周末好去處｜Serge Lutens「記憶情感圖書館」進駐ifc 摩洛哥玻璃工作坊/送香水試用裝

Serge Lutens來港數年，不過品牌產品眾多，難以一次過認識，品牌最近在中環ifc開設「記憶情感圖書館」期間限定店，在這個屬於 Serge Lutens 的圖書館裡，一口氣展出經典香水及彩妝系列，包括首度在香港展出的吊鐘瓶系列，更設有摩洛哥玻璃藝術工作坊，讓訪客打造個人專屬的迷人玻璃藝術品。
光影設計概念打造神秘氛圍
Serge Lutens曾任攝影師和造型師，對美學有極高要求，其獨特的光影美學更應用至各個藝術創作中。今次的限定店亦融入光影設計概念，透過深淺交錯的紫色玻璃幕牆與半露天的天花設計，利用光線折射出多變的色彩，在神秘又獨特的氛圍中，探索段段情感記憶的故事。
展出4款極罕限量珍藏品
設於限定店中央的「巴黎皇家宮殿展區」，設計參考 Serge Lutens於1992年在巴黎皇家宮殿(Palais Royal)創建的首間旗艦店Salons du Palais Royal——亦是品牌經典Flacons de table吊鐘瓶系列的誕生地。展區獨家展出來自巴黎旗艦店 Salons du Palais Royal、4 款極罕的限量珍藏香水展品，所有展品均以人手雕刻，體現品牌的獨特美學與極致工匠精神。
現場亦設有帶來不同體驗的香水及彩妝展區，包括以拍攝後台為設計槪念的「Nécessaire de beauté 彩妝系列專區」以及經典奢華的「Flacons de table 吊鐘瓶系列專區」等。另外，更可自由探索 Collection noire 黑色禮服系列、Gratte-ciel 摩天樓系列、Matin Lutens 縈曦系列及 Serge Lutens AT HOME 夢寐心居系列。
Flacons de table 吊鐘瓶系列首度來港
以品牌首間旗艦店的所在地——巴黎皇家宮殿的拱廊設計為靈感，古老奢華的吊鐘瓶，以圓滑的瓶身配上復古藥瓶塞，塑造了 Serge Lutens 的品牌經典。整個完整的系列，更只限於尊貴的巴黎旗艦店 Salons du Palais Royal 內方可找到，讓全球的香水愛好者慕名到訪。
送香水試用裝及明信片郵寄服務
除了探索不同香水及彩妝系列外，已登記訪客於期間限定店亦能換領最能代表著他們的香水試用裝，以及享用「譜寫您的故事」明信片郵寄服務。在特別設計的明信片上，為摯愛親友寫上祝福並讓品牌安排郵寄服務，他們及後可憑明信片親到 Serge Lutens 專門店，換領由訪客送上的佳節獨家禮遇。
同場加映：限定摩洛哥玻璃藝術工作坊
摩洛哥曾為Serge Lutens 帶來豐富創作靈感，其彩繪玻璃是馬拉喀什麥地其中一款最受歡迎的手工藝品。限定店設有工作坊，利用彩繪玻璃和光影折射，創造個人專屬的迷人玻璃藝術品，同時了解 Serge Lutens 香水的靈感來源。
摩洛哥玻璃藝術工作坊
日期：10月21至22日、28至29日
時間：上午11時30分至下午6時30分（每節大約60分鐘）
預約費用：$500（可於完成工作坊後，全數兌換 Serge Lutens 正價產品）
預約方法：透過Whatsapp 連結或親臨專門店向專業顧問預約
Serge Lutens期間限定店「記憶情感圖書館」
地址：中環國際金融中心商場一樓中庭
日期：2023年10月18至31日
時間：上午11時至下午8時
電話：6136 3779