周末好去處｜Samsung x 海港城 智能家居體驗展 露營車打卡位/ 打機贏禮品/ 生活工作坊

智能家電為生活帶來不少便利，Samsung由即日起聯乘海港城，開設首個集影視、生活品味、藝術及電玩的展覽，透過活動示範將智能家電融入生活。現場不單有大型Art Tech及露營車讓大家打卡，參加電玩挑戰賽贏取禮品，完成指定活動，更可換領Mask On口罩禮盒。
即場參與電玩挑戰賽贏禮品
體驗展特設「Neo QLED 極致電玩體驗區」，遊戲迷可以即場試玩Xbox Game Pass中的熱門電玩遊戲《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》、《Apex Legends》、《NBA 2K 22》，並體驗最新量子Mini LED的Neo QLED 電視及Odyssey曲面電競顯示器，將遊戲畫面的細節顯露無遺。品牌於7月16日12時至2時，更邀得星級機迷兼人氣歌手陳蕾和洪嘉豪，親臨體驗挑戰《FIFA 22》、《Forza Horizon 5》等熱門遊戲，大顯身手。
大型天幕露營場景 打卡同時試玩投影機
體驗展的另一著目位，一定是戶外露營場景，天幕帳篷及色彩搶眼露營車，讓大家試玩早前一度斷市的The Freestyle娛樂裝置，感受投影30至100吋的畫面，更可坐上露營車打卡，一邊欣賞 The Freestyle氣氛燈模式製造的星空畫面，一邊享受360˚音效。值得一提的是，The Freestyle除了本身的白色之外，更新增「教主」粉紅色、薄荷綠及卡其色，各位「神徒」記得留意了。
現場更展示多款新登場的影音家電，包括可以自行挑選機身顏色及容量的BESPOKE設計品味雪櫃，以充滿藝術及設計元素見稱的The Frame電視、高畫質的Neo QLED電視及讓時裝愛好者愛不釋手的 AI AirDresser智能魔衣櫥等。
送出逾$30萬禮品
由即日至7月19日，於海港城場內的百老滙、中原、豐澤及連卡佛購買指定Samsung 產品滿指定金額，可攜即日單一發票於會場完成登記，換領以下豐富電器禮品：
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生活品味工作坊
Samsung在體驗展期間，每天舉辦多場教學工作坊供即場報名參加，示範最新推出Samsung家電產品的創意用法，主題包括「最強 WFH 裝備」、「家居潮流 、「旗艦 Neo QLED 電視創新用法分享」等，指定時段更有熱爆 KOL 參與，帶出生活設計 x 科技 x 創意體驗。
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免費禮品 (Mask On 口罩禮盒) 換領方法：
1.於體驗展任何一個場景自拍打卡hashtag 並上載至個人社交平台，及向現場工作人員出示相片；
2.或於體驗展登記參加工作坊；
3.或完成簡單問卷；
4.或體驗最強電玩Neo QLED 系列；
5.或參加 Neo QLED TV 特色展示牆問答遊戲
參加每項活動可換領一次。每人每日只限換領禮品一次，參加以上5項活動，可同時獲得5份禮品。