周末好去處2024｜繼早前在廟街舉行的《食神》嚐聚滋味館，可口可樂又有新搞作！可口可樂將於今個周末(2024年5月3至5日)，一連三日於西九文化區藝術公園海濱草坪舉行嘉年華Coca-Cola Food Fest，集合全城人情滋味美食，加上音樂、互動遊戲及打卡位。一於趁今個周末，約埋朋友一齊出去玩吓啦！

免費派24,000支冰凍玻璃樽裝無糖可口可樂 Coca-Cola Food Fest 召集了 13 個美食攤檔，帶來多款人情滋味，當中包括米芝蓮必比登推介「倆口小吃」即叫即煎招牌壓餅，而連續 12 屆獲米芝蓮推薦的「生記飯店」則會供應傳統粵式滋味美食。其他美食攤檔包括人氣烘焙小店「Circle Bakery」、辣油獲國際知名獎項的食店 「香料案內所」等，中西日韓台港式美食人情滋味齊集！ 大會即場免費送出 24,000 支冰凍玻璃樽裝無糖可口可樂，只要於 Coca-Cola Food Fest 現場讚好可口可樂Instagram，即可獲贈玻璃樽裝無糖可口可樂一支，多款人情滋味加上冰爽無糖可口可樂，絕對是最佳組合！

可口可樂攤位遊戲／限定主題韓式自拍亭 除了品嚐美食，現場特設兩個可口可樂®互動懷舊攤位遊戲，只要挑戰遊戲贏得指定分數，即 獎黑色或紅色可口可樂 「情比金堅杯」一隻。兩款可口可樂「情比金堅杯」均首次亮相，最啱與好友一齊乾杯暢飲！獎品每日數量有限，送完即止，記住約定朋友早啲到場，齊齊挑戰贏獎品！ Coca-Cola Food Fest 現場更設有可口可樂限定主題 Snapio 韓式自拍亭，只要在活動場內拍照，上載到 Instagram，並加上 @CocaColaHK 及#CocaColaFoodFest，即可免費影相一次，加上 各種富特色的道具，為共聚的滋味時刻留下紀念。

可口可樂主題打卡位 限量foodpanda優惠券 Coca-Cola Food Fest 特設不同打卡位，可口可樂迷絕不能錯過！ 巨型 Coca-Cola Food Fest 拱 門率先於入口處歡迎大家，特備的「休憩區」中心豎立了 4 米高可口可樂®高柱地標，高柱裝置更隱藏全城人情滋味餐廳優惠，及限量 foodpanda HK$10 可口可樂套餐優惠券，除了打卡 更可隨時把人情滋味帶返屋企！歡迎一班親朋好友在「休憩區」沙攤椅，邊欣賞維港景色，邊 chill 住享受美食與冰凍可口可樂 ！ 場內另設有大型打卡佈景板，包括 2 米高玻璃樽裝無糖可口可樂造型裝置、以及早前在「可口可樂 《食神》嚐聚滋味館」登場巨型「爆漿瀨尿牛丸」裝置，完美重現可口可樂加上美食的人情滋味！ 另外，可口可樂® 商標品牌的 500 毫升飲品在上月已全面採用 100%再造膠樽，新包裝印有 「我是 100% rPET 再造樽」（I’m a 100% rPET bottle）及「請再次回收我」（Recycle Me Again） 的訊息，以提高回收意識。今次活動現場亦特設巨型 5 米高可口可樂®飲品造型裝置，宣揚可 持續發展生活，同樣是場內另一個打卡熱點。 聯乘 City Echo 一連三日多場 Busking 表演 可口可樂®特別與街頭音樂平台 City Echo 合作，邀請多個本地 Busking 單位，包括 JL 李冠傑、 網絡女歌手小神經 Little Nerve、 Ivy Li 李嘉淩、00 後流行饒舌唱作歌手「Tr33 澍」等，一連三 日在現場帶來音樂盛宴，呈獻一個與別不同的滋味週末。

響應環保減廢 提供重用餐具租用服務 Coca-Cola® Food Fest 為響應環保減少廢物，鼓勵大家自攜餐具及容器到場享受美食，活動會與 We Use 合作提供重用餐具租用服務，只要繳付 20 元按金，即可借用一套餐具在場內使用，使用歸還，便可退回按金。