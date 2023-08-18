周末好去處｜Samsung x NOC Coffee Co.限定FlipSide Cafe 創意飲品/蛋糕/打卡送掛耳咖啡包

Samsung與本地咖啡品牌NOC Coffee Co.合作，由即日起至9月4日，打造期間限定概念咖啡店FlipSide Cafe，現場除了玩味十足的滑板布置，更推出融合品牌元素的特製飲品和精緻甜點，完成指定任務，更有機會獲贈限定FlipSide拼配豆掛耳式咖啡。
Samsung旗艦手機Galaxy Z系列自推出以來掀起一股摺機熱潮，今年Samsung推出第五代Galaxy摺疊屏幕智能手機————Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5，FlipSide Cafe讓大家邊享受「打卡able」的布置，同時試用新產品。
期間限定甜點及飲品推介：
為了今次特別企劃，NOC特別以Galaxy Z系列的摺機配色，創作兩款特別餐點，包括薄荷荔枝乳酸梳打及限定香芋巴斯克芝士蛋糕（套餐價$68），為夏日帶來香甜清新的味道。
FlipSide Park滑板打卡牆 感受Galaxy Z自拍體驗
時下流行Y2K復古風，Samsung特別以最新Galaxy Z Flip5及Galaxy Z Fold5的前衛摺機配色，包括以大自然為靈感的薄荷綠、奶昔白、淡藤紫及冰川藍等，改造成這間期間限定的FlipSide Cafe。現場更有充滿Y2K風格的亮色混搭滑板牆布置，所有顧客可無條件試用Galaxy Z Flip5 的3.4寸大前屏自拍，還可試玩全新Galaxy Z Flip5的超實用功能—Flex Window，讓用戶在彈指之間輕鬆查看實用信息，配合Widgets小工具，用戶可輕鬆查閱天氣資訊、回WhatsApp和播放喜愛音樂等功能。
打卡送非賣品限定FlipSide拼配豆掛耳式咖啡
在廣東道FlipSide Cafe推廣期間，顧客只需以現場提供的Galaxy Z Flip5，在FlipSide Park滑板打卡牆拍照或自拍，上傳至Instagram，並@samsung_hk #JoinTheFlipSide @noccoffeeco #noccuration，即有機會免費獲贈限定FlipSide拼配豆掛耳式咖啡乙份，每日限量100份。
Samsung | NOC 廣東道期間限定FlipSide Cafe
店鋪地址：尖沙咀廣東道28號新太陽廣場DFS旗下香港T廣場高層地下02號舖
限定期間：由即日起至9月4日
營業時間：上午9時至晚上9時