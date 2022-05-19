周末好去處｜YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4大佛系動物打卡位+WILD-PET週末市集+手沖咖啡體驗坊

YOHO MALL由6月1日至7月31日特別打造「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，商場設4個動物趣拍區，可以與樹熊、長頸鹿等影相打卡。周末更有「WILD-PET週末市集」，匯集超過40 個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，一定買到心頭好！

周末好去處｜ 4 大打卡點與佛系動物 一齊 Chill 住打卡 商場以「Chill動物之旅」為主題，一共有4個不同打卡位：4.2米巨型「Chill懶午睡熊」正躺在草地上打瞌睡，記住要靜悄悄走到午睡熊身旁，一齊拍下懶洋洋合照！大家亦不可錯過近年網上討論度極高的—「唔係啩樹熊」，走到地下園林食肆專區內的星空長廊，會發現呆萌樹熊三兄弟，以慵懶的姿態在樹上發呆。入夜後星空長廊亮燈化身浪漫星空，打卡一流！ 地下園林都市農莊亦有4米高的「沒所謂長頸鹿」吃著旁邊樹上的綠葉，一副寫意表情完美展示耍廢精髓。最後走到白鷺花園一睹3隻肥嘟嘟動物Chill Hea 生活，「耍廢河馬君與海豹們」在水池中大曬日光浴，不妨走到河馬與海豹身旁與他們一起「佛系」沉思輕鬆共度開心時光。

周末好去處｜ WILD-PET 週末市集 日台潮牌登場 除了打卡位之外，當然少不了週末市集。由6月3日至6月26日一連四個週末舉辦「WILD-PET週末市集」，搜羅了一系列行山露營用品及寵物用品，超過40個品牌輪流進駐，其中包括主打純黑露營用品的Meticulous Millimetre、日本的Camping Waku；另有6dots.co定製個人化露營背包、Worker Supply & Co. 的功能性收納箱以及來自台灣Pause A Wild 閒一舍的手工乾燥飯！ 寵物用品方面，有齊貓狗健康食品、護理用品及可愛服飾等。推介Little Petdators本地製作的手工無添加寵物食品、Mews Collections客製化精品、Sweet Doggg Handmade及Pet Outfitters手工寵物外衣、GutsDogCom及beige + bright人寵戶外用品、Momomade無添加的猫狗零食及手工頸繩、斗丁貓台灣寵物食品專門店、人氣熱店Pet Chop Handmade、Take Your Dog及貓鮮生等，更有倉鼠、刺蝟用品及手工零食HAMU HAMU ハムハム，主子們當然要帶毛孩來挑選精靈又可愛的裝扮！ 即睇必買商品！