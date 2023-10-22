周末好去處｜Serge Lutens「記憶情感圖書館」進駐ifc 摩洛哥玻璃工作坊/送香水試用裝

Serge Lutens來港數年，不過品牌產品眾多，難以一次過認識，品牌最近在中環ifc開設「記憶情感圖書館」期間限定店，在這個屬於 Serge Lutens 的圖書館裡，一口氣展出經典香水及彩妝系列，包括首度在香港展出的吊鐘瓶系列，更設有摩洛哥玻璃藝術工作坊，讓訪客打造個人專屬的迷人玻璃藝術品。

光影設計概念打造神秘氛圍

Serge Lutens曾任攝影師和造型師，對美學有極高要求，其獨特的光影美學更應用至各個藝術創作中。今次的限定店亦融入光影設計概念，透過深淺交錯的紫色玻璃幕牆與半露天的天花設計，利用光線折射出多變的色彩，在神秘又獨特的氛圍中，探索段段情感記憶的故事。

展出 4 款極罕限量珍藏品

設於限定店中央的「巴黎皇家宮殿展區」，設計參考 Serge Lutens於1992年在巴黎皇家宮殿(Palais Royal)創建的首間旗艦店Salons du Palais Royal——亦是品牌經典Flacons de table吊鐘瓶系列的誕生地。展區獨家展出來自巴黎旗艦店 Salons du Palais Royal、4 款極罕的限量珍藏香水展品，所有展品均以人手雕刻，體現品牌的獨特美學與極致工匠精神。