李箱/即場影護照相

RIMOWA自1898年於德國成立以來，打造不少經典行李箱。品牌最近於中環置地廣塲舉行期間限定展覽，回顧品牌過去及展望將來的創意發展，更請來林家謙、劍擊運動員江旻憓、導演及美術指導文念中合作，為品牌拍攝企劃影片。
「INGENIEURSKUNST SEIT 1898」展覽首站於上海亮相後，第二站隨即進駐香港。展覽除了帶大家重遊品牌創立以來的歷史，更特別打造出一道行李輸送帶，展示品牌自1947年以來的典藏作品，包括標誌的鋁製金屬行李箱。
為向RIMOWA的專業工程師及工匠團隊致敬，展覽以影片形式介紹品牌經典鋁鎂合金行李箱的製作過程，包括如何由原料鋁卷製成溝槽式設計，到組裝各個部件成為行李箱。此外，展覽亦設有互動體驗區——行李箱升降及滾輪品質測試，讓參觀者可親身感受品牌一絲不苟的製作過程。是次展覽更特設「RIMOWA護照相片拍攝工作室」，參觀者可拍攝一輯全新的護照照片，喻意與RIMOWA一同開展下個旅程。
限定展覽同時展示RIMOWA與著名唱作歌手林家謙、江旻憓及文念中合作的品牌企劃影片，體現「傳奇永不止步」(No one builds a legacy by standing still)的品牌理念，有興趣的朋友記得登記參與。