周末好去處｜TATCHA昇肌水期間限定店 日式花環及個人御守工作坊/免費美肌儀式體驗裝

女士每日都要護膚，TATCHA深信日常的美肌程序不單可以調理肌膚，更是可以療癒身心的儀式。創始人Vicky Tsai歷經10年的都市工作生活，令她失去了追求理想的熱情，更備受皮膚炎困擾，每天需要服食類固醇及抗生素，一次日本之旅令她認識日本肌膚調和之道，讓她發現肌膚及生活重拾衡美之道，從而創建了Tatcha。

經典美肌儀式四步曲

經典美肌儀式四步曲 Vicky與一眾來自東京的科研團隊和文化顧問團隊，在美國舊金山成立Tatcha，由日本美肌儀式理念出發，結合現代護膚科研，成就這個「混血兒」品牌。而品牌主打的王牌四步曲——經典美肌儀式，當中的「昇肌水」煥采盈亮精華水，更一直備受用家喜愛，是繼潔膚粉後的另一主打。 第一步：淨化 日本女性一直用日本米糠油和山茶花油來潔淨肌膚。純淨山茶花卸妝油可溫和融化並去除防水彩妝和面上雜質，不含礦物油的液體配方容易乳化，不會留下殘留物。

第二步：亮肌 日本自於遠古以來便開始使用米糠護膚，婦女使用營養豐富的首趟乳白色洗米水來軟化肌膚、打造自然健康光澤。柔亮大米酵素潔膚粉是種非研磨性物理去角質粉末，被水激活後會產生豐盈的泡沫，有助修護及滋潤肌膚。

第三步：飽滿 日本女性會將發酵的米酒倒入沐浴時的蒸汽浴中浸泡，讓肌膚吸收米酒的氨基酸，溫和去除皮膚的表層角質。精華液100%採用了富含天然營養的和食主食Hadasei-3專利配方，這3種超級食品包括秋田米、沖繩紅海藻及宇治綠茶，雙重發酵過程產生氨基酸及乳酸，煥活柔軟透亮嫩肌。

第四步：滋潤 日本絲綢工人經常將雙手浸入製作絲綢的水中，其柔滑液體形成保護層，令他們雙手如絲般柔軟和光滑。煥采絲滑補濕霜賦予肌膚如絲綢般柔軟、光滑和亮澤的外觀和觸感。

IFC Mall 設期間限定店 品牌將由即日起至9月15日，於連卡佛IFC Mall設置期間限定店，以日本竹林花藝裝置為打卡區主題，讓女士們體驗王牌THE ESSENCE 昇肌水，蘊含100％ Hadasei-3雙重發酵原液，煥活更柔軟及透亮的水感嫩肌。凡到訪「TATCHA THE ESSENCE 昇肌水」期間限定店及完成登記，即可換領「日本經典美肌儀式」4件體驗套裝，體驗調和衡膚之道

特設日式 SAORI 手織花環工作坊 活動期間更特設日式SAORI手織花環工作坊，讓大家暫時遠離生活煩囂，體驗日本手織藝術與花道，專注於編織的過程中創作出一個屬於自己的花環，透過一圈一線我們的身心靈得到痊癒。預約費用為$580，可於工作坊完成後全數兌換Tatcha全線正價產品。加上日本經典美肌儀式的手部按摩，讓您由内至外綻放水嫩衡美光芒。 期間限定禮遇： 免費登記換領「日本經典美肌儀式」 4 件體驗套裝，體驗調和衡膚之道 LINK: LINK: https://bit.ly/3AluiVj 購買任何正價產品，專享個人化日式御守工作坊以及 THE ESSENCE # 昇肌水 旅行裝乙件 期間限定 THE ESSENCE # 昇肌水套裝