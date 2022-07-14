周末好去處｜Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

智能家電為生活帶來不少便利，Samsung由即日起聯乘海港城，開設首個集影視、生活品味、藝術及電玩的展覽，透過活動示範將智能家電融入生活。現場不單有大型Art Tech及露營車讓大家打卡，參加電玩挑戰賽贏取禮品，完成指定活動，更可換領Mask On口罩禮盒。

即場參與電玩挑戰賽 贏 禮品 體驗展特設「Neo QLED 極致電玩體驗區」，遊戲迷可以即場試玩Xbox Game Pass中的熱門電玩遊戲《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》、《Apex Legends》、《NBA 2K 22》，並體驗最新量子Mini LED的Neo QLED 電視及Odyssey曲面電競顯示器，將遊戲畫面的細節顯露無遺。品牌於7月16日12時至2時，更邀得星級機迷兼人氣歌手陳蕾和洪嘉豪，親臨體驗挑戰《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》等熱門遊戲，大顯身手。

大型天幕露營場景 打卡同時試玩投影機 體驗展的另一著目位，一定是戶外露營場景，天幕帳篷及色彩搶眼露營車，讓大家試玩早前一度斷市的The Freestyle娛樂裝置，感受投影30至100吋的畫面，更可坐上露營車打卡，一邊欣賞 The Freestyle氣氛燈模式製造的星空畫面，一邊享受360˚音效。值得一提的是，The Freestyle除了本身的白色之外，更新增「教主」粉紅色、薄荷綠及卡其色，各位「神徒」記得留意了。

Samsung年初請來著名首爾流行藝術家IM Jibin設計Everywhere小熊，今次更將2.5米高的氣球Art Tech藝術裝置帶來香港。旁邊有多部Samsung電視拼成特高藝術展示柱，展出本地視覺藝術家Desmond Leung的奪目自然生態創作，也是另一打卡位。

現場更展示多款新登場的影音家電，包括可以自行挑選機身顏色及容量的BESPOKE設計品味雪櫃，以充滿藝術及設計元素見稱的The Frame電視、高畫質的Neo QLED電視及讓時裝愛好者愛不釋手的 AI AirDresser智能魔衣櫥等。

送出逾 $30 萬禮品 由即日至7月19日，於海港城場內的百老滙、中原、豐澤及連卡佛購買指定Samsung 產品滿指定金額，可攜即日單一發票於會場完成登記，換領以下豐富電器禮品： 指定金額 （單一發票） 禮品 換領方法 $2,000 – $5,999 ITFIT便攜式掛頸風扇 現場換領 $6,000 – $12,999 ITFIT便攜式UV-C空氣淨化器 $13,000 – $34,999 Samsung Galaxy Buds Live 無線降噪耳機 (型號：SM-R180NZTAASA) $35,000 –K$59,999 Samsung Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) (型號：SM-X200NZAETGY) $60,000 – $99,999 Samsung 28" UHD IPS 顯示屏 (型號：LU28R550UQCXXK) 於會場登記後，將於21個工作天內獲專人通知及安排禮品 送貨 $100,000 或以上 Samsung The Freestyle (型號：SP-LSP3BLAXZK)

生活品味工作坊 Samsung在體驗展期間，每天舉辦多場教學工作坊供即場報名參加，示範最新推出Samsung家電產品的創意用法，主題包括「最強 WFH 裝備」、「家居潮流 、「旗艦 Neo QLED 電視創新用法分享」等，指定時段更有熱爆 KOL 參與，帶出生活設計 x 科技 x 創意體驗。 工作坊 內容 報名方法 日期及時間 旗艦 Neo QLED 電視 創新用法分享 示範全新影視技術 Neo QLED 獨特性，打造視聽娛樂、遊戲、工作全新智能體驗。 1) 獨家功能全面睇

2) 智能色彩畫質校對 即場登記 7月14日、15日、18日及19日 12:00 - 14:00 17:00 - 20:00 每小時一節

7月16日至7月17日 15:00 - 16:00 17:00 - 20:00 每小時一節 最強 WFH 裝備 1) 介紹最新 WFH 設備

2) 無須接駁電腦，只需一個屏幕盡享串流影音娛樂

家居潮流 1) 家電成為家居飾品主義

2) 個人化家電 x 家居風格 Mix & Match 科技界 Youtuber ─ 升級打機體驗 GadgetGang Vincent X Ah Gi (樊沛咖) 即場分享Neo QLED電視 升級打機體驗 7月16日 16:00 - 17:00 影音科技界 Youtuber ─ 電視技術入手指南 影音科技達人 Post76 小瑟 : 識得睇揀至岩 . Samsung 4K/8K 智能電視技術入手指南 7月17日 11:30- 12:15