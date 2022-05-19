周末好去處｜YOHO MALL「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」 4大佛系動物打卡位+WILD-PET週末市集+手沖咖啡體驗坊

YOHO MALL由6月1日至7月31日特別打造「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」主題活動，商場設4個動物趣拍區，可以與樹熊、長頸鹿等影相打卡。周末更有「WILD-PET週末市集」，匯集超過40 個日台及本地戶外用品潮牌及寵物精品品牌，一定買到心頭好！
周末好去處｜4大打卡點與佛系動物 一齊Chill住打卡
商場以「Chill動物之旅」為主題，一共有4個不同打卡位：4.2米巨型「Chill懶午睡熊」正躺在草地上打瞌睡，記住要靜悄悄走到午睡熊身旁，一齊拍下懶洋洋合照！大家亦不可錯過近年網上討論度極高的—「唔係啩樹熊」，走到地下園林食肆專區內的星空長廊，會發現呆萌樹熊三兄弟，以慵懶的姿態在樹上發呆。入夜後星空長廊亮燈化身浪漫星空，打卡一流！
地下園林都市農莊亦有4米高的「沒所謂長頸鹿」吃著旁邊樹上的綠葉，一副寫意表情完美展示耍廢精髓。最後走到白鷺花園一睹3隻肥嘟嘟動物Chill Hea 生活，「耍廢河馬君與海豹們」在水池中大曬日光浴，不妨走到河馬與海豹身旁與他們一起「佛系」沉思輕鬆共度開心時光。
周末好去處｜WILD-PET週末市集 日台潮牌登場
除了打卡位之外，當然少不了週末市集。由6月3日至6月26日一連四個週末舉辦「WILD-PET週末市集」，搜羅了一系列行山露營用品及寵物用品，超過40個品牌輪流進駐，其中包括主打純黑露營用品的Meticulous Millimetre、日本的Camping Waku；另有6dots.co定製個人化露營背包、Worker Supply & Co. 的功能性收納箱以及來自台灣Pause A Wild 閒一舍的手工乾燥飯！
寵物用品方面，有齊貓狗健康食品、護理用品及可愛服飾等。推介Little Petdators本地製作的手工無添加寵物食品、Mews Collections客製化精品、Sweet Doggg Handmade及Pet Outfitters手工寵物外衣、GutsDogCom及beige + bright人寵戶外用品、Momomade無添加的猫狗零食及手工頸繩、斗丁貓台灣寵物食品專門店、人氣熱店Pet Chop Handmade、Take Your Dog及貓鮮生等，更有倉鼠、刺蝟用品及手工零食HAMU HAMU ハムハム，主子們當然要帶毛孩來挑選精靈又可愛的裝扮！
即睇必買商品！
周末好去處｜The Point會員儲分換手作包/咖啡工作坊
市集舉行期間，The Point 會員可以積分換領DIY 手作包，親手製作手工乾花卡片、木頭畫以及動物立體相框！咖啡愛好者更可參加由YOHO MALL 聯同NODI Coffee Plus舉辦的手沖咖啡工作坊，體驗大熱文青手沖文化，跟專業咖啡師由選咖啡豆開始一步步手調一杯最適合自己口味的咖啡，活動期間NODI更推出手沖咖啡套裝限定優惠！
另外，The Point會員可以積分換領$50餐飲電子優惠券，於多間地下園林餐廳消費可享立減優惠！
周末好去處｜The Point電視互動遊戲
活動期間，商場內各大電視將會定時出現「呆萌動物園」互動遊戲畫面，The Point會員於特定時間留意電視屏幕遊戲碼，即可登入「新地商場」手機App進入大電視互動遊戲，顧客可以設計專屬造型及名稱，於限時60秒內滑動手機控制您的角色，並依據顯示於動物園內順序收集食品獲取積分，商場內的呆萌動物亦會現身遊戲中與參加者一同完成任務，每次參與均可獲得獎賞，累積分數越高可獲更豐富獎品！