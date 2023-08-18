周末好去處｜Samsung x NOC Coffee Co.限定FlipSide Cafe 創意飲品/蛋糕/打卡送掛耳咖啡包

Samsung與本地咖啡品牌NOC Coffee Co.合作，由即日起至9月4日，打造期間限定概念咖啡店FlipSide Cafe，現場除了玩味十足的滑板布置，更推出融合品牌元素的特製飲品和精緻甜點，完成指定任務，更有機會獲贈限定FlipSide拼配豆掛耳式咖啡。

Samsung與本地咖啡品牌NOC Coffee Co.合作，由即日起至9月4日，打造期間限定概念咖啡店FlipSide Cafe

Samsung旗艦手機Galaxy Z系列自推出以來掀起一股摺機熱潮，今年Samsung推出第五代Galaxy摺疊屏幕智能手機————Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5，FlipSide Cafe讓大家邊享受「打卡able」的布置，同時試用新產品。

期間限定甜點及飲品推介： 為了今次特別企劃，NOC特別以Galaxy Z系列的摺機配色，創作兩款特別餐點，包括薄荷荔枝乳酸梳打及限定香芋巴斯克芝士蛋糕（套餐價$68），為夏日帶來香甜清新的味道。

FlipSide Cafe期間限定甜點及飲品推介。

Flipper-mint薄荷荔枝乳酸梳打 $45 Flipper-mint 薄荷荔枝乳酸梳打 盛夏少不了當造荔枝！荔枝乳酸加入口感清爽的梳打水與薄荷，調配出一杯清涼兼帶有氣泡感的特飲，既酸甜順滑，又清新香甜，非常適合夏天解暑。

Irresista-fold 香芋巴斯克芝士蛋糕 品牌將人氣芝士蛋糕改良並加入香芋，使表面焦糖化，焦糖色的外皮洋溢誘人焦香，同時帶來綿密幼滑的Creamy口感。限定香芋巴斯克芝士蛋糕既帶有忌廉芝士的順滑細膩，又有香芋的淡淡甜香，佐茶、咖啡或薄荷荔枝乳酸梳打都是不錯配搭。 Irresista-fold香芋巴斯克芝士蛋糕 $48

FlipSide Park 滑板打卡牆 感受 Galaxy Z 自拍體驗 時下流行Y2K復古風，Samsung特別以最新Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5的前衛摺機配色，包括以大自然為靈感的薄荷綠、奶昔白、淡藤紫及冰川藍等，改造成這間期間限定的FlipSide Cafe。現場更有充滿Y2K風格的亮色混搭滑板牆布置，所有顧客可無條件試用Galaxy Z Flip5 的3.4寸大前屏自拍，還可試玩全新Galaxy Z Flip5的超實用功能—Flex Window，讓用戶在彈指之間輕鬆查看實用信息，配合Widgets小工具，用戶可輕鬆查閱天氣資訊、回WhatsApp和播放喜愛音樂等功能。

打卡送非賣品限定 FlipSide 拼配豆掛耳式咖啡 在廣東道FlipSide Cafe推廣期間，顧客只需以現場提供的Galaxy Z Flip5，在FlipSide Park滑板打卡牆拍照或自拍，上傳至Instagram，並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration，即有機會免費獲贈限定FlipSide拼配豆掛耳式咖啡乙份，每日限量100份。

FlipSide拼配豆掛耳式咖啡