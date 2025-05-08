周杰倫演唱會2025｜中國移動送逾500張周杰倫《嘉年華》演唱會最貴門票

周杰倫《嘉年華世界巡迴演唱會 2025 - 香港站》將於6月27日至29日在啟德主場館舉行。贊助之一的中國移動香港(CMHK)早前推出「CMHK x 嘉年華獨家優惠組合」後，再推出「暢享嘉年華‧移動有著數」抽獎活動，由即日起，新舊客戶成功申請、續約、升級指定月費計劃或訂購指定增值服務或權益包即可登記成為合資格客戶，最多可獲3張抽獎券，抽取演唱會最貴門票（價值$1,880）乙張；現有用戶亦可透過參與一系列線上活動參加抽獎，名額有限，先到先得，一眾周董樂迷不要錯過！

中移動送周杰倫《嘉年華》演唱會飛｜抽獎活動 1 新上台客戶於活動期間內，凡成功於CMHK網店申請「5G本地服務計劃」、「s/ash 5G服務計劃」或「5G長者服務計劃」，即可獲得演唱會最貴門票（價值$1,880）抽獎券1張；成功申請「5G一咭兩地服務計劃」或「5G 分享服務計劃」，可獲抽獎券2張；至於經常穿梭中國內地、香港及亞太區的客戶可以申請「一咭環球服務計劃」、「一咭亞太服務計劃」或「5G一咭三地服務計劃」，成功後更可獲抽獎券3張，合共抽出300張門票予新客戶。 新上台客戶活動頁面

中移動送周杰倫《嘉年華》演唱會飛｜抽獎活動 2 CMHK期望為現有用戶提供最切合所需的不同服務計劃，讓他們透過升級或續約獲得更多搶飛機會，故再加碼送出合共150張門票。現有用戶凡成功升級或續約「5G本地服務計劃」、「s/ash 5G服務計劃」、「5G長者服務計劃」或訂購指定增值服務或權益包，即可獲得抽獎券1張；而成功升級或續約「一咭兩地服務計劃」或「5G 分享服務計劃」，可獲抽獎券2張；成功升級或續約「飛常全球通」、「5G一咭三地服務計劃」或「5G 大灣區服務計劃」，則可獲抽獎券3張。同時，成功上台或續約之新舊客戶均可額外獲贈1,000 MyLink積分、指定增值服務體驗套裝及MyLink 「$9 權益包」。 現有客戶活動頁面

中移動送周杰倫《嘉年華》演唱會飛｜抽獎活動 3 為答謝一眾持有CMHK Privilege Club 鑽石咭、白金咭及金咭會員的新或現有會員6，只需填妥抽獎活動頁面上的登記表格即可獲得抽獎資格，參加或中獎均無附加條件。每位得獎者可獲兩張最貴門票（總值$3,760）！ CMHK Privilege Club會員活動頁面

中移動送周杰倫《嘉年華》演唱會飛｜抽獎活動 4 專為年輕客戶而設的s/ash服務計劃，即日起至6月10日，新上台及現有s/ash客戶可於指定活動頁面分享不少於100字的《我嘅青春有幾s/ash》故事，成功投稿就有機會獲取演唱會最貴門票（價值$1,880）乙張，更可額外獲贈1,000 MyLink 積分！ s/ash新上台及現有客戶活動頁面

中移動送周杰倫《嘉年華》演唱會飛｜抽獎活動 5 同場加映WeChat公眾號和小程式趣味互動。關注CMHK官方微信公眾號（WeChat/微信流動應用程式搜索「中國移動香港公司」），為「作者精選」的是次活動貼文按愛心讚，並私訊「暢享嘉年華」至客戶服務頻道，即可參與抽獎。 同時，現有客戶可在CMHK官方微信小程式（WeChat/微信流動應用程式搜索「中國移動香港」）繳付不少於港幣$50的賬單10，成功後可進入抽獎登記頁面。參加者填妥表格即可獲得1張抽獎券，以抽取最貴門票（價值$1,880）乙張。 WeChat公眾號活動頁面｜WeChat小程序活動頁面

「暢享嘉年華‧移動有著數」活動設有多輪抽獎，新上台客戶、現有用戶及WeChat抽獎活動更可享兩輪抽獎機會。第一輪得獎名單將於5月26日公佈，未獲獎的合資格客戶將自動參加第二輪抽獎，CMHK將於6月16日公佈第二輪得獎名單。CMHK Privilege Club 鑽石咭、白金咭及金咭會員的得獎名單將於6月5日公佈，而新上台及現有s/ash客戶的得獎名單將於6月16日公佈。