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生活
2022-07-14 17:52:05

周末好去處｜Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

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Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

智能家電為生活帶來不少便利，Samsung由即日起聯乘海港城，開設首個集影視、生活品味、藝術及電玩的展覽，透過活動示範將智能家電融入生活。現場不單有大型Art Tech及露營車讓大家打卡，參加電玩挑戰賽贏取禮品，完成指定活動，更可換領Mask On口罩禮盒。

開幕當天邀得馮允謙、宋熙年及李靄璣出席開幕儀式。

即場參與電玩挑戰賽禮品

體驗展特設「Neo QLED 極致電玩體驗區」，遊戲迷可以即場試玩Xbox Game Pass中的熱門電玩遊戲《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》、《Apex Legends》、《NBA 2K 22》，並體驗最新量子Mini LEDNeo QLED 電視及Odyssey曲面電競顯示器，將遊戲畫面的細節顯露無遺。品牌於71612時至2時，更邀得星級機迷兼人氣歌手陳蕾和洪嘉豪，親臨體驗挑戰《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》等熱門遊戲，大顯身手。

Neo QLED 極致電玩體驗區 Neo QLED 極致電玩體驗區

大型天幕露營場景 打卡同時試玩投影機

體驗展的另一著目位，一定是戶外露營場景，天幕帳篷及色彩搶眼露營車，讓大家試玩早前一度斷市的The Freestyle娛樂裝置，感受投影30100吋的畫面，更可坐上露營車打卡，一邊欣賞 The Freestyle氣氛燈模式製造的星空畫面，一邊享受360˚音效。值得一提的是，The Freestyle除了本身的白色之外，更新增「教主」粉紅色、薄荷綠及卡其色，各位「神徒」記得留意了。

The Freestyle氣氛燈模式可製造星空畫面。 The Freestyle新增「教主」粉紅色、薄荷綠及卡其色。 大型天幕露營場景

Samsung年初請來著名首爾流行藝術家IM Jibin設計Everywhere小熊，今次更將2.5米高的氣球Art Tech藝術裝置帶來香港。旁邊有多部Samsung電視拼成特高藝術展示柱，展出本地視覺藝術家Desmond Leung的奪目自然生態創作，也是另一打卡位。

現場更展示多款新登場的影音家電，包括可以自行挑選機身顏色及容量的BESPOKE設計品味雪櫃，以充滿藝術及設計元素見稱的The Frame電視、高畫質的Neo QLED電視及讓時裝愛好者愛不釋手的 AI AirDresser智能魔衣櫥等。

BESPOKE設計品味雪櫃可自行挑選機身顏色及容量，靈活之餘又可以配合不同廚房。 The Frame電視可以自行揀選不同畫框，內置不同藝術館的畫作，為家中增添藝術氣息；更可以展示自己買回來的NTF。 現場展示多款最新電視。

送出逾$30萬禮品

由即日至719日，於海港城場內的百老滙、中原、豐澤及連卡佛購買指定Samsung 產品滿指定金額，可攜即日單一發票於會場完成登記，換領以下豐富電器禮品：

指定金額 （單一發票）

禮品

換領方法

$2,000 – $5,999

ITFIT便攜式掛頸風扇

現場換領

$6,000 – $12,999

ITFIT便攜式UV-C空氣淨化器

$13,000 – $34,999

Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳機

(型號：SM-R180NZTAASA)

$35,000 –K$59,999

Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi)

(型號：SM-X200NZAETGY)

$60,000 – $99,999

Samsung 28" UHD IPS 顯示屏

(型號：LU28R550UQCXXK)

於會場登記後，將於21個工作天內獲專人通知及安排禮品

送貨

$100,000 或以上

Samsung The Freestyle

(型號：SP-LSP3BLAXZK)

生活品味工作坊

Samsung在體驗展期間，每天舉辦多場教學工作坊供即場報名參加，示範最新推出Samsung家電產品的創意用法，主題包括「最強 WFH 裝備」、「家居潮流 、「旗艦 Neo QLED 電視創新用法分享」等，指定時段更有熱爆 KOL 參與，帶出生活設計 x 科技 x 創意體驗。

工作坊

內容

報名方法

日期及時間

旗艦 Neo QLED 電視 創新用法分享

示範全新影視技術 Neo QLED 獨特性，打造視聽娛樂、遊戲、工作全新智能體驗。

1) 獨家功能全面睇
2) 智能色彩畫質校對

即場登記

7月14日、15日、18日及19

12:00 - 14:00

17:00 - 20:00

每小時一節
 

7月16日至7月17

15:00 - 16:00

17:00 - 20:00

每小時一節

            

最強 WFH 裝備

1) 介紹最新 WFH 設備
2) 無須接駁電腦，只需一個屏幕盡享串流影音娛樂
 

家居潮流

1) 家電成為家居飾品主義
2) 個人化家電 x 家居風格 Mix & Match

科技界 Youtuber

─ 

升級打機體驗

 

GadgetGang Vincent X Ah Gi (樊沛咖)

即場分享Neo QLED電視 升級打機體驗

 

7月16日 16:00 - 17:00

影音科技界 Youtuber

─ 

電視技術入手指南

 

影音科技達人 Post76 小瑟 :  識得睇揀至岩 . Samsung 4K/8K 智能電視技術入手指南

 

7月17日 11:30- 12:15

 

免費禮品 (Mask On 口罩禮盒) 換領方法：

1.於體驗展任何一個場景自拍打卡hashtag 並上載至個人社交平台，及向現場工作人員出示相片；

2.或於體驗展登記參加工作坊；

3.或完成簡單問卷；

4.或體驗最強電玩Neo QLED 系列；

5.或參加 Neo QLED TV 特色展示牆問答遊戲

參加每項活動可換領一次。每人每日只限換領禮品一次，參加以上5項活動，可同時獲得5份禮品。

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