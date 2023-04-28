周末好去處｜UNIQLO UT期間限定展覽 《小薯茄》分享穿搭貼士 打卡贏全系列商品

UNIQLO的UT系列不時「換畫」，以不同的動漫、卡通、藝術及街頭風格，令T恤成為藝術畫布，展現LifeWear理念。品牌最近首次在利舞臺全球旗艦店外牆，貼出一系列 #WITHUT設計圖案，並由即日起至5月4日，一連7日在利舞臺旗艦店外空地舉行「#WITHUT UT 穿越多元文創宇宙」展覽活動，首度展出多款即將上架的聯乘UT系列，包括POP MART、Dragon Ball、UTGP UT系列，及最新一期UT magazine。為隆重其事，品牌更於昨日邀請人氣YouTube頻道《小薯茄》成員蔡曉童（童童）、程仁富（程人富）、朱柏熹（朱Mic）現身揭幕活動，穿上今季即將登場的UT系列，並與現場粉絲進行互動。

擁有超童顏外貌的童童穿上夢幻POP MART UT，T恤上的潮玩玩具角色Molly印花圖案相當吸晴，搭配今季大熱裙褲，可愛指數爆燈，她更披上淺黃色針織外套作層次穿搭，搭配綠色裙褲，造型充滿夏日感。顏值擔當朱Mic穿上寶藍色Dragon Ball UT，他更內搭同系列的紫色UT襯出時尚感，搭配橙色短襪，繽紛撞色的襯法，令整體造型充滿玩味感。有小薯茄諧星之稱的程人富則以UTGP2023: MAGIC FOR ALL UT帥氣登場，配搭紫色機能短褲和灰色短襪，化身一日限定「程」人。

新一期《 UT magazine 》登場 打卡及分享最期待 UT 系列 有機會獲全系列商品 童童、程人富、朱Mic於活動期間更率先瀏覽最新一期《UT magazine》，透過設計師專訪及預覽今季UT系列，以深入淺出的方式重新探索UT的精彩故事。參加者只要追蹤 @uniqlo_hk_macau Instagram專頁，並於「#WITHUT 穿越多元文創宇宙」展覽活動舉辦期間到現場打卡，將照片上傳及分享最期待的UT系列至個人Instagram Post或Story(參加者請將賬戶設定為「公開」)，並Tag UNIQLO香港及澳門官方Instagram。最具心思及創意的6位參加者即有機會獲得POP MART、Dragon Ball或UTGP2023: MAGIC FOR ALL UT系列隨機一款的全系列商品。

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