周末好去處｜SOU・SOU「秋の風物詩」限定店 香港別注版圖案/本地6大品牌聯乘商品 $198入手抗菌錢包

日本設計品牌SOU・SOU由即日起至10月30日，再於銅鑼灣時代廣場舉行「秋の風物詩」期間限定店，除了帶來多款日本原創直送產品外，更將限量發售首次推出的香港別注版商品。SOU・SOU亦與6個本地品牌合作，推出期間限定聯乘產品。時代廣場亦推出SOU・SOU X TIMES SQUARE限定精品消費禮遇，並會推出SOU・SOU X TIMES SQUARE Tote bag作慈善換領，SOU・SOU的愛好者不要錯過。

發售超過 300 款限量商品 「秋の風物詩」期間限定店將金300款限量商品，包括多款服飾「着衣 (女性用和裝) 」、分趾襪、le coq sportif聯名商品、布袋、Yousou（洋裝）、伊勢木綿；零食和飲品包括：和菓子（SOU・SOU X 伊藤軒）、茶（SOU・SOU X 宇治田原製茶場）。甚至只在日本販售的特大數字餅乾；和一系列精品如毛巾及環保袋（SOU・SOU X 丸真）等。而兩款於去年舉行的快閃店大受歡迎的日本國內限售商品包括靠背座椅子和座墊套，今年亦載譽歸來，再次接受預購。

香港別注版「十數」及「北之國」圖案 SOU・SOU更為深受粉絲喜愛的「十數」和「北之國」圖案，換上全新別注設計及配色，當中的「十數」圖案由香港「名物」紅白藍膠袋中獲得靈感，以和風配色加上「點線」的手繪點與線，表現紅白藍袋的質感。

聯乘 6 大本地品牌 推期間限定產品 SOU・SOU一直致力保留日本傳統文化，今次為了「秋の風物詩」，更特別找來6個本地品牌，包括香港手工皮具品牌BEIS、本港首家在本土種植出日本酒米之王「山田錦」的香港酒造、紙藝設計品牌FingerART和PAPERY、香港家庭用品品牌紅A以及生活品味品牌By Leona，合作推出接近90款產品期間限定產品，而SOU・SOU的本社更親自監修甚至操刀設計，當中的部分商品更極為限量。 BEIS 去年已與SOU・SOU合作過的香港手工皮具品牌BEIS今年再下一城，選了設計中性、袋型簡約而優雅的醫生袋，推出兩個由本地全人手做的系列，包括：外面是皮革而裡面是SOU · SOU的21號平織棉布的Hidden SOU · SOU系列，和採用了SOU · SOU 8號帆布加上皮革外框的SOU · SOU X Leather系列。

香港酒造 於2020年成立的「香港酒造」將香港種植的山田錦稻米，交由日本靜岡縣的酒造「花の舞」釀造，全世界第一支「香港農作，日本製造」的清酒「沈清」就此誕生。而是次SOU · SOU便為「沈清」的兩種口味─「謙」（Him）跟「可」（Her）設計出酒標，同時推出SOU · SOU x 香港酒造的限量版清酒袋。

SOU · SOU設計沈清謙Him與沈清可Her酒標及SOU · SOU X「香港酒造」清酒袋 $380 (各限量200枝)

FingerART FingerART專注創造紙藝術微縮模型，歷年榮獲多項獎項。是次與SOU · SOU合作，以SOU · SOU的多款知名圖案融入Floating Clock之中，更以剪紙重新演繹多款經典圖案，製造出木紋珠寶盒。

PAPERY 因應疫情，本地紙藝設計品牌PAPERY研製結合紙藝、RPET環保紡織料及環保皮革的ionTEX銀離子抗菌物料，其外層耐水防撕破，內層除臭抗菌，兼具輕巧及功能性。而是次聯乘推出的ion銀離子抗菌系列，推出2款實用收納包──ionWallet銀離子抗菌錢包及ionSleeve銀離子抗菌收納夾，注入SOU．SOU經典的和風圖紋，實用又盡顯個人風格。

紅 A 香港家庭用品品牌紅A屹立香港七十餘年。是次合作推出多款經典又實用的產品，包括長方矮櫈和漏斗櫈，另有以耐用見稱的連蓋膠箱，以及餐具套裝、午餐盒和雙層杯，印上「SOU・SOU」經典的十數和其變奏款式「十數昆」圖案，以凌散有序的數字加強可愛感，部分數字更用另一種顏色突顯紅A的誕生年份：1949年，極具心思。

By Leona By Leona致力將古代產物或藝術品內的傳統東方文化，結合創新設計，與SOU・SOU「創造日本的新文化」理念如出一轍，今次更推出兩款限量版全盒和一套6隻的迷你小瓷碟套裝。

SOU · SOU X By Leona 全盒 $1,800 (限量50個)

時代廣場送 SOU ・ SOU X TIMES SQUARE 限定口罩套 為記念SOU・SOU與時代廣場再度合作，兩個單位聯乘推出口罩套，設計採用3個全新配色的十數圖案，而SOU・SOU以往更從未製作或發售過任何口罩套，令其更為珍貴。顧客只要於活動期間於商場指定食肆包括：灸‧宴、翡翠拉麵小籠包、映水芙蓉、上村牧場、利苑、千両、花漾、1601、Blooms Coffee、川川、悅以及鮨穴，作堂食消費即可免費獲贈。 SOU・SOU亦與時代廣場合作推出限量Tote Bag作慈善換領，特別採用香港別注版色系「北之國」圖案，相當有心思。於活動期間，顧客可憑任何即日電子消費滿$100（最多可累積三張於不同商戶之單據），同時捐出$20予香港公益金即可換領。