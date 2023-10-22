熱門搜尋:
施政報告2023 周天瑜 國泰航空 重陽節 SOGO Thankful Week 2023 莎莉蛋糕 以巴衝突 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 玫瑰崗中學 大閘蟹2023 精進建築 綠色債券 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-22 16:00:00

周末好去處｜Serge Lutens「記憶情感圖書館」進駐ifc 摩洛哥玻璃工作坊/送香水試用裝

分享：
周末好去處｜Serge Lutens「記憶情感圖書館」進駐ifc 摩洛哥玻璃工作坊/送香水試用裝

周末好去處｜Serge Lutens「記憶情感圖書館」進駐ifc 摩洛哥玻璃工作坊/送香水試用裝

Serge Lutens來港數年，不過品牌產品眾多，難以一次過認識，品牌最近在中環ifc開設「記憶情感圖書館」期間限定店，在這個屬於 Serge Lutens 的圖書館裡，一口氣展出經典香水及彩妝系列，包括首度在香港展出的吊鐘瓶系列，更設有摩洛哥玻璃藝術工作坊，讓訪客打造個人專屬的迷人玻璃藝術品。

Serge Lutens知名的Collection noire黑色禮服系列

Serge Lutens知名的Collection noire黑色禮服系列

光影設計概念打造神秘氛圍

Serge Lutens曾任攝影師和造型師，對美學有極高要求，其獨特的光影美學更應用至各個藝術創作中。今次的限定店亦融入光影設計概念，透過深淺交錯的紫色玻璃幕牆與半露天的天花設計，利用光線折射出多變的色彩，在神秘又獨特的氛圍中，探索段段情感記憶的故事。

 

展出4款極罕限量珍藏品 

設於限定店中央的「巴黎皇家宮殿展區」，設計參考 Serge Lutens1992年在巴黎皇家宮殿(Palais Royal)創建的首間旗艦店Salons du Palais Royal——亦是品牌經典Flacons de table吊鐘瓶系列的誕生地。展區獨家展出來自巴黎旗艦店 Salons du Palais Royal4 款極罕的限量珍藏香水展品，所有展品均以人手雕刻，體現品牌的獨特美學與極致工匠精神。

限量珍藏香水展品 巴黎皇家宮殿展區

現場亦設有帶來不同體驗的香水及彩妝展區，包括以拍攝後台為設計槪念的「Nécessaire de beauté 彩妝系列專區」以及經典奢華的「Flacons de table 吊鐘瓶系列專區」等。另外，更可自由探索 Collection noire 黑色禮服系列、Gratte-ciel 摩天樓系列、Matin Lutens 縈曦系列及 Serge Lutens AT HOME 夢寐心居系列。

Serge Lutens AT HOME夢寐心居系列 魅影輕紗柔滑唇膏 Gratte-ciel摩天樓系列 柔滑活魅粉底霜

Flacons de table 吊鐘瓶系列首度來港

以品牌首間旗艦店的所在地——巴黎皇家宮殿的拱廊設計為靈感，古老奢華的吊鐘瓶，以圓滑的瓶身配上復古藥瓶塞，塑造了 Serge Lutens 的品牌經典。整個完整的系列，更只限於尊貴的巴黎旗艦店 Salons du Palais Royal 內方可找到，讓全球的香水愛好者慕名到訪。

Flacons de table吊鐘瓶系列專區 Flacons de table吊鐘瓶系列
Ad Block

送香水試用裝及明信片郵寄服務

除了探索不同香水及彩妝系列外，已登記訪客於期間限定店亦能換領最能代表著他們的香水試用裝，以及享用「譜寫您的故事」明信片郵寄服務。在特別設計的明信片上，為摯愛親友寫上祝福並讓品牌安排郵寄服務，他們及後可憑明信片親到 Serge Lutens 專門店，換領由訪客送上的佳節獨家禮遇。

明信片郵寄服務

明信片郵寄服務

同場加映：限定摩洛哥玻璃藝術工作坊

摩洛哥曾為Serge Lutens 帶來豐富創作靈感，其彩繪玻璃是馬拉喀什麥地其中一款最受歡迎的手工藝品。限定店設有工作坊，利用彩繪玻璃和光影折射，創造個人專屬的迷人玻璃藝術品，同時了解 Serge Lutens 香水的靈感來源。

摩洛哥玻璃藝術工作坊

日期：102122日、2829

時間：上午1130分至下午630分（每節大約60分鐘）

預約費用：$500（可於完成工作坊後，全數兌換 Serge Lutens 正價產品）

預約方法：透過Whatsapp 連結或親臨專門店向專業顧問預約

摩洛哥玻璃藝術工作坊

摩洛哥玻璃藝術工作坊

Serge Lutens期間限定店「記憶情感圖書館」

地址：中環國際金融中心商場一樓中庭

日期：2023101831

時間：上午11時至下午8

電話：6136 3779

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受